Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Сагалаев

Сагалаев — один из основателей ТВ-6 и заслуженный журналист России, в 1990-х возглавлял ВГТРК. В 2017 году он выступил с критикой состояния телевидения в стране, заявив, что оно «больше не рискует и не показывает»

Эдуард Сагалаев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

В возрасте 76 лет умер журналист, президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев, сообщил гендиректор ОТР Виталий Игнатенко, передает ТАСС.

«Да, он умер сегодня. Скоропостижно скончался», — сказал он.

Сагалаев родился 3 октября 1946 года. В 1967-м он окончил филфак Самаркандского университета, в 1980 стал главным редактором программ для молодежи Всесоюзного радио, затем в разные годы — главным редактором программ для молодежи Всесоюзного телевидения, зампредом Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию, председателем Союза журналистов СССР, президентом ТВ-6. В 1995-м он занял должность президента Национальной ассоциации телерадиовещателей, а с 1996 по 1997 годы возглавлял ВГТРК.

В 2017 он вместе с другими лауреатами выступил на церемонии премии Ника с речью о ситуации в стране. Сагалаев тогда заявил, что телевидение «больше не рискует и не показывает».

Сагалаеву присвоено звание Заслуженного журналиста России, вручен орден «За заслуги перед отечеством» III и IV степеней, орден Дружбы и другие награды.