«Красный Диор» Слава Зайцев: каким был путь модельера из Иваново
Вячеслав Зайцев родился в Иваново 2 марта 1938 года. Его мать была уборщицей, а отец — «врагом народа», его посидили в сталинский лагерь. Зайцеву было 20 лет, когда отца выпустили.
В 1952 году Зайцев начал учебу в ивановском химико-технологическом техникуме, который окончил по специальности «художник текстильного рисунка»
Затем модельер поступил в Московский текстильный институт. Его он окончил в 1962 году с дипломом художника-модельера (декорация и дизайн)
Через год после окончания вуза модельер представил свою первую коллекцию. Это была спецодежда для работниц села, но нестанадартная — разноцветные куртки, сапоги и юбки с павлопосадскими узорами
Потом он начал работать художественным руководителем экспериментально-технического цеха Общесоюзного дома моделей одежды (ОДМО) в Москве, после чего перешел в небольшое ателье — с него в будущем начнется история его Дома моды
Одежду от Зайцева носили артисты Алла Пугачева (в частности, именно он саряд-визитную карточку певицы — красный балахон широкого кроя), Филипп Киркоров, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев и другие
Зайцев был также известен тем, что одевал стюардов и стюардесс «Аэрофлота» и советских чемпионов по фигурному катанию. Он же создал форму для сборной СССР на Олимпиаде-80 в Москве и Играх-84 в Сараево
У Зайцева еще в советские годы прошло несколько показов за рубежом: например, в 1988-м в Париже и Мюнхене была представлена коллекция «Русские сезоны», год спустя на выставке в Токио он получил одну из премий «Лучших пяти создателей моды в мире»
В 1992-м прошел первый для Зайцева и российской моды показ в США, в 1993-1994 прошли два его показа в Бельгии. В 1999 году модельер участвовал в Международном фестивале моды в Берлине
В 2003-м Зайцев был приглашен создавать одежду для первой леди России Людмилы Путиной для государственного визита президента и его супруги в Великобританию
Зайцев вел на Первом канале программу «Модный приговор» с момента ее запуска в 2007 году. Через два года его сменил историк моды Александр Васильев
В 2012 году в Манеже прошла неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia, которая была посвящена 50-летию карьеры Зайцева и 30-летию его модного дома. Там можно было увидеть работы модельера, созданные в период с 1982 года
Еще одна выставка, посвященная двум профессиональным юбилеям модельера, «Вячеслав Зайцев. Полвека в моде», прошла в петербургском музее современного искусства «Эрарта»
В 2016 году в Эрмитаже в Санкт-Петербурге прошла выставка Зайцева. На ней были представлены более ста его моделей — как из прошлых коллекций, так и новые
Зайцев — народный художник России, лауреат государственной премии и член Российской академии художеств. В 1998 году его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Зайцев женился в 1959 году, год спустя его жена Марина родила сына Егора (на фотографии). Он тоже стал модельером
«Комсомольская правда» и «РИА Новости» писали, что в 2016 году у Зайцева выявили болезнь Паркинсона
30 апреля 2023 года, как сообщил источник «Известий», модельера госпитализировали с желудочно-кишечным кровотечением. Зайцев в тот же день умер в реанимации. Ему было 85 лет