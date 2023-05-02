В 1991 году Валентин Юдашкин представил в Париже на Неделе высокой моды коллекцию по названием «Фаберже». Показ проходил в здании посольства России во Франции, на дефиле присутствовали больше 600 гостей, включая модельера Пьера Кардена. Модели вышли на подиум в объемных платьях в форме яиц Фаберже — наряды были выполнены из парчи, шелка и расшиты ручной вышивкой. Показы коллекции с успехом прошли в Лос-Анджелесе, Италии, Израиле. Одну из моделей «Фаберже» приобрел Музей костюма Лувра. Коллекция принесла Юдашкину мировую известность.

«Это как первая любовь, как первое признание. Она самая дорогая из всех, даже из тех, которые еще будут. Важно все: идея, поиск, проект, конструирование, момент развития», — говорил Юдашкин о коллекции.