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«Фильмы бывают только хорошие или плохие». Каким был Глеб Панфилов

26 августа на 90-м году жизни умер Глеб Панфилов — классик советского и российского кино, автор «В огне брода нет», «Вассы», «Начала», «Ивана Денисовича» и других картин
На фото: Глеб Панфилов и Инна Чурикова (играет королеву Гертруду) на репетиции спектакля &laquo;Гамлет&raquo; в постановке Панфилова в Московском государственном театре имени Ленинского комсомола в мае 1986 года. Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. Он окончил химико-технологический факультет Уральского политехнического института, работал мастером и инженером на заводе, заведовал отделом агитации и пропаганды Свердловского городского комитета ВЛКСМ. Режиссер создал в Свердловске (нынешний Екатеринбург) любительскую киностудию, где снимал фильмы с друзьями. Позже, начав работать на свердловском телевидении, снял несколько документальных и короткометражных работ. Свой первый полнометражный художественный фильм &laquo;В огне брода нет&raquo; (1967) он снял, работая на &laquo;Ленфильме&raquo;. Это была его дипломная работа на Высших курсах сценаристов и режиссеров ВГИКа. Постановка &laquo;Гамлета&raquo; в &laquo;Ленкоме&raquo; в 1986 году стала дебютом Панфилова как театрального режиссера. Его жена, Инна Чурикова, сыграла в нем королеву Гертруду, роль Гамлета исполнял народный артист СССР Олег Янковский.
Фото: Анатолий Морковкин / ТАСС

На фото: Глеб Панфилов и Инна Чурикова (играет королеву Гертруду) на репетиции спектакля «Гамлет» в постановке Панфилова в Московском государственном театре имени Ленинского комсомола в мае 1986 года.

Глеб Панфилов родился 21 мая 1934 года в Магнитогорске. Он окончил химико-технологический факультет Уральского политехнического института, работал мастером и инженером на заводе, заведовал отделом агитации и пропаганды Свердловского городского комитета ВЛКСМ. Режиссер создал в Свердловске (нынешний Екатеринбург) любительскую киностудию, где снимал фильмы с друзьями. Позже, начав работать на свердловском телевидении, снял несколько документальных и короткометражных работ. Свой первый полнометражный художественный фильм «В огне брода нет» (1967) он снял, работая на «Ленфильме». Это была его дипломная работа на Высших курсах сценаристов и режиссеров ВГИКа.

Постановка «Гамлета» в «Ленкоме» в 1986 году стала дебютом Панфилова как театрального режиссера. Его жена, Инна Чурикова, сыграла в нем королеву Гертруду, роль Гамлета исполнял народный артист СССР Олег Янковский.

Глеб Панфилов на съемках фильма &laquo;Прошу слова&raquo; 1 января 1975 года Панфилов во многих своих фильмах выступил не только как режиссер, но и как сценарист. &laquo;Процесс кино похож на проявку фотографий. Поначалу к тебе просто приходит человек, в куртке или плаще. В шапке или без, бритый или небритый. Девочка в макияже&nbsp;&mdash; или, наоборот, без него. Все они&nbsp;&mdash; это лишь скрытое изображение, контур, первое впечатление. Но вот оно постепенно проявляется, и ты находишь образ, который тебе нужен&raquo;,&nbsp;&mdash; говорил он.
Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

Глеб Панфилов на съемках фильма «Прошу слова» 1 января 1975 года

Панфилов во многих своих фильмах выступил не только как режиссер, но и как сценарист. «Процесс кино похож на проявку фотографий. Поначалу к тебе просто приходит человек, в куртке или плаще. В шапке или без, бритый или небритый. Девочка в макияже — или, наоборот, без него. Все они — это лишь скрытое изображение, контур, первое впечатление. Но вот оно постепенно проявляется, и ты находишь образ, который тебе нужен», — говорил он.

Глеб Панфилов&nbsp;с ассистенткой прослушивает озвучивание фильма. 1 октября 1977 года
Фото: В. Барановский / РИА Новости

Глеб Панфилов с ассистенткой прослушивает озвучивание фильма. 1 октября 1977 года

Глеб Панфилов и Инна Чурикова с их детьми Во многих картинах Глеба Панфилова снималась его супруга и муза Инна Чурикова. Она умерла в январе 2023 года. Они поженились во время съемок второго художественного фильма Панилова &laquo;Начало&raquo; (1970), где Чурикова сыграла главную роль, как и во многих других фильмах режиссера. &nbsp;
Фото: Mikola Gnisyuk / Global Look Press

Глеб Панфилов и Инна Чурикова с их детьми

Во многих картинах Глеба Панфилова снималась его супруга и муза Инна Чурикова. Она умерла в январе 2023 года. Они поженились во время съемок второго художественного фильма Панилова «Начало» (1970), где Чурикова сыграла главную роль, как и во многих других фильмах режиссера.

