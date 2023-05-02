«Мода — это прежде всего поиск самого себя»: жизнь Валентина Юдашкина
На 60-м году жизни скончался художник-модельер Валентин Юдашкин. Его работы представлены в Музее костюма Лувра в Париже и Государственном Историческом музее, а модный дом Valentin Yudashkin стал первым брендом российской индустрии моды, который удостоился членства Французской федерации высокой моды, прет-а-порте и модельеров. Юдашкин создавал форму для российской олимпийской сборной, а также работал над обмундированием российских вооруженных сил. Творческий путь модельера — в фотогалерее РБК
Валентин Юдашкин родился в 1963 году в поселке Баковка Московской области. Обучался в Московском индустриальном техникуме, который окончил с отличием в 1986 году по специальностям «История костюма» и «Макияж и декоративная косметика». По распределению Юдашкина направили в Центральное проектно-конструкторское бюро при Министерстве бытового обслуживания РСФСР на должность старшего художника. Свою первую коллекцию дизайнер создал в 1987 году. В конце 1980-х модельер открыл свою фирму «Vali-Мода». На фото — показ коллекции Юдашкина в концертном зале «Орленок», 1989 год.
В 1991 году Валентин Юдашкин представил в Париже на Неделе высокой моды коллекцию по названием «Фаберже». Показ проходил в здании посольства России во Франции, на дефиле присутствовали больше 600 гостей, включая модельера Пьера Кардена. Модели вышли на подиум в объемных платьях в форме яиц Фаберже — наряды были выполнены из парчи, шелка и расшиты ручной вышивкой. Показы коллекции с успехом прошли в Лос-Анджелесе, Италии, Израиле. Одну из моделей «Фаберже» приобрел Музей костюма Лувра. Коллекция принесла Юдашкину мировую известность.
«Это как первая любовь, как первое признание. Она самая дорогая из всех, даже из тех, которые еще будут. Важно все: идея, поиск, проект, конструирование, момент развития», — говорил Юдашкин о коллекции.
С 1991 года работы Юдашкина ежегодно показывали на Неделе моды в Париже — там, в частности, прошли премьерные показы коллекций «Екатерина Великая», «Балет», «Райские птицы», «Анна Каренина», «Русский модерн» и другие. «Прежде всего, я живу в России, и, нравится это кому-то или не нравится, я русский модельер, таким меня знают на Западе. И меня очень интересует образ русской женщины. Чувственной, страстной, готовой на все ради любимого. Именно поэтому и Екатерина, и Анна представлены в моих коллекциях», — пояснял Юдашкин.
В 1992 году художник-модельер Валентин Юдашкин открыл собственный магазин в Петровском пассаже (на фото — интервью во время открытия), а в 1993 году — собственный Дом моды Valentin Yudashkin. Там были демонстрационный зал и небольшой музей «Валентин Юдашкин», где были представлены его коллекции. Помимо одежды в Доме моды также принимались заказы на эскизы мебели, посуды, столовых приборов.
В 1994 и 1996 годах Юдашкин создавал костюмы для олимпийской сборной России (Олимпиады в Лиллехаммере и Атланте). Белая форма спортсменов в цвет олимпийского флага была дополнена декором в виде олимпийских колец и аксессуаром — разноцветной панамой. На фото — российская сборная на церемонии открытия Олимпиады в Атланте, 1996 год.
В 1996 году Дом моды Валентина Юдашкина получил официальный статус члена-корреспондента Парижского синдиката высокой моды. Сам Юдашкин впоследствии называл это «большим признанием». «Естественно, это была большая честь, оказанная художнику Советского Союза. Тем более мне пришлось практически бегом учиться понимать французский шик, французские принципы, основы, школу», — вспоминал он.
В 1997 году в Москве открылся первый бутик Юдашкина, а в Концертном зале «Россия» прошел масштабный показ его коллекции «Город на песке», включавший в себя концерт эстрадных звезд в нарядах от Юдашкина.
