Министр-реформатор и создатель «Вышки»: каким был Евгений Ясин
Евгений Ясин умер 25 сентября в возрасте 89 лет. Он стоял у истоков экономических реформ в России начала 1990-х годов: работал над программами изменений как в позднесоветский, так и ельцинский период, был министром экономики в 1994–1997 годах. Евгения Ясина называли дедом в значении гуру, учитель. Ясин — основатель и почетный научный руководитель НИУ ВШЭ, участвовал в разработке программы развития вуза, публиковал книги и организовывал крупные конференции. С 2000 года он также возглавлял некоммерческий фонд «Либеральная миссия».
Евгений Ясин родился в 1934 году в Одессе. Его отец был из ремесленной семьи и работал на железной дороге, мать — дочь ростовщика из местечка Местковка недалеко от Винницы. Ясин называл себя домашним ребенком и отмечал, что его «всегда чему-то учили». «В детстве я хотел быть крепким мужчиной, который бы нравился женщинам, и у которого есть хорошая, интересная специальность, но какая именно, понятия не имел», — говорил он
На фото: Евгений Ясин с отцом.
Во время учебы в школе Ясин увлекся географией, делал выписки из газет про предприятия городов СССР, а после ее окончания захотел стать геологом. Однако на геолого-географический факультет Одесского университета он не попал. «Деканом был папа моего одноклассника Риона Смирнова. Еще у нас был товарищ — Григорий Кофф <...> И вот Рион как-то меня отозвал и сказал, что папа двоих евреев взять не может. Поэтому он выбирает Коффа, а мне придется устраиваться в другое место», — вспоминал Ясин.
В 1952 году он поступил в Одесский гидротехнический институт (ныне Одесская государственная академия строительства и архитектуры) по специальности «инженер-мостостроитель». В 1957 году получил диплом и стал работать мастером в Мостопоезде № 478 (организация, занимающаяся строительством мостов). Но вскоре стал студентом второй раз — уже экономического факультета МГУ по специальности «политическая экономия».
«Я почувствовал, что меня интересует не столько чисто технологическая сторона производства, а взаимоотношения между людьми, экономика, и я поэтому захотел и решил, что я буду учиться дальше на экономике», — отмечал он. На первых курсах Ясин занимался заочно, а в 1960 году переехал в Москву и перевелся на очную форму обучения
На фото: профессор, заведующий лабораторией Центрального экономико-математического института Академии наук СССР Евгений Ясин, февраль 1988 года.
После окончания МГУ в 1963 году Ясин работал заведующим отделом, а затем заведующим лабораторией в НИИ Центрального статистического управления при Совете министров СССР. В 1968 году он защитил в МГУ кандидатскую диссертацию, посвященную «методологическим вопросам изучения и совершенствования системы экономической информации в промышленности».
В 1973 году стал заведующим лабораторией Центрального экономико-математического института Академии наук СССР. В институте проводили исследования в области математической экономики, а также моделировали развитие производственных систем
На фото: экономические советники президента России Бориса Ельцина Виктор Ильюшин (второй слева), Евгений Ясин (в центре) и Александр Лившиц (справа) участвуют в обсуждении Государственной думой проекта бюджета страны на 1997 год.
В 1989 году по приглашению академика Леонида Абалкина Ясин вошел в государственную комиссию Совета министров СССР по экономической реформе. Комиссия была создана в том же году, после I съезда народных депутатов СССР, для разработки концепции экономической реформы. В нее также вошли академик Станислав Шаталин, директор Института мировой экономики и международных отношений СССР Владлен Мартынов, экономист Григорий Явлинский и другие.
«Мы готовили реформу по переходу к рыночной экономике, тогда это уже можно было говорить», — вспоминал Ясин. Работа по подготовке концепции велась им совместно с Явлинским. Осенью 1989 года был представлен концептуальный документ «Радикальная экономическая реформа: первоочередные и долговременные меры». В ней был выбран умеренный вариант (всего их рассматривалось три — радикальный, умеренный и консервативный): он подразумевал постепенное снижение доли госзаказа, либерализацию цен и жесткую финансовую политику.
