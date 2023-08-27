Экспертиза подтвердила гибель Пригожина при крушении самолета

Дмитрий Уткин и Евгений Пригожин (на фотографиях) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Все десять погибших при крушении самолета в Тверской области, в котором, по данным авиакомпании, был основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, опознаны, сообщили в СК.

Ведомство завершило проведение молекулярно-генетических экспертиз.

«По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе», — говорится в сообщении.

По данным авиакомпании, которые сообщила Росавиация, в списке пассажиров разбившегося самолета были:

Евгений Пригжин — основатель ЧВК «Вагнер»;

Дмитрий Уткин — командир ЧВК;

Сергей Пропустин — внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» как разведчик-гранатометчик, воевавший в составе ЧВК;

Евгений Макарян — внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» как боец ЧВК;

Александр Тотмин — по данным «Миротворца», участвовал в военных действиях в Судане;

Валерий Чекалов — по данным СПАРК, является гендиректором ЗАО «Нева»; «Фонтанка» писала, что «Нева» стала собственником фирмы «Евро полис», связанной с Пригожиным; по данным издания, последняя в 2016 году договорилась с правительством Сирии об освобождении от боевиков и охране нефтегазовых месторождений страны, а взамен получила контракты на добычу четверти полученных из них углеводородов. «Евро полис» находится под санкциями ЕС, в обосновании Брюсселя говорилось, что она связана с ЧВК «Вагнер». Сам Чекалов в июле попал под санкции США за связи с Пригожиным, сообщал американский Минюст.

Николай Матусеев.

На борту также были три члена экипажа: командир Алексей Левин, пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

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