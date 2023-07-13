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Умер один из «королей госзаказов» и фигурант дела Захарченко Маркелов

Умер один из «королей госзаказов» и фигурант дела полковника Захарченко Валерий Маркелов
Маркелов основал ГК «1520». В 2018-м Forbes назвал его «королем госзаказов», тогда же он стал фигурантом дела полковника Захарченко, четыре года спустя его осудили на восемь лет. Но в итоге его отпустили из-под стражи из-за рака
Валерий Маркелов
Валерий Маркелов (Фото: Groupofcompanies1520 / Telegram)

Умер один из основателей строительно-производственного холдинга «1520» Валерий Маркелов, сообщается в телеграм-канале группы компаний.

В компании отметили, что Маркелов «во многом определил то, чем ГК «1520» стала сегодня».

«1520» была основана в 2014 году. Основное направление ее деятельности — строительство железных дорог. Среди проектов ГК — модернизация Транссиба и БАМа; строительство железнодорожного обхода Украины (линия Прохоровка — Журавка — Чертково — Батайск); реконструкция Московского центрального кольца (МЦК), работы на железнодорожной линии Туапсе — Адлер, Сочи — Адлер — аэропорт Сочи — горнолыжные курорты; реконструкция участков Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород для скоростного движения и др.

Маркелов в 2018 году вместе с совладельцами «1520» Алексеем Крапивиным (сын покойного Андрея Крапивина, бывшего советника экс-руководителя РЖД Владимира Якунина) и Борисом Ушеровичем занял первую строчку в рейтинге «Короли госзаказа» Forbes. Основным заказчиком были РЖД, сумма господрядов составила более 200 млрд руб.

В том же году Маркелова арестовали в рамках расследования дела о взятках полковника МВД Дмитрия Захарченко. В мае 2022 года оба получили сроки: Захарченко — 16 лет колонии, Маркелов — восемь лет, обоим назначили штрафы в 500 млн руб. Как установил суд, Маркелов пользовался услугами созданной на базе Инкредбанка «площадки» для осуществления незаконных банковских операций, в том числе для отмывания денег, а Захарченко получал взятки от создавших ее банкиров за покровительство.

В том же месяце Маркелова освободили из-под стражи из-за выявления у него онкологического заболевания.

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Дмитрий Захарченко Группа 1520 Маркелов
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