«Абалкин не докладывал нашу концепцию, она была распространена среди участников совещания. Многие высказывались против. Это было потрясение основ. В тексте вообще не упоминалось слово «социализм». Концепция стала документом новой эпохи. Это было начало моей государственной, если угодно, деятельности. Этот документ сразу сделал нас заметными фигурами в аппарате», — приводились слова Ясина в книге Андрея Колесникова «Диалоги с Евгением Ясиным».
Программу экономических реформ одобрили с условием доработки, однако в декабре 1989 года ее реализацию отложили на два года. «Съезд народных депутатов прошел, но кризис-то разворачивался. Мы с Явлинским были страшно разочарованы», — вспоминал Ясин. Вскоре он пересмотрел свою позицию насчет «умеренных мер» в экономике и стал сторонником радикальной реформы. «Потому что денег было все меньше, продукты из магазинов пропадали», — позже пояснил он
На фото: министр Евгений Ясин и лидер движения «Яблоко» Григорий Явлинский (справа) и во время заседания на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, 1998 год.
В 1990 году Ясин участвовал в разработке программы «500 дней» Григория Явлинского и Станислава Шаталина. Она предполагала достаточно быстрый переход плановой экономики к рыночным отношениям. Ее поддерживало руководство РСФСР во главе с Борисом Ельциным. Альтернативной конкурентной программой реформирования советской экономики была программа Леонида Абалкина и председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова: они предлагали переход к рынку в течение пяти лет «со взвешенностью действий на всех уровнях управления». Разногласия между руководством СССР и РСФСР привели к тому, что программа «500 дней» не была принята властями СССР, но была одобрена парламентом РСФСР, однако так и осталась нереализованной
На фото: министр экономики РФ Евгений Ясин (слева) и министр иностранных дел Французской Республики Эрве де Шаретт на церемонии открытия Центра французской экономики и культуры в Высшей школе экономики, 1996 год.
В 1991 году Ясин перешел из аппарата правительства СССР в Научно-промышленный союз СССР (сегодня — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП)) и занял пост генерального директора Дирекции по экономической политике. С января 1992 года он совмещал работу в РСПП с обязанностями полномочного представителя правительства России в Верховном совете. А вскоре возглавил аналитический центр при президенте России. «Я хотел, чтобы в стране прошли реформы, которые привели бы к созданию более эффективной, работоспособной экономики», — говорил Ясин
На фото: Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов (в центре) и научный руководитель университета Евгений Ясин (четвертый справа на первом плане) на церемонии открытия флюгера в виде Вороны — символа Высшей школы экономики, Москва, 2019 год.
Евгений Ясин и Ярослав Кузьминов (ректор университета по 2021 год) — основатели Высшей школы экономики. ВШЭ была создана в 1992 году постановлением возглавлявшего тогда правительство Егора Гайдара. Вуз, по замыслу основателей, должен был стать в том числе экспертным центром для Министерства экономики. Сначала ВШЭ была подведомственна именно этому министерству и только с 2008 года перешла в ведение правительства.
ВШЭ изначально задумывалась как think tank для чиновников. Она должна была содействовать реформам в России, готовить экономистов, аналитиков, преподавателей, способных работать в новых условиях на новую власть, отмечал Ясин
На фото: научный руководитель университета «Высшая школа экономики» Евгений Ясин (справа) и председатель правления нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский (включен в реестр иностранных агентов) на международной конференции «Модернизация экономики России», 2001 год.
В 1994 году Ясин был назначен министром экономики и занимал этот пост до 1997 года. «Я считаю, что все, что происходило в 1990-е годы, и до 2003 года — это в значительной степени и моя ответственность. Я с себя этой ответственности не снимаю, но в то же время я понимаю, насколько важные перемены в эти годы произошли, если хотите, испытываю по этому поводу чувство удовлетворения в отличие от многих моих сограждан — я это прекрасно понимаю», — говорил Ясин в интервью Владимиру Познеру
На фото: министр финансов Алексей Кудрин и научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин (слева направо) во время мастер-класса на тему «Роль Стабфонда в обеспечении макроэкономической стабильности и расчет нефтегазового бюджета», Москва, 2007 год.
