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«Конечно, я мечтала быть знаменитой»: какой была Ирина Мирошниченко

На 82-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Она дебютировала в кино, снявшись в фильме «Я шагаю по Москве», сыграла роль Магдалины в киноленте «Андрей Рублев» и маму влюбленной Кати Шевченко из «Вам и не снилось». Актриса много лет работала на сцене МХАТа, а также записывала песни. Какой была жизнь Мирошниченко — в фотогалерее РБК
Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле, где в эвакуации находилась ее мать, Екатерина Антонова. Отец, Петр Вайнштейн, в это время был на фронте. &laquo;Конечно, я не помню Барнаул, мы оттуда сразу уехали, потому что немцы отступили от столицы&raquo;,&nbsp;&mdash; позднее писала актриса в своей автобиографической книге &laquo;Расскажу&hellip;&raquo;. После возвращения в Москву семья жила в небольшой комнате площадью около девяти метров, отмечала&nbsp;Мирошниченко. Отец вернулся с войны и устроился на конный завод. Мать, в прошлом студентка театрального института, работала в Москонцерте. Мирошниченко с детства училась играть на фортепиано и занималась с репетитором по французскому языку. &laquo;Она [мать] подумала, что если я буду переводчицей, то тогда я увижу Париж&nbsp;&mdash; мекку литературы, мекку в то время изумительных французских фильмов, потрясающих певцов. И поэтому возникло, что девочка должна этому учиться. Они из своих крох все равно мне брали педагога&raquo;,&nbsp;&mdash; отмечала&nbsp;Мирошниченко в интервью Центральному телевидению
Фото: из личного архива

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле, где в эвакуации находилась ее мать, Екатерина Антонова. Отец, Петр Вайнштейн, в это время был на фронте. «Конечно, я не помню Барнаул, мы оттуда сразу уехали, потому что немцы отступили от столицы», — позднее писала актриса в своей автобиографической книге «Расскажу…».

После возвращения в Москву семья жила в небольшой комнате площадью около девяти метров, отмечала Мирошниченко. Отец вернулся с войны и устроился на конный завод. Мать, в прошлом студентка театрального института, работала в Москонцерте. Мирошниченко с детства училась играть на фортепиано и занималась с репетитором по французскому языку.

«Она [мать] подумала, что если я буду переводчицей, то тогда я увижу Париж — мекку литературы, мекку в то время изумительных французских фильмов, потрясающих певцов. И поэтому возникло, что девочка должна этому учиться. Они из своих крох все равно мне брали педагога», — отмечала Мирошниченко в интервью Центральному телевидению

На фото: кадр из фильма &laquo;Я шагаю по Москве&raquo;. В центре&nbsp;&mdash; Ирина Мирошниченко в роли Кати, слева&nbsp;&mdash; Никита Михалков в роли Николая. В десятом классе Ирина Мирошниченко стала вечерами заниматься в студии при Московском государственном театре им. Ленинского комсомола (сейчас Московский государственный театр &laquo;Ленком&raquo; Марка Захарова&raquo;). А после окончания школы, в 1961 году, поступила в Школу-студию МХАТ. Дебют Мирошниченко в кино состоялся еще в студенчестве. В 1963 году она снялась в фильме Георгия Данелии &laquo;Я шагаю по Москве&raquo;. Актриса сыграла в картине эпизодическую роль Кати&nbsp;&mdash; старшей сестры строителя метро Николая, персонажа Никиты Михалкова. &laquo;Ее снисходительное отношение к младшему брату было так точно сыграно, что у нас не возникало сомнения: Мирошниченко&nbsp;&mdash; состоявшаяся актриса. А ведь она еще была студенткой&raquo;,&nbsp;&mdash; говорил после актер и режиссер Никита Михалков
Фото: Мосфильм

На фото: кадр из фильма «Я шагаю по Москве». В центре — Ирина Мирошниченко в роли Кати, слева — Никита Михалков в роли Николая.

В десятом классе Ирина Мирошниченко стала вечерами заниматься в студии при Московском государственном театре им. Ленинского комсомола (сейчас Московский государственный театр «Ленком» Марка Захарова»). А после окончания школы, в 1961 году, поступила в Школу-студию МХАТ.

