Умер народный артист России Игорь Ясулович

Ясулович, сыгравший в таких фильмах, как «Бриллиантовая рука», «Двенадцать стульев» и «Гардемарины, вперед!», умер на 82-м году жизни. Артист долгое время боролся в онкологией

Народный артист России Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни, сообщает пресс-служба ГИТИСа.

«С большой горечью сообщаем, что сегодня не стало нашего выдающегося мастера, народного артиста России Игоря Николаевича Ясуловича», — говорится в сообщении института. Другие подробности не приводятся.

17 августа телеграм-канал Baza сообщал, что Ясуловичу, который был выписан из больницы за несколько дней до этого, вновь потребовалась помощь врачей. По данным портала, 81-летнему актеру стало плохо в ночь на 15 августа, ему была вызвана скорая помощь. Поводом стали сильные боли звезды советского кино из-за онкологии, с которой он давно борется.

Ясулович неоднократно выступал с правозащитными инициативами, в частности, требовав отпустить всех задержанных в ходе протестов на Болотной площади в 2012 году. Кроме этого артист был подписантом открытого письма в адрес международной правозащитной организации Amnesty International в защиту на тот момент отбывавшего наказание бывшего главы «ЮКОСа» Михаила Ходарковского (признан иноагентом) и экс-главы МФО «Менатеп» Платона Лебедева.

После «панк-молебна» группы Pussy Riot в храме Христа-Спасителя Ясулович выступал против уголовного преследования девушек. Также народный артист был одним из инициаторов проведения «конгресса интеллигенции против войны и реставрации тоталитаризма» в 2014 году после присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе.