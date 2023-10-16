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Умер получивший Нобелевскую премию мира экс-президент Финляндии

Умер бывший президент Финляндии и лауреат Нобелевской премии Мартти Ахтисаари
Ему было 86 лет. Мартти Ахтисаари был десятым президентом Финляндии, он занимал пост с 1994 года по 2000 год
Мартти Ахтисаари
Мартти Ахтисаари (Фото: Andreas Rentz / Hubert Burda Media / Getty Images)

Бывший президент Финляндии и лауреат Нобелевской премии мира 2008 года Мартти Ахтисаари умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщила канцелярия главы государства.

Согласно сообщению, он скончался в 06:40 16 октября в Хельсинки.

«С глубокой печалью мы восприняли известие о смерти президента Мартти Ахтисаари. Мартти Ахтисаари верил в людей, цивилизацию и доброту, и он прожил великую, замечательную жизнь. Он был президентом времен перемен, который привел Финляндию в эпоху глобального ЕС», — заявил президент Саули Ниинисте.

Мартти Ахтисаари родился 23 июня 1937 года в Выборге, в семье финского офицера норвежского происхождения. В ходе Советско-финской войны его семья переехала в Куопио, затем — в Оулу. Он закончил заочное педагогическое отделение Оулуского университета в 1959 году.

Он занимал пост президента Финляндии с 1994 по 2000 год и был десятым главой государства. До этого Ахтисаари занимал несколько должностей в МИД страны и Организации Объединенных Наций.

В частности, он был послом Финляндии в Танзании (1973—1976), послом в Замбии, Сомали и Мозамбике (1975—1976). В 1977—1981 годах он занимал пост спецпредставителя Генсека ООН в Намибии. С 1978 года Ахтисаари работал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

После президентского срока Ахтисаари основал организацию по мирному посредничеству CMI — Фонд мира Мартти Ахтисаари — и занимался международными мирными переговорами и посредничеством. В 2008 году политик был удостоен Нобелевской премии мира.

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Финляндия президент нобелевский лауреат
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