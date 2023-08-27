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Катастрофа самолета Пригожина ,  
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Экспертиза подтвердила гибель Пригожина при крушении самолета

СК: экспертиза подтвердила гибель Пригожина при крушении самолета
Сюжет
Катастрофа самолета Пригожина
Дмитрий Уткин и Евгений Пригожин (на фотографиях)
Дмитрий Уткин и Евгений Пригожин (на фотографиях) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Все десять погибших при крушении самолета в Тверской области, в котором, по данным авиакомпании, был основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, опознаны, сообщили в СК.

Ведомство завершило проведение молекулярно-генетических экспертиз.

«По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе», — говорится в сообщении.

Как выглядит место крушения самолета Пригожина. Фоторепортаж
Фотогалерея 

По данным авиакомпании, которые сообщила Росавиация, в списке пассажиров разбившегося самолета были:

  • Евгений Пригжин — основатель ЧВК «Вагнер»;
  • Дмитрий Уткин — командир ЧВК;
  • Сергей Пропустин — внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» как разведчик-гранатометчик, воевавший в составе ЧВК;
  • Евгений Макарян — внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» как боец ЧВК;
  • Александр Тотмин — по данным «Миротворца», участвовал в военных действиях в Судане;
  • Валерий Чекалов — по данным СПАРК, является гендиректором ЗАО «Нева»; «Фонтанка» писала, что «Нева» стала собственником фирмы «Евро полис», связанной с Пригожиным; по данным издания, последняя в 2016 году договорилась с правительством Сирии об освобождении от боевиков и охране нефтегазовых месторождений страны, а взамен получила контракты на добычу четверти полученных из них углеводородов. «Евро полис» находится под санкциями ЕС, в обосновании Брюсселя говорилось, что она связана с ЧВК «Вагнер». Сам Чекалов в июле попал под санкции США за связи с Пригожиным, сообщал американский Минюст.
  • Николай Матусеев.

На борту также были три члена экипажа: командир Алексей Левин, пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

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Евгений Пригожин
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года