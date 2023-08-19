Умер народный артист России Игорь Ясулович
Народный артист России Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни, сообщает пресс-служба ГИТИСа.
«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», — говорится в сообщении института. Другие подробности не приводятся.
17 августа телеграм-канал Baza сообщал, что Ясуловичу, который был выписан из больницы за несколько дней до этого, вновь потребовалась помощь врачей. По данным портала, 81-летнему актеру стало плохо в ночь на 15 августа, ему была вызвана скорая помощь. Поводом стали сильные боли звезды советского кино из-за онкологии, с которой он давно борется.
Ясулович неоднократно выступал с правозащитными инициативами, в частности, требовав отпустить всех задержанных в ходе протестов на Болотной площади в 2012 году. Кроме этого артист был подписантом открытого письма в адрес международной правозащитной организации Amnesty International в защиту на тот момент отбывавшего наказание бывшего главы «ЮКОСа» Михаила Ходарковского (признан иноагентом) и экс-главы МФО «Менатеп» Платона Лебедева.
После «панк-молебна» группы Pussy Riot в храме Христа-Спасителя Ясулович выступал против уголовного преследования девушек. Также народный артист был одним из инициаторов проведения «конгресса интеллигенции против войны и реставрации тоталитаризма» в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе.
Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в селе Рейнсфельд Кошкинского района Куйбышевской области (ныне село Залесье Кошкинского района Самарской обасти). В детстве и подростковом возрасте он вместе с семьей жил в Измаиле (Украина), Бухаресте (Румыния) и Таллине (Эстония), после чего перебрался в Москву, где в 1962 году окончил актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК).
В 1962–1964 годах Ясулович был актером Московского экспериментального театра пантомимы «Эктемим». После этого вошел в труппу Театра-студии киноактера (ныне Центр театра и кино). Принимал участие в спектаклях «Похождения Чичикова» по мотивам поэмы Николая Гоголя «Мертвые души», «Дурочка» по пьесе Лопе де Веги, «Горе от ума» по произведению Александра Грибоедова и др. С 1993 года — актер Московского театра юного зрителя.
В кино актер дебютировал в 1961 году, исполнив роль физика в драме Михаила Ромма «Девять дней одного года». Известность Ясуловичу принесли эпизодические роли в «Бриллиантовой руке» (Виктор Николаевич, сосед с собачкой), «12 стульях» (инженер Щукин) и «Гардемарины, вперед!» (Корн). В качестве режиссера поставил фильмы «Каждый мечтает о собаке» (1975) и «Пропал и нашелся» (1976).
Также Ясулович обладал уникальным тембром голоса, благодаря чему всегда был востребован при озвучивании фильмов и мультфильмов. С 1992 года работал на факультете музыкального театра Российского института театрального искусства — ГИТИС. Руководитель мастерской, профессор.