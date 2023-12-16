 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Политика ,  
0 

Умер эмир Кувейта

Умер эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед ас-Сабах
Наваф аль-Ахмед ас-Сабах
Наваф аль-Ахмед ас-Сабах (Фото: Noufal Ibrahim / EPA / ТАСС)

Умер эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед ас-Сабах, сообщает местная газета Al Qabas со ссылкой на заявление канцелярии правителя.

«С большой печалью и скорбью мы скорбим по <...> покойному Его Высочеству эмиру шейху Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаух, который скончался перед своим Господом сегодня, в субботу», — сказано в сообщении.

Ему было 86 лет.

Материал дополняется

«Займи слот»
СберПро Медиа Подкаст

«Займи слот»: подкаст для тех, кто хочет развить лидерские качества и ценит своё время

СберПро Медиа Лидерство

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

СберПро Медиа Коучинг

Пятёрка по лидерству: зачем руководителям коучинг

СберПро Медиа Переговоры

Соперничество
или созидание? Как проводить эффективные переговоры

СберПро Медиа Эффективность

Какие знания о мозге помогут лидеру
и его команде быть эффективнее

СберПро Медиа Карьера

В чём сила? Какие особенности личности помогут лидеру добиться успеха
в карьере

СберПро Медиа Метанавыки

Суперсилы лидера. Что такое метанавыки и для чего они нужны руководителю

СберПро Медиа Креативность

Идти от проблемы. Как развивать креативность в себе
и в команде

СберПро Медиа Лидерство

Человечность и «со-созидание»: на что опираются лидеры нового времени

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Кувейт

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

Реклама, ПАО «ПИК СЗ»

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
Старовойт заявил о сдаче украинских пограничников в плен Политика, 13:16
Джефф Монсон заявил, что перестал быть гражданином США Спорт, 13:15
Умер эмир Кувейта Политика, 13:10
Близ египетского курорта сбили летящий объект Политика, 12:51
В Газе от удара Израиля по школе погиб оператор Al Jazeera Политика, 12:50
Старовойт сообщил о второй за день атаке на Курскую область Политика, 12:38
Большунов выиграл восьмую гонку подряд на Кубке России Спорт, 12:35
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Украшение новогоднего стола в 2024 году: идеи, фото, правила сервировки Недвижимость, 12:28
Какое ядерное оружие есть у Китая и почему он его активно модернизирует Политика, 12:22
Умер трехкратный чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Макаров Спорт, 12:12
Роналду не вошел в сборную самых дорогих футболистов саудовской лиги Спорт, 11:44
В Днепропетровской области загорелся склад после взрывов Политика, 11:40
Кто обогнал Турцию: топ-5 стран у россиян для покупки жилья в 2023 году Недвижимость, 11:35
«Зенит» сделал предложение по трансферу полузащитника сборной Турции Спорт, 11:19