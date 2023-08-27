«Фильмы бывают только хорошие или плохие». Каким был Глеб Панфилов

На фото: Глеб Панфилов и Инна Чурикова (играет королеву Гертруду) на репетиции спектакля «Гамлет» в постановке Панфилова в Московском государственном театре имени Ленинского комсомола в мае 1986 года.

Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. Он окончил химико-технологический факультет Уральского политехнического института, работал мастером и инженером на заводе, заведовал отделом агитации и пропаганды Свердловского городского комитета ВЛКСМ. Режиссер создал в Свердловске (нынешний Екатеринбург) любительскую киностудию, где снимал фильмы с друзьями. Позже, начав работать на свердловском телевидении, снял несколько документальных и короткометражных работ. Свой первый полнометражный художественный фильм «В огне брода нет» (1967) он снял, работая на «Ленфильме». Это была его дипломная работа на Высших курсах сценаристов и режиссеров ВГИКа.

Постановка «Гамлета» в «Ленкоме» в 1986 году стала дебютом Панфилова как театрального режиссера. Его жена, Инна Чурикова, сыграла в нем королеву Гертруду, роль Гамлета исполнял народный артист СССР Олег Янковский.