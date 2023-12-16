Наваф аль-Ахмед ас-Сабах (Фото: Noufal Ibrahim / EPA / ТАСС)

Умер эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед ас-Сабах, сообщает местная газета Al Qabas со ссылкой на заявление канцелярии правителя.

«С большой печалью и скорбью мы скорбим по <...> покойному Его Высочеству эмиру шейху Навафу аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаух, который скончался перед своим Господом сегодня, в субботу», — сказано в сообщении.

Ему было 86 лет.

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