 

Автор сценария и режиссер кинофильма &laquo;Валентина&raquo; (Мосфильм) Глеб Панфилов на съемочной площадке. 1982 год &laquo;Кино нельзя рассматривать по национальному признаку. Фильмы бывают только хорошие или плохие. Хорошее кино, как правило, окрашено индивидуальностью, посему черты &laquo;русскости&raquo; в моих фильмах (я ведь здесь родился, вырос и воспитывался), думаю, есть&raquo;,&nbsp;&mdash; размышлял режиссер в одном из интервью &laquo;Искусству кино&raquo; (ИК, 1996, №&nbsp;6).
Фото: М. Баландюк / РИА Новости

Автор сценария и режиссер кинофильма «Валентина» (Мосфильм) Глеб Панфилов на съемочной площадке. 1982 год

«Кино нельзя рассматривать по национальному признаку. Фильмы бывают только хорошие или плохие. Хорошее кино, как правило, окрашено индивидуальностью, посему черты «русскости» в моих фильмах (я ведь здесь родился, вырос и воспитывался), думаю, есть», — размышлял режиссер в одном из интервью «Искусству кино» (ИК, 1996, № 6).

Панфилов и Чурикова во время вручения Золотого приза Московского международного кинофестиваля за фильм &laquo;Васса&raquo;, 1983 год
Фото: Николай Малышев / Валерий Христофоров / ТАСС

Панфилов и Чурикова во время вручения Золотого приза Московского международного кинофестиваля за фильм «Васса», 1983 год

&nbsp;27 августа 1997 год. Режиссер кинофильма &laquo;Романовы&nbsp;&mdash; венценосная семья&raquo; Глеб Панфилов (слева) и оператор-постановщик Михаил Агранович во время обсуждения деталей съемки &laquo;Художественный фильм чем хорош? Вот он уже сделан&nbsp;&mdash; и начинает жить самостоятельно, позволяет свободно поразмыслить, сопоставлять, анализировать. Как&nbsp;бы я не был метафизичен в поиске, а все равно фильм делаю&nbsp;&mdash; руками. Делаю&nbsp;&mdash; по ремеслу. Но при этом все контролирую интуицией&nbsp;&mdash; тем, что называют наитием. Когда&nbsp;же фильм складывается в нечто целое и уже от меня не зависящее, я точно так&nbsp;же испытываю потребность заново обо всем поразмыслить. И даже кое-чему удивиться: какие-то вещи не имеешь в виду&nbsp;&mdash; а они получились&raquo;,&nbsp;&mdash; рассуждал Глеб Панфилов в интервью по случаю выхода исторической драмы &laquo;Романовы. Венценосная семья&raquo;&nbsp;&mdash; о последних месяцах жизни главной российской семьи, от Февральской революции до трагедии в Ипатьевском доме в Екатеринбурге.
Фото: Юрий Белинский / ТАСС

 27 августа 1997 год. Режиссер кинофильма «Романовы — венценосная семья» Глеб Панфилов (слева) и оператор-постановщик Михаил Агранович во время обсуждения деталей съемки

«Художественный фильм чем хорош? Вот он уже сделан — и начинает жить самостоятельно, позволяет свободно поразмыслить, сопоставлять, анализировать. Как бы я не был метафизичен в поиске, а все равно фильм делаю — руками. Делаю — по ремеслу. Но при этом все контролирую интуицией — тем, что называют наитием. Когда же фильм складывается в нечто целое и уже от меня не зависящее, я точно так же испытываю потребность заново обо всем поразмыслить. И даже кое-чему удивиться: какие-то вещи не имеешь в виду — а они получились», — рассуждал Глеб Панфилов в интервью по случаю выхода исторической драмы «Романовы. Венценосная семья» — о последних месяцах жизни главной российской семьи, от Февральской революции до трагедии в Ипатьевском доме в Екатеринбурге.

