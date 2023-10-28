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Политика ,  
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10 фактов о Ли Кэцяне, бывшем премьере Китая и соратнике Си Цзиньпина

Что известно об умершем «втором номере» китайской политики и бывшем соратнике Си Цзиньпина
27 октября на 69-м году умер бывший премьер Госсовета Китая Ли Кэцян. РБК собрал главные факты о политике, который десять лет был вторым человеком в КНР
Ли Кэцян
Ли Кэцян (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)
  • Ли Кэцян родился 1 июля 1955 года в провинции Аньхой в семье чиновника. Юность Ли пришлась на «культурную революцию» 1966–1976 годов. По окончании школы его, как и многих сверстников, на несколько лет отправили работать в колхоз в деревенской глуши. В 1976 году Ли вступил в Коммунистическую партию КНР и стал секретарем местной партийной ячейки.
  • Несмотря на свое скромное происхождение, в 1978 году Ли поступил в престижный Пекинский университет, где изучал юриспруденцию. В эти годы он познакомился с западными либеральными идеями, а также начал свободно говорить на английском. В 1982 году Ли Кэцян стал секретарем университетского подразделения Коммунистического союза молодежи Китая (КСМК), а спустя год вошел в его общенациональный секретариат и стал протеже Ху Цзиньтао. А уже в 1993 году Ли стал первым секретарем комсомола. Одновременно он получил докторскую степень по экономике.

    Ли Кэцян (второй справа) с однокурсниками по Пекинскому университету
    (Фото: Peking University)

  • Стремительная карьера в КСМК позволила Ли подняться на новую ступеньку в политической иерархии. Уже в 1998 году он возглавил правительство провинции Хэнань в центрально-восточной части страны. На этом посту он сумел значительно укрепить экономику региона, выведя его с 28-го на 18-е место по ВВП. Однако Ли оказался втянут в скандал из-за попыток властей скрыть массовое заражение местного населения ВИЧ из-за плохо организованного сбора донорской крови.
  • С 2004 года Ли перешел в правительство другой китайской провинции, Ляонин, где сделал ставку на развитие транспорта. Тогда же политик критиковал официальную статистику ВВП КНР за «искусственность» и считал необходимым ориентироваться на динамику потребления электричества, а также объемы железнодорожных грузовых перевозок и банковских займов в качестве реальных показателей экономического роста. С 2010 года газета The Economist ввела неформальный «индекс Ли Кэцяна», включающий эти метрики для измерения экономики КНР.

    Ли Кэцян в центре управления электроэнергией во время визита в Государственную электросетевую корпорацию Китая в январе 2023 года
    (Фото: Gao Jie / XinHua / Global Look Press)
    Ли Кэцян с проверкой в компании CNR в провинции Гирин в апреле 2015 года
    (Фото: Ding Lin / ZUMAPRESS / Global Look Press)
    Ли Кэцян на строительной площадке железнодорожного вокзала в округе Чанша, провинция Хунань, в июле 2014 года
    (Фото: Ma Zhancheng / Xinhua / Global Look Press)

  • Близость с Ху Цзиньтао, в 2002 году ставшего генсеком ЦК Коммунистической партии Китая, помогла Ли Кэцяну совершить очередной карьерный рывок и войти в общенациональное правительство. В 2007 году он стал членом постоянного комитета политбюро ЦК КПК, а уже в 2008-м Ли избрали вице-премьером Государственного совета КНР. В 2010 году Ли Кэцян также был назначен вице-председателем Военного совета КПК.
     
  • Многие видели в Ли Кэцяне преемника Ху Цзиньтао на посту лидера Коммунистической партии, но в конечном итоге он уступил Си Цзиньпину, которого партийные старейшины сочли более компромиссным вариантом. Ли достался пост премьера Госсовета КНР — эту должность он занимал 10 лет, с 2013 по 2023 год.

