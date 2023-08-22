Творческий путь Тото Кутуньо

Тото Кутуньо в молодости.

Кутуньо родился 7 июля 1943 года в тосканском городе Фоздиново. Спустя несколько месяцев его семья переезжает в Специю, где отец Тото (Toto — сокращенная форма имени Salvatore) служил военным моряком. С самого детства мальчик проявлял предрасположенность к музыке: вслед за отцом, который превосходно играл на трубе, освоил этот инструмент; позже самостоятельно овладел игрой на ударных и аккордеоне. В 13 лет Тото занял третье место на региональном музыкальном конкурсе.