Умер эмир Кувейта
Умер эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед ас-Сабах, сообщает местная газета Al Qabas со ссылкой на заявление канцелярии правителя.
«С большой печалью и скорбью мы скорбим по <...> покойному Его Высочеству эмиру шейху Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаух, который скончался перед своим Господом сегодня, в субботу», — сказано в сообщении.
Ему было 86 лет.
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