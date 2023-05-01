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«Красный Диор» Слава Зайцев: каким был путь модельера из Иваново

Слава Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Он создал свой Дом моды, одевал Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова и Людмилу Путину, был одним из первых советских модельеров, чьи коллекции увидели за рубежом
Вячеслав Зайцев родился в Иваново 2 марта 1938 года. Его мать была уборщицей, а отец&nbsp;&mdash; &laquo;врагом народа&raquo;, его посидили в сталинский лагерь. Зайцеву было 20 лет, когда отца выпустили.
Фото: Мирослав Муразов / РИА Новости

Вячеслав Зайцев родился в Иваново 2 марта 1938 года. Его мать была уборщицей, а отец — «врагом народа», его посидили в сталинский лагерь. Зайцеву было 20 лет, когда отца выпустили.

В 1952 году Зайцев начал учебу в ивановском химико-технологическом техникуме, который окончил по специальности &laquo;художник текстильного рисунка&raquo;
Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

В 1952 году Зайцев начал учебу в ивановском химико-технологическом техникуме, который окончил по специальности «художник текстильного рисунка»

Затем модельер поступил в Московский текстильный институт. Его он окончил в 1962 году с дипломом&nbsp;художника-модельера (декорация и дизайн)
Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

Затем модельер поступил в Московский текстильный институт. Его он окончил в 1962 году с дипломом художника-модельера (декорация и дизайн)

Через год после окончания вуза модельер представил свою первую коллекцию. Это была спецодежда для работниц села, но нестанадартная&nbsp;&mdash; разноцветные куртки, сапоги и юбки с павлопосадскими узорами
Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

Через год после окончания вуза модельер представил свою первую коллекцию. Это была спецодежда для работниц села, но нестанадартная — разноцветные куртки, сапоги и юбки с павлопосадскими узорами

Потом он начал работать художественным руководителем экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве, после чего перешел в небольшое ателье &mdash; с него в будущем начнется история его Дома моды
Фото: Андрей Князев / РИА Новости

Потом он начал работать художественным руководителем экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве, после чего перешел в небольшое ателье — с него в будущем начнется история его Дома моды

«Красный Диор» Слава Зайцев: каким был путь модельера из Иваново
Дом Моды Славы Зайцева открылся в 1982 году театральным показом. Модельер не раз работал с театрами &mdash; он сотрудничал в качестве художника по костюмам и сценографа с Московским малым театром, МХТ им. А. П. Чехова, &laquo;Современником&raquo;, Московским академическим театром сатиры
Фото: Юрий Белинский / ТАСС
Дом Моды Славы Зайцева открылся в 1982 году театральным показом. Модельер не раз работал с театрами — он сотрудничал в качестве художника по костюмам и сценографа с Московским малым театром, МХТ им. А. П. Чехова, «Современником», Московским академическим театром сатиры
Одежду от Зайцева носили артисты Алла Пугачева (в частности, именно он саряд-визитную карточку певицы&nbsp;&mdash; красный балахон широкого кроя), Филипп Киркоров, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев&nbsp;и другие
Фото: Петрухин / РИА Новости

Одежду от Зайцева носили артисты Алла Пугачева (в частности, именно он саряд-визитную карточку певицы — красный балахон широкого кроя), Филипп Киркоров, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев и другие

Зайцев был также известен тем, что одевал стюардов и стюардесс &laquo;Аэрофлота&raquo; и советских чемпионов по фигурному катанию. Он&nbsp;же создал форму для сборной СССР на Олимпиаде-80 в Москве и Играх-84 в Сараево
Фото: Юрий Венделин / Виктор Рудько / ТАСС

Зайцев был также известен тем, что одевал стюардов и стюардесс «Аэрофлота» и советских чемпионов по фигурному катанию. Он же создал форму для сборной СССР на Олимпиаде-80 в Москве и Играх-84 в Сараево

У Зайцева еще в советские годы прошло несколько показов за рубежом: например, в 1988-м в Париже и Мюнхене была представлена коллекция &laquo;Русские сезоны&raquo;, год спустя на выставке в Токио он получил одну из премий &laquo;Лучших пяти создателей моды в мире&raquo;
Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