Дебют Мирошниченко в кино состоялся еще в студенчестве. В 1963 году она снялась в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Актриса сыграла в картине эпизодическую роль Кати — старшей сестры строителя метро Николая, персонажа Никиты Михалкова.

«Ее снисходительное отношение к младшему брату было так точно сыграно, что у нас не возникало сомнения: Мирошниченко — состоявшаяся актриса. А ведь она еще была студенткой», — говорил после актер и режиссер Никита Михалков

На фото: кадр из фильма Андрея Тарковского &laquo;Андрей Рублев&raquo;. Первой большой работой в кино&nbsp;стала роль разведчицы Галины Ортынской в фильме &laquo;Их знали только в лицо&raquo;. Затем в&nbsp;1966 году Мирошниченко снялась в фильме Андрея Тарковского &laquo;Андрей Рублев&raquo;. Как вспомнила актриса в книге &laquo;Расскажу&hellip;&raquo;, Тарковский впервые увидел ее в кафе&nbsp;&mdash; долго смотрел на нее, а затем пригласил на пробы. Съемки проходили во Владимире. &laquo;Тарковский, утвердив меня на эту роль, гуляя со мной по заснеженному Владимиру &lt;...&gt; рассказывал, как он видит эту сцену, как он будет ее снимать и что там, и кто такая Мария Магдалина. Он рассказывал мне, закончившей школу-студию МХАТ, молодой начинающей актрисе, абсолютно ничего не знающей про нашу религию, потому что нигде это было нельзя прочитать, Библия не продавалась &lt;...&gt; Это все рассказал мне Тарковский&raquo;,&nbsp;&mdash; писала Мирошниченко
Фото: Мосфильм

На фото: кадр из фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев».

Первой большой работой в кино стала роль разведчицы Галины Ортынской в фильме «Их знали только в лицо». Затем в 1966 году Мирошниченко снялась в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Как вспомнила актриса в книге «Расскажу…», Тарковский впервые увидел ее в кафе — долго смотрел на нее, а затем пригласил на пробы. Съемки проходили во Владимире.

«Тарковский, утвердив меня на эту роль, гуляя со мной по заснеженному Владимиру <...> рассказывал, как он видит эту сцену, как он будет ее снимать и что там, и кто такая Мария Магдалина. Он рассказывал мне, закончившей школу-студию МХАТ, молодой начинающей актрисе, абсолютно ничего не знающей про нашу религию, потому что нигде это было нельзя прочитать, Библия не продавалась <...> Это все рассказал мне Тарковский», — писала Мирошниченко

На фото: Ирина Мирошниченко в 1969 году. После окончания Школы-студии МХАТ Ирина Мирошниченко была принята в труппу Московского Художественного театра (ныне&nbsp;&mdash; МХТ имени А.П. Чехова). Она была задействована в спектаклях &laquo;Тяжкое обвинение&raquo;, &laquo;Будни и праздники&raquo;, &laquo;Три сестры&raquo;, &laquo;Чайка&raquo; и многих других. &laquo;В молодости работала на износ. Практически всю свою жизнь отдавала сцене. Не могла вздохнуть. Она забирала у меня все силы и часть жизни. От очень многого я отказывалась в пользу того или иного спектакля&raquo;,&nbsp;&mdash; вспоминала актриса. В 1970 году Мирошниченко снялась в фильме Андрея Кончаловского &laquo;Дядя Ваня&raquo;. На площадке она работала со знаменитыми актерами&nbsp;&mdash; Иннокентием Смоктуновским, Сергеем Бондарчуком и Владимиром Зельдиным. Мирошниченко сыграла в картине роль Елены Андреевны Серебряковой, второй жены профессора
Фото: Василий Малышев / РИА Новости

На фото: Ирина Мирошниченко в 1969 году.

После окончания Школы-студии МХАТ Ирина Мирошниченко была принята в труппу Московского Художественного театра (ныне — МХТ имени А.П. Чехова). Она была задействована в спектаклях «Тяжкое обвинение», «Будни и праздники», «Три сестры», «Чайка» и многих других.

