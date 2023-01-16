Актриса, певица, фотограф: какой была Джина Лоллобриджида
Луиджина (Джина) Лоллобриджида (на фото она в семилетнем возрасте) родилась в 1927 году в коммуне Субьяко в центральной Италии — неподалеку от Рима. Ее отец был мебельщиком. Во время Второй мировой войны семья переехала в столицу. Джина сначала училась живописи и скульптуре, а также участвовала в конкурсах красоты: в 1947 году она заняла третье место на конкурсе «Мисс Италия».
На фото: Лоллобриджида в Великобритании в 1952 году.
Она начала сниматься в кино во второй половине 1940-х, первые роли были эпизодическими. Но уже вскоре она стала получать главные роли.
Успех пришел в 1952 году — с выходом французского фильма «Фанфан-тюльпан» режиссера Кристиан-Жака. Действие этого фильма плаща и шпаги разворачивается во Франции времен Людовика XV (XVIII век). Партнером Лоллобриджиды в этом фильме был Жерар Филип.
В 1956 году на экраны вышел фильм Жана Деланнуа «Собор Парижской Богоматери» по роману Виктора Гюго, где Лоллобриджида создала канонический образ Эсмеральды в кино. Священника Фролло сыграл Ален Кюни, Квазимодо — Энтони Куинн.
В том же году она сыграла в итало-французском музыкальном фильме «Самая красивая женщина в мире» (после этой ленты так и стали называть саму Лоллобриджиду). Этот фильм — интерпретация биографии оперной певицы Лины Кавальери. Вокальные партии актриса исполнила сама.
В 1949 году Лоллобриджида вышла замуж за югославского врача Милко Скофича, у них родился сын Милко-младший (на фото семья отправляется из Рима в Лос-Анджелес в 1960 году). В 1971-м супруги развелись, а в 1979 году Скофич погиб в автокатастрофе.
В 1962 году она снова снялась у Жана Деланнуа — в картине «Имперская Венера» о сестре Наполеона Бонапарта Полине (самого императора сыграл француз Раймон Пеллегрен). За эту роль Лоллобриджида получила премию «Давид ди Донателло», сам фильм был награжден премией «Серебряная лента» в 1964-м.
За свою кинокарьеру она работала вместе с такими звездами, как Фрэнк Синатра («Никогда не было так мало», 1959), Жан-Поль Бельмондо («Бурное море», 1963), Шон Коннери («Соломенная женщина», 1964 — на фото они в дни съемок этого фильма) и другими.
Джина Лоллобриджида неоднократно посещала Московский международный кинофестиваль. Так, в 1961 году она там встретилась с Юрием Гагариным (на фото они в центре). В 1973-м была членом жюри ММКФ, а в 1997 получила на фестивале приз за вклад в киноискусство.
В 1970-е Джина Лоллобриджида переключилась на фотожурналистику. В 1973 году в свет вышел ее фотоальбом «Моя Италия» (Italia Mia). Вступление к нему написал журналист и писатель Альберто Моравиа. «Как ты мне говорила, для работы над «Моей Италией» тебе пришлось принять вид фотографа-любителя. Некоторые твои фото в этом виде ты даже поместила в этой книге. И хорошо сделала: как ни странно, даже здесь сказалась твоя индивидуальность. И поэтому тебе удалось стать неузнаваемой только внешне», — обратился он к Лоллобриджиде в главе «Вместо предисловия».
Она также занималась живописью и скульптурой. В 2003 году ее выставка открылась в Москве в ГМИИ им. Пушкина. На фото Лоллобриджида рядом с музеем со своей скульптурой «Мир для детей».
В 1975 году она выпустила документальный фильм о Кубе, для которого взяла интервью у Фиделя Кастро.
С 1970-х она лишь изредка появлялась на экране. Всего на ее счету около 60 ролей и множество наград, среди которых орден «За заслуги перед Итальянской республикой», французский орден искусств и литературы. В 2018 году она получила именную звезду на голливудской «Алее славы». На фото: церемония вручения премии «Давид ди Донателло» в 2016 году. Джина Лоллобриджида получила специальную премию за жизненные достижения, награду вручил президент Италии Серджо Маттарелла
На фото: бал в Венской опере в 2013 году.
Джина Лоллобриджида умерла 16 января 2023 года, ей было 95 лет.