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Умерла вдова Синявского Мария Розанова

Литератор Мария Розанова умерла в возрасте 93 лет
Мария Розанова
Мария Розанова (Фото: Виталий Белоусов / ТАСС)

Умерла публицист, вдова писателя Андрея Синявского Мария Розанова, сообщил писатель Дмитрий Быков (признан Минюстом иноагентом). Ей было 93 года.

Розанова родилась в Витебске, закончила факультет искусствоведения МГУ. После этого работала экскурсоводом, преподавала в студии во ВГИКе, студии театра Моссовета и Абрамцевском художественном училище. 

Мария Розанова в молодости
(Фото: из личного архива)
Мария Розанова Андрей Синявский — участники «круглого стола» на тему «Проблемы глобальной морали и человеческое измерение европейского процесса», 15 ноября 1990
(Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости)
Встреча кандидата на пост президента России Михаила Горбачева с российскими писателями. Слева — Мария Розанова. 1 мая 1996 года
(Фото: М. Юрченко / РИА Новости)
Искусствовед и публицист Мария Розанова на презентации книги Андрея Синявского «127 писем о любви» в Государственном литературном музее, 28 октября 2004 года
(Фото: Виталий Белоусов / ТАСС)
Члены жюри российской независимой литературной премии «Антибукер» за 1998 год писательница Мария Розанова и поэтесса Белла Ахмадулина, 21 января 1999 года
(Фото: Борис Кавашкин / ТАСС)

В августе 1973 года Розанова вместе с мужем, писателем Андреем Синявским уехала во Францию. Синявского осенью 1965 года арестовали по обвинению в антисоветской пропаганде, заключение писатель отбывал в Мордовии, в 1971 году его досрочно освободили, а два года спустя он переехал в Париж, где стал профессором литературы в Университете Париж IV Сорбонна.

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Теги
писатель Мария Розанова

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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