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Умер игравший в «Каламбуре» актер Сергей Гладков

Сыгравший мужика в «Каламбуре» Сергей Гладков умер на 61-м году жизни
Сергей Гладков
Сергей Гладков (Фото: calambur_group / VK)

Умер сыгравший Мисс Мурпл в роли Мисс Бурпл и мужика в «Деревне дураков» Сергей Гладков, ему было 60 лет, сообщил актер и коллега покойного Вадим Набоков в Facebook (ее владелец, Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена). Вместе с Гладковым и Татьяной Ивановой они состояли в комик-трио «Магазин Фу».

Юрий Стыцковский, ведущий «Каламбура», подтвердил РБК смерть актера. «Я сейчас нахожусь не в Одессе (там в последние годы проживал Гладков. — РБК). Но, насколько я знаю, прощание будет с 10 утра в субботу», — сказал Стыцковский.

Одесское издание «Думская» указывает, что в последние годы Гладков болел.

Материал дополняется

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Юлия Волкова Юлия Волкова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
актер смерть Каламбур деревня дураков Сергей Гладков Железный капут мисс Мурпл мисс Бурпл
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