«В молодости работала на износ. Практически всю свою жизнь отдавала сцене. Не могла вздохнуть. Она забирала у меня все силы и часть жизни. От очень многого я отказывалась в пользу того или иного спектакля», — вспоминала актриса.

В 1970 году Мирошниченко снялась в фильме Андрея Кончаловского «Дядя Ваня». На площадке она работала со знаменитыми актерами — Иннокентием Смоктуновским, Сергеем Бондарчуком и Владимиром Зельдиным. Мирошниченко сыграла в картине роль Елены Андреевны Серебряковой, второй жены профессора

На фото: актеры Михаил Яншин, Ирина Мирошниченко и Всеволод Абдулов (слева направо) в сцене из спектакля &laquo;Соло для часов с боем&raquo; режиссера Олега Ефремова по одноименной пьесе Освальда Заградника в Московском Художественном академическом театре СССР имени Чехова, 1973 год
Фото: Василий Егоров / ТАСС

На фото: актеры Михаил Яншин, Ирина Мирошниченко и Всеволод Абдулов (слева направо) в сцене из спектакля «Соло для часов с боем» режиссера Олега Ефремова по одноименной пьесе Освальда Заградника в Московском Художественном академическом театре СССР имени Чехова, 1973 год

На фото: кадр из фильма &laquo;Вернемся осенью&raquo; режиссера Алексея Симонова. Игорь Васильев в роли Кузьмина и Ирина Мирошниченко в роли Надежды, 1979 год. Мирошниченко была замужем трижды. Ее первым мужем был драматург и сценарист Михаил Шатров. Актриса познакомилась с ним в школе, когда стала заниматься в театральной студии, и вскоре они поженились. Брак Мирошниченко и Шатрова продлился более 10 лет. В 1972 году на съемках фильма &laquo;Это сладкое слово&nbsp;&mdash; свобода!&raquo; она познакомилась с режиссером Витаусом Жалакявичюсом. В этот&nbsp;же год Мирошниченко оформила развод с Шатровым и вновь вышла замуж&nbsp;&mdash; за Жалакявичюса. &laquo;Конечно, если честно говорить, наверное это все было ошибкой&nbsp;&lt;...&gt; было ошибкой уйти&raquo;,&nbsp;&mdash; впоследствии говорила&nbsp;Мирошниченко в программе &laquo;Судьба человека с Борисом Корчевниковым&raquo;. Третьим мужем актрисы в 1975 году стал актер Игорь Васильев. Через пять лет они расстались. Детей у Мирошниченко не было
Фото: репродукция Фотохроники ТАСС

На фото: кадр из фильма «Вернемся осенью» режиссера Алексея Симонова. Игорь Васильев в роли Кузьмина и Ирина Мирошниченко в роли Надежды, 1979 год.

Мирошниченко была замужем трижды. Ее первым мужем был драматург и сценарист Михаил Шатров. Актриса познакомилась с ним в школе, когда стала заниматься в театральной студии, и вскоре они поженились. Брак Мирошниченко и Шатрова продлился более 10 лет. В 1972 году на съемках фильма «Это сладкое слово — свобода!» она познакомилась с режиссером Витаусом Жалакявичюсом. В этот же год Мирошниченко оформила развод с Шатровым и вновь вышла замуж — за Жалакявичюса. «Конечно, если честно говорить, наверное это все было ошибкой <...> было ошибкой уйти», — впоследствии говорила Мирошниченко в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». Третьим мужем актрисы в 1975 году стал актер Игорь Васильев. Через пять лет они расстались. Детей у Мирошниченко не было

В 1980 году Ирина Мирошниченко снялась в фильме Ильи Фрэза &laquo;Вам и снилось...&raquo; о первой любви подростков (на фото&nbsp;&mdash; кадр из киноленты). Ее утвердили на роль мамы главной героини Кати Шевченко. Незадолго до начала съемок актриса попала в серьезную автомобильную аварию: ей диагностировали сотрясение мозга, была травма позвоночника. &laquo;Едва оклемалась, хотя голова продолжала болеть, шея оставалась в корсете, начала сниматься в картине &laquo;Вам и не снилось&hellip;&raquo;,&nbsp;&mdash; вспоминала она
Фото: киностудия им. М. Горького

