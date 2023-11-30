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Умер один из первых советских исследователей Марса и Венеры Михаил Маров

Умер астроном и академик РАН Михаил Маров
Маров сыграл ведущую роль в разработке и реализации многолетней программы учения космоса в СССР, участвовал в пионерских исследованиях Венеры и Марса, отмечают в РАН. Ему было 90 лет
Михаил Маров
Михаил Маров (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

На 91-м году жизни скончался советский и российский астроном, академик Российской академии наук Михаил Маров, сообщил РБК научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.

«90 с небольшим лет было, болел в последнее время, замечательный ученый. Где-то в начале октября был большой ученый совет и он, не смотря на состояние, вел полуторачасовой доклад о происхождении жизни. Наукой занимался до последней минуты», — рассказал он.

Михаил Маров родился в Москве в 1933 году. Он закончил Московское высшее техническое училище (ныне — МГТУ им. Баумана) по специальности «инженер-механик», а также аспирантуру Института физики атмосферы Академии наук СССР.

Научные интересы Маров были связаны с механикой и физикой космоса, астрофизикой, планетологией, изучением Солнечной системы, математическим моделированием космических и природных сред.

«Ему принадлежит ведущая роль в разработке и осуществлении многолетней программы космических исследований в СССР, в изучении околоземного космического пространства, Луны и планет Солнечной системы. При его непосредственном участии проведены пионерские исследования Венеры и Марса, в том числе выполнены первые прямые измерения в атмосфере и на поверхности этих планет с борта космических посадочных аппаратов, получившие мировое признание», — говорится на сайте РАН.

Маров — автор свыше 250 научных работ, возглавлял комиссию РАН по изучению творческого наследия Константина Циолковского, был членом совета РАН по космосу, преподавал в том числе в МГУ и Международном космическом университете (Франция), был главным редактором «Астрономического вестника».

Михаил Маров — лауреат Ленинской премии, государственной премии СССР, а также обладатель орденов Трудового Красного Знамени, Почета, Дружбы, Александра Невского.

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ученый астроном РАН космос
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