Актриса, певица, фотограф: какой была Джина Лоллобриджида

В 1970-е Джина Лоллобриджида переключилась на фотожурналистику. В 1973 году в свет вышел ее фотоальбом «Моя Италия» (Italia Mia). Вступление к нему написал журналист и писатель Альберто Моравиа. «Как ты мне говорила, для работы над «Моей Италией» тебе пришлось принять вид фотографа-любителя. Некоторые твои фото в этом виде ты даже поместила в этой книге. И хорошо сделала: как ни странно, даже здесь сказалась твоя индивидуальность. И поэтому тебе удалось стать неузнаваемой только внешне», — обратился он к Лоллобриджиде в главе «Вместо предисловия».