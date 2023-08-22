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Творческий путь Тото Кутуньо

В Италии на 81-м году жизни умер один из самых известных певцов страны — Тото Кутуньо. Свою первую песню он написал в 14 лет, в течение жизни работал с Джо Дассеном и Андриано Челентано, а в России прославился хитом L’italiano
Тото Кутуньо в молодости. Кутуньо родился 7 июля 1943 года в тосканском городе Фоздиново.&nbsp;Спустя несколько месяцев его семья переезжает в Специю, где отец Тото (Toto &mdash; сокращенная форма имени Salvatore) служил военным моряком.&nbsp;&nbsp;С самого детства мальчик проявлял предрасположенность к музыке: вслед за отцом, который превосходно играл на трубе, освоил этот инструмент; позже самостоятельно овладел игрой на ударных и аккордеоне. В 13 лет Тото занял третье место на региональном музыкальном конкурсе.
Фото: totocutugno.it

Тото Кутуньо в молодости.

Кутуньо родился 7 июля 1943 года в тосканском городе Фоздиново. Спустя несколько месяцев его семья переезжает в Специю, где отец Тото (Toto — сокращенная форма имени Salvatore) служил военным моряком.  С самого детства мальчик проявлял предрасположенность к музыке: вслед за отцом, который превосходно играл на трубе, освоил этот инструмент; позже самостоятельно овладел игрой на ударных и аккордеоне. В 13 лет Тото занял третье место на региональном музыкальном конкурсе.

Обложка пластинки группы Toto e Tati, Тото Кутуньо справа. Вернувшись в Италию, Кутуньо создал собственный коллектив Toto e Tati, в который вошли Массимо Вигано, Джиджи Тонэ, Лино Лозито и его брат Роберто. Выступления группы на различных площадках Италии большого успеха им не принесли, поскольку они исполняли чужие &laquo;раскрученные&raquo; песни, а подобных групп в стране было немало.
Фото: Carosello Records

Обложка пластинки группы Toto e Tati, Тото Кутуньо справа.

Вернувшись в Италию, Кутуньо создал собственный коллектив Toto e Tati, в который вошли Массимо Вигано, Джиджи Тонэ, Лино Лозито и его брат Роберто. Выступления группы на различных площадках Италии большого успеха им не принесли, поскольку они исполняли чужие «раскрученные» песни, а подобных групп в стране было немало.

Джо Дассен и Тото Кутуньо. В начале 1975 года Кутуньо начинает выступать с группой &laquo;Albatros&raquo;, а также пишет вместе с поэтом Вито Паллавичини песни &laquo;Oasis&raquo;, &laquo;Uomo dove vai&raquo;, &laquo;Africa&raquo;. В сентябре 1975 года вышел &laquo;Золотой альбом&raquo;, на котором звучали хиты &laquo;Et si tu n&rsquo;existais pas&raquo;, &laquo;Salut&raquo; и &laquo;L&rsquo;&Eacute;t&eacute; indien&raquo;, написанные Тото Кутуньо для Джо Дассена.
Фото: из личного архива

Джо Дассен и Тото Кутуньо.

В начале 1975 года Кутуньо начинает выступать с группой «Albatros», а также пишет вместе с поэтом Вито Паллавичини песни «Oasis», «Uomo dove vai», «Africa». В сентябре 1975 года вышел «Золотой альбом», на котором звучали хиты «Et si tu n’existais pas», «Salut» и «L’Été indien», написанные Тото Кутуньо для Джо Дассена.

В 1980 году певец выигрывает конкурс в Сан-Ремо с песней &laquo;Solo noi&raquo;. В 1983 году Тото Кутуньо участвует в фестивале в Сан-Ремо с песней &laquo;L&rsquo;italiano&raquo;, которая по сегодняшний день остается &laquo;визитной карточкой&raquo; артиста. Официально песня занимает 5-е место, однако по результатам &laquo;народного&raquo; голосования &laquo;L&rsquo;italiano&raquo; заняла 1-е место.
Фото: Wikimedia Commons

В 1980 году певец выигрывает конкурс в Сан-Ремо с песней «Solo noi». В 1983 году Тото Кутуньо участвует в фестивале в Сан-Ремо с песней «L’italiano», которая по сегодняшний день остается «визитной карточкой» артиста. Официально песня занимает 5-е место, однако по результатам «народного» голосования «L’italiano» заняла 1-е место.

