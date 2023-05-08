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Умер актер и лауреат «Золотой маски» Сергей Дрейден

Актер и лауреат премий «Ника» и «Золотая маска» Сергей Дрейден умер в возрасте 81 года
Дрейдену был 81 год. Актер сотрудничал с петербургским БДТ им. Г. А. Товстоногова. Он дважды получал премию «Золотая маска» как лучший драматический актер и дважды — премию «Ника» за лучшую мужскую роль второго плана
Сергей Дрейден
Сергей Дрейден (Фото: Екатерина Цветкова / Global Look Press)

Актер театра и кино Сергей Дрейден умер на 82-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба петербургского Большого драматического театра (БДТ) им. Г. А. Товстоногова, с которым сотрудничал артист.

Причина смерти актера в сообщении не уточняется.

Сергей Дрейден (также известен по фамилии матери — Донцов) был приглашенным артистом БДТ им. Г. А. Товстоногова. Он родился 14 сентября 1941 года в Новосибирске, куда из Ленинграда эвакуировали его семью.

В 1962 году Дрейден окончил актерское отделение Ленинградского института театра музыки и кинематографии (ЛГИТМиК, мастерская Т. Г. Сойниковой). После этого он начал играть в Ленинградском театре эстрады миниатюр под руководством Аркадия Райкина (ныне — Театр эстрады им. А. И. Райкина). Также в 1963-1964 годах артист сотрудничал с театром «На Литейном».

В 1964 году артист перешел в Театр Комедии им. Н.П. Акимова, в котором работал в течение четырех лет. Позднее, в 1970-м году, артист вернулся в театр, с ним он сотрудничал до 1980-го года. Дрейден также играл в постановках МХТ им. А.П. Чехова, Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева, театров «Et Cetera» и «Приют Комедианта». Также работал в Омском Драматическом театре.

В БДТ им. Г. А. Товстоногова Дрейден был занят в спектаклях «Отец», «Лес» и «Двенадцатая ночь». В последние годы он исполнял роль Ивана Ильича Туба в спектакле Андрея Могучего «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель». Эта постановка получила премию «Золотая маска» в 2022 году в номинации «Драма».

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С 1960-х годов Дрейден начал сниматься в кино. С 1988 года он фигурировал в титрах как Сергей Донцов, в 2002 году вновь взял фамилию Дрейден. Актер снялся в фильмах «Папа» (2004), «Окно в Париж» (1993), «Фонтан» (1988), «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину» (2008), «О любви» (1970), сериалах «Актер» (2022), «Гибель империи» (2005) и других. Всего на счету артиста более 90 ролей в кино и спектаклях, включая озвучивание.

Дрейден получал «Золотую маску» лично за роль Адольфа в спектакле «Отец» А. Стринберга. Награду ему присудили в номинации «Лучшая мужская роль» (драма) в 2000 году. Спустя год он вновь получил ее в номинации «драматический актер» за роль в спектакле «Потерянные в звездах». В 2010 году Дрейден удостоился премии «Ника» лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Сумасшедшая помощь». В 2021 году он вновь получил ее за роль в фильме «Блокадный дневник».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
актер «Золотая маска»
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