В 1980 году Ирина Мирошниченко снялась в фильме Ильи Фрэза «Вам и снилось...» о первой любви подростков (на фото — кадр из киноленты). Ее утвердили на роль мамы главной героини Кати Шевченко. Незадолго до начала съемок актриса попала в серьезную автомобильную аварию: ей диагностировали сотрясение мозга, была травма позвоночника. «Едва оклемалась, хотя голова продолжала болеть, шея оставалась в корсете, начала сниматься в картине «Вам и не снилось…», — вспоминала она

Мирошниченко была награждена орденами Почета, &laquo;За заслуги перед Отечеством&raquo; четвертой и третьей степени, а также орденом Дружбы. На фото: президент России Дмитрий Медведев вручает орден &laquo;За заслуги перед отечеством&raquo; IV степени Ирине Мирошниченко в Екатерининском зале Кремля 15 октября 2008 года. &laquo;Конечно, я всегда мечтала, как каждая актриса мечтает, быть знаменитой. Это аксиома. Быть популярной. Выступать перед зрителями&raquo;,&nbsp;&mdash; писала актриса в своей книге &laquo;Расскажу...&raquo;
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Мирошниченко была награждена орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» четвертой и третьей степени, а также орденом Дружбы. На фото: президент России Дмитрий Медведев вручает орден «За заслуги перед отечеством» IV степени Ирине Мирошниченко в Екатерининском зале Кремля 15 октября 2008 года.

«Конечно, я всегда мечтала, как каждая актриса мечтает, быть знаменитой. Это аксиома. Быть популярной. Выступать перед зрителями», — писала актриса в своей книге «Расскажу...»

На фото: Ирина Мирошниченко в спектакле &laquo;Моя дорогая Матильда&raquo;, 2015 год. Помимо работы в театре и кино Мирошниченко занималась музыкой и выпустила несколько альбомов с песнями. &laquo;Я никогда не считала себя необычной, что&nbsp;ли личностью, очень интересной, очень умной, очень талантливой&nbsp;&mdash; я не кокетничаю, я к себе очень скромно отношусь. И, может быть, это мне дает основание и необходимость открывать для себя что-то новое и все время пытаться самосовершенствоваться&raquo;,&nbsp;&mdash; писала актриса в книге &laquo;Расскажу...&raquo;
Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press

На фото: Ирина Мирошниченко в спектакле «Моя дорогая Матильда», 2015 год.

Помимо работы в театре и кино Мирошниченко занималась музыкой и выпустила несколько альбомов с песнями. «Я никогда не считала себя необычной, что ли личностью, очень интересной, очень умной, очень талантливой — я не кокетничаю, я к себе очень скромно отношусь. И, может быть, это мне дает основание и необходимость открывать для себя что-то новое и все время пытаться самосовершенствоваться», — писала актриса в книге «Расскажу...»

На фото: Ирина&nbsp;Мирошниченко во время юбилейного вечера &laquo;Жизнь прекрасна&raquo; в постановке режиссера Михаила Рахлина в МХТ имени А.П.Чехова. 3 августа&nbsp;Мирошниченко умерла&nbsp;на 82-м году жизни. Незадолго до этого ее&nbsp;госпитализировали&nbsp;из-за тяжелой формы гриппа, а затем перевели в реанимационное отделение инфекционной больницы
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

На фото: Ирина Мирошниченко во время юбилейного вечера «Жизнь прекрасна» в постановке режиссера Михаила Рахлина в МХТ имени А.П.Чехова.

3 августа Мирошниченко умерла на 82-м году жизни. Незадолго до этого ее госпитализировали из-за тяжелой формы гриппа, а затем перевели в реанимационное отделение инфекционной больницы

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Теги
Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Сергей Зимин Сергей Зимин
мультимедиа театр Ирина Мирошниченко Андрей Тарковский кино актриса МХАТ МХТ им.Чехова
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