Умерла вдова Синявского Мария Розанова
Умерла публицист, вдова писателя Андрея Синявского Мария Розанова, сообщил писатель Дмитрий Быков (признан Минюстом иноагентом). Ей было 93 года.
Розанова родилась в Витебске, закончила факультет искусствоведения МГУ. После этого работала экскурсоводом, преподавала в студии во ВГИКе, студии театра Моссовета и Абрамцевском художественном училище.
В августе 1973 года Розанова вместе с мужем, писателем Андреем Синявским уехала во Францию. Синявского осенью 1965 года арестовали по обвинению в антисоветской пропаганде, заключение писатель отбывал в Мордовии, в 1971 году его досрочно освободили, а два года спустя он переехал в Париж, где стал профессором литературы в Университете Париж IV Сорбонна.
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