NYT назвала причину смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри

Перри нашли мертвым в своей квартире 29 октября. В крови Перри нашли следы кетамина. По данным экспертизы, возможной причиной смерти также могла стать ишемическая болезнь сердца

Фото: Emilio Flores / EPA / ТАСС

В крови актера сериала «Друзья» Мэттью Перри, которого нашли мертвым в конце октября, нашли наркотики, сообщает The New York Times со ссылкой на отчет о вскрытии.

По данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало «острое воздействие кетамина» — мощного анестетика, который используют в терапии при депрессии, тревоге, посттравматическом стрессовом расстройстве и других трудно поддающихся лечению проблемах психического здоровья.

В заключении уточнили, что Перри проходил терапию кетамином, но вещество не могло остаться в организме после сеанса терапии, который прошел за полторы недели до его смерти. Также экспертиза указала на возможное влияние опиоида и бупренорфина, который назначают для ослабления тяги к опиоидам.

Среди других причин смерти Перри назвали ишемическую болезнь сердца.

Перри нашли мертвым 29 октября в гидромассажной ванне в его доме в Лос-Анджелесе, ему было 54 года. Следов насильственной смерти обнаружено не было.

В мемуарах Перри рассказывал о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью. В 2018 году он перенес операцию из-за проблем с желудочно-кишечным трактом. У него диагностировали перфорацию желудочно-кишечного тракта. Он впал в кому на две недели. Впоследствии он перенес 14 операций и 15 раз проходил реабилитацию, чтобы избавиться от зависимостей, сообщил он.

Популярность он получил благодаря роли Чендлера Бинга в «Друзьях». Там он снимался вместе с Дженнифер Энистон, Лизой Кудроу, Кортни Кокс, Мэттом Лебланом и Дэвидом Швиммером. В 2004 году после десяти сезонов сериал был закрыт. Звезды сериала еще раз появились вместе в 2021 году спустя 17 лет в фильме «Друзья: Воссоединение».