В 1998 году, после ухода из Министерства экономики, Ясин стал научным руководителем ВШЭ. Он представлял университет в других организациях, курировал проведение научных конференций, участвовал в разработке программы развития вуза. В 1999 году Ясин участвовал в создании «Стратегии-2010», которая фактически легла в основу экономической политики правительства в начале 2000‑х годов.
С 2000 года Ясин возглавлял некоммерческий фонд «Либеральная миссия». Организация регулярно проводила дискуссии, семинары, встречи экономистов, политологов и социологов на общественно-политические темы. В своей работе фонд опирался на «генетически либеральные ценности свободной рыночной экономики, свободы слова, свободного индивида как основы существования гражданского общества, правового государства». В мае 2015 года «Либеральная миссия» была признана иностранным агентом, но в сентябре того же года Минюст исключил организацию из реестра
На фото: Евгений Ясин с дочерью Ириной, Москва, 2008 год.
Евгений Ясин был женат. «Лида была умная, проявила себя тягой к образованию, к науке <...>. Она очень легко усваивала, у нее была способность воспринимать большое количество информации. И она была красивая. Я не знаю, что еще нужно. Короче говоря, как-то у нас легли карты друг к другу», — говорил Ясин о своей жене Лидии.
У пары родилась дочь Ирина Ясина — журналист и правозащитница. В 2008–2011 годах Ясина была членом СПЧ, а в 2012 году выпустила книгу «История болезни. В попытках быть счастливой» о жизни с рассеянным склерозом
На фото: президент Владимир Путин вручает орден «За заслуги перед Отечеством» III степени Евгению Ясину, Кремль, 2012 год.
Евгений Ясин награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орденом Почета, а также медалями Столыпина II и I степеней (вручается за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны).
«Для меня самое важное заключается в осуществлении неких институциональных, общественных изменений. Жизнь человека должна быть освящена признанием других людей в отношении его заслуг. Вот вы это сделали — и есть результаты. Я вижу, как мои граждане ходят в магазины и не стоят в очереди. А стоят они теперь за билетами на рок-концерты. И это происходит потому, что появился рынок, что нужные закономерности были пущены в дело», — отмечал Ясин
На фото: Евгений Ясин на XIV Международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества в Культурном центре НИУ ВШЭ, 2013 год.
В 2015 году Ясин вошел в состав Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) и с тех пор был его членом. В 2018 году он был доверенным лицом кандидата в президента Ксении Собчак. В 2021 году Ясин стал почетным научным руководителем НИУ ВШЭ, пост научного руководителя занял Ярослав Кузьминов
На фото: дочь Бориса Ельцина Татьяна Юмашева, его вдова Наина Ельцина и Евгений Ясин (слева направо) во время презентации книги Тимоти Колтона «Ельцин» в Президентском центре Б.Н. Ельцина, 2013 год.
Ясин — автор более 15 книг, среди которых — «Как поднять экономику России», «Новая эпоха — старые тревоги: политическая экономия», «Приживется ли демократия в России», «Девяностые — годы тягот, надежд и свершений» и другие
На фото: Евгений Ясин во время интервью РБК, 2015 год.
«Россияне не больно-то ценят демократию, как в силу отсутствия привычки и вкуса к ней, так и потому, что в недавнем прошлом она не оправдала, как многим из них кажется, их ожиданий; другие считают, что демократия и вовсе не подходит России, у которой свой исторический путь. Но я убежден, что демократия жизненно необходима для нас. Именно сейчас пришло ее время. Но властям предержащим, похоже, дело представляется иначе, и они пытаются нас убедить, что лучше знают, что нам нужно», — писал Ясин в книге «Приживется ли демократия в России», опубликованной в 2005 году.