Творческий путь Тото Кутуньо
В Италии на 81-м году жизни умер один из самых известных певцов страны — Тото Кутуньо. Свою первую песню он написал в 14 лет, в течение жизни работал с Джо Дассеном и Андриано Челентано, а в России прославился хитом L’italiano
Тото Кутуньо в молодости.
Кутуньо родился 7 июля 1943 года в тосканском городе Фоздиново. Спустя несколько месяцев его семья переезжает в Специю, где отец Тото (Toto — сокращенная форма имени Salvatore) служил военным моряком. С самого детства мальчик проявлял предрасположенность к музыке: вслед за отцом, который превосходно играл на трубе, освоил этот инструмент; позже самостоятельно овладел игрой на ударных и аккордеоне. В 13 лет Тото занял третье место на региональном музыкальном конкурсе.
Обложка пластинки группы Toto e Tati, Тото Кутуньо справа.
Вернувшись в Италию, Кутуньо создал собственный коллектив Toto e Tati, в который вошли Массимо Вигано, Джиджи Тонэ, Лино Лозито и его брат Роберто. Выступления группы на различных площадках Италии большого успеха им не принесли, поскольку они исполняли чужие «раскрученные» песни, а подобных групп в стране было немало.
Джо Дассен и Тото Кутуньо.
В начале 1975 года Кутуньо начинает выступать с группой «Albatros», а также пишет вместе с поэтом Вито Паллавичини песни «Oasis», «Uomo dove vai», «Africa». В сентябре 1975 года вышел «Золотой альбом», на котором звучали хиты «Et si tu n’existais pas», «Salut» и «L’Été indien», написанные Тото Кутуньо для Джо Дассена.
В 1980 году певец выигрывает конкурс в Сан-Ремо с песней «Solo noi». В 1983 году Тото Кутуньо участвует в фестивале в Сан-Ремо с песней «L’italiano», которая по сегодняшний день остается «визитной карточкой» артиста. Официально песня занимает 5-е место, однако по результатам «народного» голосования «L’italiano» заняла 1-е место.
Кадр из клипа «L'italiano»
После фестиваля в Токио песня достигла первых мест в хит-парадах Франции, Италии, Швейцарии, высоких мест в других странах. В 1984 в рамках «Первомайского праздничного концерта» исполнителя впервые показали по советскому телевидению, после чего певец приобрел огромную популярность в СССР
Москва. Центральный стадион имени В.И.Ленина. На снимке: знаменитый вратарь Лев Яшин (слева) и певец, композитор Тото Кутуньо(справа)
В ноябре-декабре 1985 Кутуньо впервые приезжает в СССР и дает концерты в Москве и Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
Конкурс «Новая волна» в 2002 году. Алла Пугачева и Тото Кутуньо
После развала СССР исполнитель неоднократно приезжал в Россию и на Украину. В частности, давал концерты в Кремлевском дворце съездов, выступал в шоу «Легенды Ретро FM» и др. «После родной Италии, которой принадлежит мое сердце, Украина — моя вторая страна», — говорил он в 2017 году.
Пресс-конференция Тото Кутуньо в новосибирском кинотеатре «Победа» 11 декабря 2010 года
«Русских, мне кажется, сильно мучает ностальгия. Им нравится слушать музыку, которая была популярна много лет назад. Возможно, это напоминает им о молодости», — рассказывал он в интервью «Комсомольской правде».
Кутуньо примет участие в премьере 63-го фестиваля песни в Сан-Ремо в итальянском театре «Аристон»
IL Fatto Quotidiano называет, Кутуньо одним из самых успешных итальянских певцов — было продано более 100 млн пластинок с его песнями.
Кутуньо выступает в петербургском концертном зале «Октябрьский» в декабре 2013 года
Певец скончался 22 августа в возрасте 80 лет от рака предстательной железы в больнице Сан-Раффаэле в Милан