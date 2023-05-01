«Красный Диор» Слава Зайцев: каким был путь модельера из Иваново

У Зайцева еще в советские годы прошло несколько показов за рубежом: например, в 1988-м в Париже и Мюнхене была представлена коллекция «Русские сезоны», год спустя на выставке в Токио он получил одну из премий «Лучших пяти создателей моды в мире»