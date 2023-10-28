Что известно об умершем «втором номере» китайской политики и бывшем соратнике Си Цзиньпина

10 фактов о Ли Кэцяне, бывшем премьере Китая и соратнике Си Цзиньпина Что известно об умершем «втором номере» китайской политики и бывшем соратнике Си Цзиньпина

27 октября на 69-м году умер бывший премьер Госсовета Китая Ли Кэцян. РБК собрал главные факты о политике, который десять лет был вторым человеком в КНР

Ли Кэцян (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)