Кинорежиссер Глеб Панфилов (слева) получает &laquo;Орден изящных искусств и словесности&raquo; и министр культуры и коммуникации Французской Республики Фредерик Миттеран (справа) на приеме в посольстве Франции. Москва. 24 февраля 2010 год Среди наград Панфилова&nbsp;&mdash; орден &laquo;За заслуги перед Отечеством&raquo; IV степени, премия президента России в области литературы и искусства, приз Каннского кинофестиваля за художественный вклад в кинематограф, &laquo;Золотой медведь&raquo; Берлинского кинофестиваля, &laquo;Серебрянный лев&raquo; Венецианского кинофестиваля, &laquo;Золотой леопард&raquo; фестиваля в Локарно, &laquo;Ника&raquo;, &laquo;Золотой орел&raquo; и др. &nbsp;
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Кинорежиссер Глеб Панфилов (слева) получает «Орден изящных искусств и словесности» и министр культуры и коммуникации Французской Республики Фредерик Миттеран (справа) на приеме в посольстве Франции. Москва. 24 февраля 2010 год

Среди наград Панфилова — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, премия президента России в области литературы и искусства, приз Каннского кинофестиваля за художественный вклад в кинематограф, «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля, «Серебрянный лев» Венецианского кинофестиваля, «Золотой леопард» фестиваля в Локарно, «Ника», «Золотой орел» и др.

 

Председатель жюри ММКФ-2014 режиссер и сценарист Глеб Панфилов и актриса Инна Чурикова на церемонии закрытия 36-го Московского Международного Кинофестиваля в столичном кинотеатре &laquo;Россия&raquo; &laquo;Она&nbsp;&mdash; первоэлемент панфиловской поэтики.&nbsp;&mdash; писала кинокритик и киновед Елена Стишова об Инне Чуриковой.&nbsp;&mdash; Она&nbsp;&mdash; язык, женская рифма с безударным последним слогом, отчего жесткая, мужская режиссура Панфилова обретала иную модальность. Повелительное наклонение естественным образом переводилось в сослагательное благодаря психофизической фактуре актрисы, ее тотальной женственности&raquo;.
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Председатель жюри ММКФ-2014 режиссер и сценарист Глеб Панфилов и актриса Инна Чурикова на церемонии закрытия 36-го Московского Международного Кинофестиваля в столичном кинотеатре «Россия»

«Она — первоэлемент панфиловской поэтики. — писала кинокритик и киновед Елена Стишова об Инне Чуриковой. — Она — язык, женская рифма с безударным последним слогом, отчего жесткая, мужская режиссура Панфилова обретала иную модальность. Повелительное наклонение естественным образом переводилось в сослагательное благодаря психофизической фактуре актрисы, ее тотальной женственности».

14 марта 2022 год. 90-летний юбилей вдовы первого президента России Бориса Ельцина Наины. На фото: Инна Чурикова, Владимир Васильев, Наина Ельцина, Екатерина Максимова, Глеб Панфилов (слева направо). &laquo;Если посмотреть мои картины подряд, получится история моей страны в двадцатом веке, как я ее постигал&raquo;,&nbsp;&mdash; рассказывал о своем творчестве режиссер
Фото: Генриетта Перян / Global Look Press

14 марта 2022 год. 90-летний юбилей вдовы первого президента России Бориса Ельцина Наины. На фото: Инна Чурикова, Владимир Васильев, Наина Ельцина, Екатерина Максимова, Глеб Панфилов (слева направо).

«Если посмотреть мои картины подряд, получится история моей страны в двадцатом веке, как я ее постигал», — рассказывал о своем творчестве режиссер

Москва. 25 апреля 2017 год. Актриса Инна Чурикова и режиссер Глеб Панфилов по окончании предпремьерного показа спектакля &laquo;Аудиенция&raquo; по пьесе Питера Моргана в Государственном театре наций В &laquo;Ленкоме&raquo; режиссер поставил спектакли &laquo;Ложь во спасение&raquo;, &laquo;Аквитанская львица&raquo;, &laquo;Гамлет&raquo;, &laquo;...Sorry&raquo;. В Театре наций шла постановка Панфилова &laquo;Аудиенция&raquo; с Чуриковой в главной роли &nbsp;
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Москва. 25 апреля 2017 год. Актриса Инна Чурикова и режиссер Глеб Панфилов по окончании предпремьерного показа спектакля «Аудиенция» по пьесе Питера Моргана в Государственном театре наций

В «Ленкоме» режиссер поставил спектакли «Ложь во спасение», «Аквитанская львица», «Гамлет», «...Sorry». В Театре наций шла постановка Панфилова «Аудиенция» с Чуриковой в главной роли
 

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Полина Мартынова Полина Мартынова, Елена Чернышова
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