Наряды от Валентина Юдашкина носили российские знаменитости, в частности Алла Пугачева. На фото — певица с модельером во время праздничного шоу в честь десятилетия Дома моды Юдашкина.
В 1999 году указом президента России Валентину Юдашкину присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации». В этом же году Юдашкин передал в дар Государственному Историческому музею работы коллекции Дома моды «Валентин Юдашкин» (на фото — торжественная церемония передачи директору Исторического музея Александру Шкурко). В 2001 году модельер устроил показ в стенах Государственного Исторического музея коллекции «весна-лето 2001».
На фото — Валентин Юдашкин на предварительном показе моделей в Генконсульстве России в Нью-Йорке во время Недели высокой моды, 2002 год.
В 2003 году в Москве в Историческом музее прошла выставка «Модная история от Валентина Юдашкина», посвященная 15-летнему юбилею творческой деятельности дизайнера (на фото). Работы модельера были объединены по темам: «Восток», «Русская тема», «Птицы», «Русский модерн», «Невесты» и «Серебро»
На фото — модельер Валентин Юдашкин во время показа своей новой коллекции «Haute couture сезона осень-зима 2007–2008» в павильоне №1 «Мосфильма», 2007 год
Валентин Юдашкин участвовал в разработке образцов формы для военнослужащих Российской армии. Разрабатывать новую военную форму начали в 2007 году, а утвердили — в марте 2010 года. Ткань формы разработана на основе нанотехнологий. На фото — модельер во время осмотра новых образцов военной формы в здании Генштаба Минобороны, 2008 год.
Модельер отмечал, что отдал этому делу два года, изучил историю военной формы. «Чтобы создать парадные кителя, мы взяли что-то от формы армии Суворова, что-то от армии Жукова, от Советской армии — цвета, фактуру. Например, основной цвет российский — красный, который к нам пришел из советского времени, очень красивый», — говорил Юдашкин.
В 2012 году министр обороны России Сергей Шойгу распорядился отказаться от формы, сшитой для военнослужащих по эскизам модельера после ряда скандалов — сообщалось, что военные получали переохлаждение из-за нового обмундирования. В интервью «Известиям» Юдашкин заявил, что военные грубо исказили его первоначальный замысел, заменили ткани, фурнитуру и теплоудерживающие материалы, превратив инновационную форму в подделку.
На фото — модельер Валентин Юдашкин на открытии своей выставки «Тайны Houte Couture» в Государственном Историческом музее, 2008 год
В 2010 году Юдашкин провел несколько выпусков программы «Модный приговор».
8 марта 2013 года Валентин Юдашкин провел весеннее шоу — показ мод в Государственном Кремлевском дворце. Шоу открыли Иосиф Кобзон и балет Аллы Духовой «Тодес», также выступили Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте, Александр Буйнов, Наташа Королева
В 2016 году Дом Valentin Yudashkin стал членом Французской федерации высокой моды, прет-а-порте и модельеров. «Отныне российский дом — ее полноправный член, первый и единственный представитель модной индустрии из России во Французской федерации», — говорилось в официальном сообщении пресс-службы Valentin Yudashkin.
Семья Валентина Юдашкина связана с миром моды: его супруга Марина Юдашкина — менеджер Дома моды Valentin Yudashkin, а дочь модельера Галина стала арт-директором бренда Valentin Yudashkin. На фото — дизайнер-модельер с дочерью Галиной и внуком Анатолием на показе весенне-летней коллекции 2017 Дома моды Valentin Yudashkin в рамках Недели моды в Москве «Сделано в России»
На фото — модельер перед показом своей новой коллекции весна-лето 2019 года на Неделе моды в Париже.
В 2021 году модельер рассказал, что с 2016 года борется с раком пищевода. «В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро, они распространились примерно за год», — говорил Юдашкин в интервью «АиФ»
2 мая 2023 года Валентин Юдашкин скончался. Ему было 59 лет