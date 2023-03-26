Умер экс-директор Театра на Таганке Николай Дупак

Актер и экс-директор Театра на Таганке Николай Дупак умер на 102-м году жизни

Дупак руководил театром более 30 лет, он принял на работу Владимира Высоцкого. Артист участвовал в Великой Отечественной войне, был несколько раз ранен

Николай Дупак (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Российский актер и бывший директор Театра на Таганке Николай Дупак скончался на 102-м году жизни, сообщили РБК в пресс-службе театра.

Дупак умер сегодня утром. Прощание с артистом пройдет в театре, уточнили в пресс-службе.

Николай Дупак родился 5 октября 1921 года в Донецкой области Украины. Окончил Киевский театральный институт, перед началом войны работал на Киевской киностудии. Потом ушел на фронт, сражался в 6-м гвардейском кавалерийском корпусе, был трижды ранен.

В начале 1960-х возглавил Театр на Таганке. Тогда же позвал в театр Юрия Любимова на должность худрука. Директором был до 1977 года, он также принял на работу в театр Владимира Высоцкого. Потом около года руководил Театром на Малой Бронной. Впоследствии Дупак снова занял пост директора Театра на Таганке.

Играл в Театрах им. Станиславского и на Таганке. Снимался в эпизодических ролях в кино. Весной 1941 года его пригласили на главную роль в фильм «Тарас Бульба», но фильм так и не сняли.