Министр-реформатор и создатель «Вышки»: каким был Евгений Ясин

На фото: Евгений Ясин с отцом.

Во время учебы в школе Ясин увлекся географией, делал выписки из газет про предприятия городов СССР, а после ее окончания захотел стать геологом. Однако на геолого-географический факультет Одесского университета он не попал. «Деканом был папа моего одноклассника Риона Смирнова. Еще у нас был товарищ — Григорий Кофф <...> И вот Рион как-то меня отозвал и сказал, что папа двоих евреев взять не может. Поэтому он выбирает Коффа, а мне придется устраиваться в другое место», — вспоминал Ясин.

В 1952 году он поступил в Одесский гидротехнический институт (ныне Одесская государственная академия строительства и архитектуры) по специальности «инженер-мостостроитель». В 1957 году получил диплом и стал работать мастером в Мостопоезде № 478 (организация, занимающаяся строительством мостов). Но вскоре стал студентом второй раз — уже экономического факультета МГУ по специальности «политическая экономия».

«Я почувствовал, что меня интересует не столько чисто технологическая сторона производства, а взаимоотношения между людьми, экономика, и я поэтому захотел и решил, что я буду учиться дальше на экономике», — отмечал он. На первых курсах Ясин занимался заочно, а в 1960 году переехал в Москву и перевелся на очную форму обучения