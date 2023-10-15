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В Петербурге умер художник Гавриил Лубнин

В Петербурге умер художник и поэт Гавриил Лубнин
Лубнину было 54 года. Популярность художнику принесли рисунки на крафтовой бумаге с юмористическими короткими стихами. Его работы хранятся в частных коллекциях в России и за рубежом, отмечает петербургский музей «Эрарта»
Гавриил Лубнин
Гавриил Лубнин (Фото: gavriil_lubnin / VK)

В Санкт-Петербурге умер художник и поэт Гавриил Лубнин. Об этом сообщили на своих страницах в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) художник Александр Флоренский и иллюстратор Владимир Камаев.

«Умер Гавриил Лубнин. Спасибо ему за его картинки», — написал Камаев.

Информацию о смерти Лубнина РБК подтвердили в магазине «Порядок слов». «Фонтанка» отмечает, что там продавались его книги. О причинах смерти в магазине не знают.

«Комсомольская правда» со ссылкой на источник сообщила, что Лубнина обнаружили мертвым с ножевым ранением в сердце. «Фонтанка» утверждает, что это не соответствует действительности. По данным издания, смерть художника не носит криминального характера, его тело уже передали родственникам.

Лубнину было 54 года. Музей современного искусства «Эрарта», где хранятся его работы, указывает, что работы художника стали популярным благодаря социальным сетям.

«Книги стихов Лубнина — это настоящий синтетический жанр, объединяющий в себе поэзию, графику и полиграфический дизайн. Тонкие листы упаковочного крафта, небрежный рисунок и абсурдное двустишие — нехитрое, но точное сочетание, завоевавшее художнику народную любовь», — описывает музей творчество Лубнина.

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«Фонтанка» отмечает, что как художник Лубнин сотрудничал с группой «Аукцыон», был автором собственных песен, выпустил три альбома и восемь книг.

Работы Лубнина выставлялись более чем на двух десятках выставках в России, хранятся в доме-музее Чуковского в Переделкино, а также в частных коллекциях в России, США, Франции, Германии и других странах, указывает «Эрарта».

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