Кадр из клипа &laquo;L&#39;italiano&raquo; После фестиваля в Токио песня достигла первых мест в хит-парадах Франции, Италии, Швейцарии, высоких мест в других странах. В 1984 в рамках &laquo;Первомайского праздничного концерта&raquo; исполнителя впервые показали по советскому телевидению, после чего певец приобрел огромную популярность в СССР
Фото: Toto Cutugno / YouTube

Кадр из клипа «L'italiano»

После фестиваля в Токио песня достигла первых мест в хит-парадах Франции, Италии, Швейцарии, высоких мест в других странах. В 1984 в рамках «Первомайского праздничного концерта» исполнителя впервые показали по советскому телевидению, после чего певец приобрел огромную популярность в СССР

Москва. Центральный стадион имени В.И.Ленина. На снимке: знаменитый вратарь Лев Яшин (слева) и певец, композитор Тото Кутуньо(справа) В ноябре-декабре 1985 Кутуньо впервые приезжает в СССР и дает концерты&nbsp;в Москве и Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
Фото: Александр Сенцов / ТАСС

Москва. Центральный стадион имени В.И.Ленина. На снимке: знаменитый вратарь Лев Яшин (слева) и певец, композитор Тото Кутуньо(справа)

В ноябре-декабре 1985 Кутуньо впервые приезжает в СССР и дает концерты в Москве и Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

Конкурс &laquo;Новая волна&raquo; в 2002 году. Алла Пугачева и Тото Кутуньо После развала СССР исполнитель неоднократно приезжал в Россию и на Украину. В частности, давал концерты в Кремлевском дворце съездов, выступал в шоу &laquo;Легенды Ретро FM&raquo; и др.&nbsp;&laquo;После родной Италии, которой принадлежит мое сердце, Украина &mdash; моя вторая страна&raquo;, &mdash; говорил он в 2017 году. &nbsp;
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Конкурс «Новая волна» в 2002 году. Алла Пугачева и Тото Кутуньо

После развала СССР исполнитель неоднократно приезжал в Россию и на Украину. В частности, давал концерты в Кремлевском дворце съездов, выступал в шоу «Легенды Ретро FM» и др. «После родной Италии, которой принадлежит мое сердце, Украина — моя вторая страна», — говорил он в 2017 году.
 

Пресс-конференция Тото Кутуньо в новосибирском кинотеатре &laquo;Победа&raquo; 11 декабря 2010 года &laquo;Русских, мне кажется, сильно мучает ностальгия. Им нравится слушать музыку, которая была популярна много лет назад. Возможно, это напоминает им о молодости&raquo;, &mdash; рассказывал он в интервью &laquo;Комсомольской правде&raquo;.
Фото: Виктор Дмитриев / Russian Look / Global Look Press

Пресс-конференция Тото Кутуньо в новосибирском кинотеатре «Победа» 11 декабря 2010 года

«Русских, мне кажется, сильно мучает ностальгия. Им нравится слушать музыку, которая была популярна много лет назад. Возможно, это напоминает им о молодости», — рассказывал он в интервью «Комсомольской правде».

Кутуньо примет участие в премьере 63-го фестиваля песни в Сан-Ремо в итальянском театре &laquo;Аристон&raquo; IL Fatto Quotidiano называет, Кутуньо одним из самых успешных итальянских певцов &mdash; было продано более 100 млн пластинок с его песнями. &nbsp;
Фото: Daniele Venturelli / Getty Images

Кутуньо примет участие в премьере 63-го фестиваля песни в Сан-Ремо в итальянском театре «Аристон»

IL Fatto Quotidiano называет, Кутуньо одним из самых успешных итальянских певцов — было продано более 100 млн пластинок с его песнями.
 

Кутуньо выступает в петербургском концертном зале &laquo;Октябрьский&raquo; в декабре 2013 года Певец скончался 22 августа в возрасте 80 лет от рака предстательной железы в больнице Сан-Раффаэле в Милан
Фото: Interpress / Global Look Press

Кутуньо выступает в петербургском концертном зале «Октябрьский» в декабре 2013 года

Певец скончался 22 августа в возрасте 80 лет от рака предстательной железы в больнице Сан-Раффаэле в Милан

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Алексей Павлов, Илья Пламенев Илья Пламенев
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