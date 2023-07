Умер американский певец Тони Беннетт

В 2016 году у Тони Беннетта диагностировали болезнь Альцгеймера, но ветеран Второй мировой и лауреат многочисленных «Грэмми» продолжал выступать и записываться до 2021 года

Тони Беннетт (Фото: Dia Dipasupil / Getty Images)

Американский эстрадный певец Тони Беннетт (Энтони Доминик Бенедетто) умер в возрасте 96 лет утром 21 июля в Нью-Йорке, сообщает Variety. Его смерть подтвердила публицист Сильвия Вайнер в заявлении для Associated Press.

Variety пишет, что в 2016 году у Беннетта диагностировали болезнь Альцгеймера, но он продолжал выступать и записывать альбомы до 2021 года.

Фрэнк Синатра называл Беннетта величайшим в мире поп-певцом. «Он певец, который доносит до публики то, что композитор имеет в виду, и, возможно, немного больше», — сказал он о Беннетте в интервью журналу Life.

Энтони Бенедетто родился 3 августа 1926 года в Нью-Йорке в семье итальянских эмигрантов. Он посещал Высшую школу промышленного дизайна, но бросил ее, чтобы помогать семье. Работал копировщиком в Associated Press и на других низкооплачиваемых работах, но уже тогда выступал как певец в ночном клубе в Нью-Джерси.

В ноябре 1944 года его призвали в армию, служба проходила во Франции, а затем в Германии. В марте 1945 года Беннетт попал на фронт, получил за свою службу несколько медалей. После окончания войны он остался в Германии и выступал с армейскими группами под псевдонимом Джо Бари.

После возвращения в США в 1946 году молодой человек начал петь на широкой публике и взял себе псевдоним, под которым прославился. Первый успешный хит Because of You он исполнил в 1951 году. После этого Беннетт также выпустил такие хиты, как Cold, Cold Heart и Rags to Riches.

На церемонии «Грэмми» в 1963 году его песня I Left My Heart in San Francisco была удостоена премии в номинациях «лучший мужской вокал» и «лучшая запись».

Певец регулярно выступал с концертами и записывал альбомы, приносившие ему «Грэмми», такими стали вышедшие в 1992 и 1993 годах два трибьют-альбома, в которых Беннетт исполнил песни из репертуара Синатры и Фреда Астера. Беннетт снимался в кино и выпустил книгу мемуаров.

К его 80-летию был приурочен выход альбома дуэтов, записанных с Полом Маккартни, Элтоном Джоном, Стиви Уандером, Джорджом Майклом, Кристиной Агилерой и Селин Дион. Завершающим релизом Беннетта стал совместный альбом с Леди Гагой — Love for Sale, который вышел в 2021 году.