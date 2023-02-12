Умер режиссер Вадим Абдрашитов

Режиссер таких фильмов как «Слово для защиты», «Охота на лис» и «Остановился поезд» умер на 79-м году жизни от онкологического заболевания

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Советский и российский кинорежиссер Вадим Абдрашитов умер на 79-м году жизни, об этом РБК сообщили гильдии кинорежиссеров России.

Как уточнил «РИА Новости» зать Абдрашитова, режиссер скончался от онкологического заболевания.

РБК обратился за комментарием к дочери режиссера Нане Абдрашитовой.

Вадим Абдрашитов родился в Харькове в 1945 году. Учился в Алма-Атинском техникуме железнодорожного транспорта, в МФТИ, в также в Московском химико-технологическом институте им. Д. И. Менделеева. В 1967—1970 годах работал на Московском заводе электровакуумных приборов, после чего поступил на режиссерский факультет ВГИКа. После окончания был приглашен работу на киностудию «Мосфильм».

Среди самых известных фильмов режиссера — «Слово для защиты» (1976), «Охота на лис» (1980), «Остановился поезд» (1982), «Плюмбум, или Опасная игра» (1986), «Слуга» (1988) «Время танцора» (1997), «Магнитные бури» (2003) и другие.

Абдрашитов удостоен звания Народный артист России, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, золотой медалью Венецианского кинофестиваля за фильм «Плюмбум, или Опасная игра», премией «Ника» в номинации «Лучшая режиссерская работа» — за фильм «Магнитные бури», премией «Золотой Орел» за фильм «Магнитные бури» и др.