У Зайцева еще в советские годы прошло несколько показов за рубежом: например, в 1988-м в Париже и Мюнхене была представлена коллекция «Русские сезоны», год спустя на выставке в Токио он получил одну из премий «Лучших пяти создателей моды в мире»

В 1992-м прошел первый для Зайцева и российской моды показ в США, в 1993-1994 прошли два его показа в Бельгии. В 1999 году модельер участвовал в Международном фестивале моды в Берлине
Фото: Юрченко / РИА Новости

В 1992-м прошел первый для Зайцева и российской моды показ в США, в 1993-1994 прошли два его показа в Бельгии. В 1999 году модельер участвовал в Международном фестивале моды в Берлине

В 2003-м Зайцев был приглашен создавать одежду для первой леди России Людмилы Путиной для государственного визита президента и его супруги&nbsp;в Великобританию
Фото: Фред Гринберг / РИА Новости

В 2003-м Зайцев был приглашен создавать одежду для первой леди России Людмилы Путиной для государственного визита президента и его супруги в Великобританию

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Зайцев вел на Первом канале программу &laquo;Модный приговор&raquo; с момента ее запуска в 2007 году. Через два года его сменил историк моды Александр Васильев
Фото: Руслан Рощупкин / ТАСС

Зайцев вел на Первом канале программу «Модный приговор» с момента ее запуска в 2007 году. Через два года его сменил историк моды Александр Васильев

В 2012 году в Манеже прошла неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая была посвящена 50-летию карьеры Зайцева и 30-летию его модного дома. Там можно было увидеть работы модельера, созданные в период с 1982 года
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В 2012 году в Манеже прошла неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая была посвящена 50-летию карьеры Зайцева и 30-летию его модного дома. Там можно было увидеть работы модельера, созданные в период с 1982 года

Еще одна выставка, посвященная двум профессиональным юбилеям модельера, &laquo;Вячеслав Зайцев. Полвека в моде&raquo;, прошла в петербургском музее современного искусства &laquo;Эрарта&raquo;
Фото: Сергей Ермохин / РИА Новости

Еще одна выставка, посвященная двум профессиональным юбилеям модельера, «Вячеслав Зайцев. Полвека в моде», прошла в петербургском музее современного искусства «Эрарта»

В 2016 году в Эрмитаже в Санкт-Петербурге прошла выставка Зайцева. На ней были представлены более ста его моделей&nbsp;&mdash; как из прошлых коллекций, так и новые
Фото: Анатолий Медведь / ТАСС

В 2016 году в Эрмитаже в Санкт-Петербурге прошла выставка Зайцева. На ней были представлены более ста его моделей — как из прошлых коллекций, так и новые

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Зайцев &mdash; народный художник России, лауреат государственной премии и член Российской академии художеств. В 1998 году его наградили орденом &laquo;За заслуги перед Отечеством&raquo; IV степени &nbsp;
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Зайцев — народный художник России, лауреат государственной премии и член Российской академии художеств. В 1998 году его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
 

Зайцев женился в&nbsp;1959 году, год спустя его жена Марина родила сына Егора (на фотографии). Он тоже стал модельером
Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости

Зайцев женился в 1959 году, год спустя его жена Марина родила сына Егора (на фотографии). Он тоже стал модельером

&laquo;Комсомольская правда&raquo; и &laquo;РИА Новости&raquo; писали, что в 2016 году у Зайцева выявили болезнь Паркинсона
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

«Комсомольская правда» и «РИА Новости» писали, что в 2016 году у Зайцева выявили болезнь Паркинсона

30 апреля 2023 года, как сообщил источник &laquo;Известий&raquo;, модельера госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением. Зайцев в тот&nbsp;же день умер в реанимации. Ему было 85 лет &nbsp;
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

30 апреля 2023 года, как сообщил источник «Известий», модельера госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением. Зайцев в тот же день умер в реанимации. Ему было 85 лет
 

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