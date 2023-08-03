«Конечно, я мечтала быть знаменитой»: какой была Ирина Мирошниченко
На 82-м году жизни умерла народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко. Она дебютировала в кино, снявшись в фильме «Я шагаю по Москве», сыграла роль Магдалины в киноленте «Андрей Рублев» и маму влюбленной Кати Шевченко из «Вам и не снилось». Актриса много лет работала на сцене МХАТа, а также записывала песни. Какой была жизнь Мирошниченко — в фотогалерее РБК
Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле, где в эвакуации находилась ее мать, Екатерина Антонова. Отец, Петр Вайнштейн, в это время был на фронте. «Конечно, я не помню Барнаул, мы оттуда сразу уехали, потому что немцы отступили от столицы», — позднее писала актриса в своей автобиографической книге «Расскажу…».
После возвращения в Москву семья жила в небольшой комнате площадью около девяти метров, отмечала Мирошниченко. Отец вернулся с войны и устроился на конный завод. Мать, в прошлом студентка театрального института, работала в Москонцерте. Мирошниченко с детства училась играть на фортепиано и занималась с репетитором по французскому языку.
«Она [мать] подумала, что если я буду переводчицей, то тогда я увижу Париж — мекку литературы, мекку в то время изумительных французских фильмов, потрясающих певцов. И поэтому возникло, что девочка должна этому учиться. Они из своих крох все равно мне брали педагога», — отмечала Мирошниченко в интервью Центральному телевидению
На фото: кадр из фильма «Я шагаю по Москве». В центре — Ирина Мирошниченко в роли Кати, слева — Никита Михалков в роли Николая.
В десятом классе Ирина Мирошниченко стала вечерами заниматься в студии при Московском государственном театре им. Ленинского комсомола (сейчас Московский государственный театр «Ленком» Марка Захарова»). А после окончания школы, в 1961 году, поступила в Школу-студию МХАТ.
Дебют Мирошниченко в кино состоялся еще в студенчестве. В 1963 году она снялась в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Актриса сыграла в картине эпизодическую роль Кати — старшей сестры строителя метро Николая, персонажа Никиты Михалкова.
«Ее снисходительное отношение к младшему брату было так точно сыграно, что у нас не возникало сомнения: Мирошниченко — состоявшаяся актриса. А ведь она еще была студенткой», — говорил после актер и режиссер Никита Михалков
На фото: кадр из фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев».
Первой большой работой в кино стала роль разведчицы Галины Ортынской в фильме «Их знали только в лицо». Затем в 1966 году Мирошниченко снялась в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев». Как вспомнила актриса в книге «Расскажу…», Тарковский впервые увидел ее в кафе — долго смотрел на нее, а затем пригласил на пробы. Съемки проходили во Владимире.
«Тарковский, утвердив меня на эту роль, гуляя со мной по заснеженному Владимиру <...> рассказывал, как он видит эту сцену, как он будет ее снимать и что там, и кто такая Мария Магдалина. Он рассказывал мне, закончившей школу-студию МХАТ, молодой начинающей актрисе, абсолютно ничего не знающей про нашу религию, потому что нигде это было нельзя прочитать, Библия не продавалась <...> Это все рассказал мне Тарковский», — писала Мирошниченко
На фото: Ирина Мирошниченко в 1969 году.
После окончания Школы-студии МХАТ Ирина Мирошниченко была принята в труппу Московского Художественного театра (ныне — МХТ имени А.П. Чехова). Она была задействована в спектаклях «Тяжкое обвинение», «Будни и праздники», «Три сестры», «Чайка» и многих других.
«В молодости работала на износ. Практически всю свою жизнь отдавала сцене. Не могла вздохнуть. Она забирала у меня все силы и часть жизни. От очень многого я отказывалась в пользу того или иного спектакля», — вспоминала актриса.
В 1970 году Мирошниченко снялась в фильме Андрея Кончаловского «Дядя Ваня». На площадке она работала со знаменитыми актерами — Иннокентием Смоктуновским, Сергеем Бондарчуком и Владимиром Зельдиным. Мирошниченко сыграла в картине роль Елены Андреевны Серебряковой, второй жены профессора
На фото: актеры Михаил Яншин, Ирина Мирошниченко и Всеволод Абдулов (слева направо) в сцене из спектакля «Соло для часов с боем» режиссера Олега Ефремова по одноименной пьесе Освальда Заградника в Московском Художественном академическом театре СССР имени Чехова, 1973 год
На фото: кадр из фильма «Вернемся осенью» режиссера Алексея Симонова. Игорь Васильев в роли Кузьмина и Ирина Мирошниченко в роли Надежды, 1979 год.
Мирошниченко была замужем трижды. Ее первым мужем был драматург и сценарист Михаил Шатров. Актриса познакомилась с ним в школе, когда стала заниматься в театральной студии, и вскоре они поженились. Брак Мирошниченко и Шатрова продлился более 10 лет. В 1972 году на съемках фильма «Это сладкое слово — свобода!» она познакомилась с режиссером Витаусом Жалакявичюсом. В этот же год Мирошниченко оформила развод с Шатровым и вновь вышла замуж — за Жалакявичюса. «Конечно, если честно говорить, наверное это все было ошибкой <...> было ошибкой уйти», — впоследствии говорила Мирошниченко в программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». Третьим мужем актрисы в 1975 году стал актер Игорь Васильев. Через пять лет они расстались. Детей у Мирошниченко не было
В 1980 году Ирина Мирошниченко снялась в фильме Ильи Фрэза «Вам и снилось...» о первой любви подростков (на фото — кадр из киноленты). Ее утвердили на роль мамы главной героини Кати Шевченко. Незадолго до начала съемок актриса попала в серьезную автомобильную аварию: ей диагностировали сотрясение мозга, была травма позвоночника. «Едва оклемалась, хотя голова продолжала болеть, шея оставалась в корсете, начала сниматься в картине «Вам и не снилось…», — вспоминала она
Мирошниченко была награждена орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством» четвертой и третьей степени, а также орденом Дружбы. На фото: президент России Дмитрий Медведев вручает орден «За заслуги перед отечеством» IV степени Ирине Мирошниченко в Екатерининском зале Кремля 15 октября 2008 года.
«Конечно, я всегда мечтала, как каждая актриса мечтает, быть знаменитой. Это аксиома. Быть популярной. Выступать перед зрителями», — писала актриса в своей книге «Расскажу...»
На фото: Ирина Мирошниченко в спектакле «Моя дорогая Матильда», 2015 год.
Помимо работы в театре и кино Мирошниченко занималась музыкой и выпустила несколько альбомов с песнями. «Я никогда не считала себя необычной, что ли личностью, очень интересной, очень умной, очень талантливой — я не кокетничаю, я к себе очень скромно отношусь. И, может быть, это мне дает основание и необходимость открывать для себя что-то новое и все время пытаться самосовершенствоваться», — писала актриса в книге «Расскажу...»
На фото: Ирина Мирошниченко во время юбилейного вечера «Жизнь прекрасна» в постановке режиссера Михаила Рахлина в МХТ имени А.П.Чехова.
3 августа Мирошниченко умерла на 82-м году жизни. Незадолго до этого ее госпитализировали из-за тяжелой формы гриппа, а затем перевели в реанимационное отделение инфекционной больницы