    Вице-премьер Ли Кэцян (слева) и заместитель председателя КНР Си Цзиньпин перед заседанием Всекитайского собрания народных представителей в марте 2012 года
    (Фото: Feng Li / Getty Images)

  • Хотя формально Ли Кэцян был вторым человеком в стране, он вскоре оказался в тени Си Цзиньпина и пользовался значительно меньшим влиянием, чем его предшественники на этой должности. Более того, у Ли и Си так и не сложился прочный тандем, и политики нередко расходились во взглядах: если первый ратовал за либерализацию экономики, то второй делал ставку на больший госконтроль. А во время пандемии COVID-19 Ли призывал к смягчению карантинных ограничений, чтобы сохранить экономический рост, а Си проводил политику «нулевой терпимости», в результате которой целые предприятия закрывались на карантин в случае, если кто-то из сотрудников сдавал положительный тест.

    Ли Кэцян на встрече с медиками в больнице в Ухане, 27 января 2020 года
    (Фото: Li Tao / Xinhua / Global Look Press)

  • В годы своего премьерства Ли также занялся преодолением последствий мирового финансового кризиса 2008 года и снижением долговой нагрузки. Для этого власти решили замедлить темпы роста ВВП и переориентировать инвестиции, чтобы избежать перегрева экономики. Политику китайских властей стали неформально называть ликономикой, — по имени Ли Кэцаня.
  • Вероятно, в силу своего скромного происхождения Ли Кэцян уделял большое внимание преодолению неравенства в китайском обществе. В 2020 году он сетовал, что целых 600 миллионов китайцев зарабатывают меньше $140 в месяц.

    Ли Кэцян осматривает посевы в провинции Хубэй во время инспекционной поездки в декабре 2012 года
    (Фото: Huang Jingwen / ZUMAPRESS / Global Look Press)
    Ли Кэцян на встрече с рабочими Yunnan Tin Group в июне 2010 года
    (Фото: Huang Jingwen / ZUMAPRESS / Global Look Press)
    Ли Кэцян разговаривает с селянами в провинции Юньнань в июне 2010 года
    (Фото: Huang Jingwen / Xinhua / GLobal Look Press)

  • В октябре 2022 года Ли исключили из постоянного комитета политбюро ЦК КПК, хотя он был на два года младше неформального пенсионного возраста в 70 лет. А в марте 2023 года Ли был отправлен в отставку с поста премьера Госсовета КНР. Его место занял Ли Цян, близкий соратник Си Цзиньпина еще со времен работы в правительстве провинции Чжэцзян. 26 октября 2023 года у Ли Кэцяна, находившегося в Шанхае, случился сердечный приступ. Несмотря на все старания врачей, политик скончался в ночь на 27 октября. Ему было 68 лет. У него остались жена и дочь.
    Вице-премьер Ли Кэцян с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером в Пекине, март 2010 года
    (Фото: Huang Jingwen / Xinhua / ZUMA / Global Look Press)
    С канцлером Германии Ангелой Меркель на презентации беспилотных автомобилей в аэропорту Темпельхоф в Берлине, июль 2018 года
    (Фото: Fabrizio Bensch / dpa / Global Look Press)
    С бывшим президентом Кубы Фиделем Кастро в Гаване, сентябрь 2016 года
    (Фото: Alex Castro / Courtesy of Cubadebate / Reuters)
    С президентом России Владимиром Путиным в Москве, сентябрь 2019 года
    (Фото: Павел Головкин / Reuters)
    С президентом США Бараком Обамой перед групповым фотографированием на 27-м саммите АСЕАН в Куала-Лумпур, Малайзия, ноябрь 2015 года
    (Фото: Jorge Silva / Reuters)
    Премьеры России и Китая Дмитрий Медведев и Ли Кэцян в музее-заповеднике Павловск в сентябре 2019 года
    (Фото: Global Look Press)
    С президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Пекине в июле 2013 года
    (Фото: Andy Wong / Getty Images)
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Валентина Шварцман
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