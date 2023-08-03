«Конечно, я мечтала быть знаменитой»: какой была Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле, где в эвакуации находилась ее мать, Екатерина Антонова. Отец, Петр Вайнштейн, в это время был на фронте. «Конечно, я не помню Барнаул, мы оттуда сразу уехали, потому что немцы отступили от столицы», — позднее писала актриса в своей автобиографической книге «Расскажу…».

После возвращения в Москву семья жила в небольшой комнате площадью около девяти метров, отмечала Мирошниченко. Отец вернулся с войны и устроился на конный завод. Мать, в прошлом студентка театрального института, работала в Москонцерте. Мирошниченко с детства училась играть на фортепиано и занималась с репетитором по французскому языку.

«Она [мать] подумала, что если я буду переводчицей, то тогда я увижу Париж — мекку литературы, мекку в то время изумительных французских фильмов, потрясающих певцов. И поэтому возникло, что девочка должна этому учиться. Они из своих крох все равно мне брали педагога», — отмечала Мирошниченко в интервью Центральному телевидению