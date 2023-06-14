Умер автор романа «Старикам тут не место» Кормак Маккарти

За свою карьеру Маккарти получил множество наград и премий, включая Пулитцеровскую — за роман «Дорога». Экранизация еще одной из самых известных его книг — «Старикам тут не место» — получила четыре премии «Оскар»

В возрасте 89 лет умер американский писатель Кормак Маккарти, сообщил журнал Deadline со ссылкой на его сына Джона Маккарти. Как пишет The Guardian со ссылкой на издательство, писатель умер в своем доме по естественным причинам.

Маккарти родился в 1933 году в городе Провиденс в американском штате Род-Айленд. Он писал пьесы и киносценарии, наибольшую известность ему принесли романы. Книги Маккарти были опубликованы в 48 странах мира.

Романы писателя неоднократно отмечали престижными наградами. За «Дорогу» он получил Пулитцеровскую премию. «Кровавый меридиан» вошел в список «100 лучших книг на английском языке, изданных в период с 1923 по 2005 год» по версии журнала Time. «Старикам тут не место» стал основой для одноименного фильма, который получил четыре премии «Оскар».

Ирландский писатель Джон Бэнвилл говорил, что Маккарти — «экстраординарный романист, один из лучших в Америке и во всем мире». Американский прозаик Сол Беллоу назвал Маккарти гением. «Кормак Маккарти, возможно, величайший американский писатель моего времени, скончался в возрасте 89 лет. Он был полон лет и создал прекрасный объем работы, но я все еще скорбим о его кончине», — заявил писатель Стивен Кинг в своем Twitter.