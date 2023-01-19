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Умерла журналистка Бэлла Куркова

Журналистка Бэлла Куркова умерла в возрасте 87 лет в Санкт-Петербурге
Куркова работала на «Пятом канале» и «Культуре», руководила петербургской дирекцией ВГТРК. Журналистка — заслуженный работник культуры РСФСР
Дмитрий Медведев и Бэлла Куркова
Дмитрий Медведев и Бэлла Куркова (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Журналистка Бэлла Куркова умерла в ночь на четверг в больнице в Санкт-Петербурге, сообщил «РИА Новости» замруководителя телеканала «Культура» Александр Ефимович.

«Сегодня ночью Бэлла Алексеевна скончалась в Петербурге в больнице после тяжелой болезни», — сказал Ефимович. Журналистке было 87 лет.

Бэлла Куркова родилась в 1935 году в Брянске. В начале 1960-х она работала в детской газете «Ленинские искры», а в 1968 году перешла на ленинградское телевидение («Пятый канал»), была создательницей и главным редактором программы «Пятое колесо».

Во время беспорядков осенью 1993 года Бэлла Куркова уволила за самовольную отлучку журналистов, которые 3 октября снимали штурм Белого дома изнутри. В 1995 году она покинула «Пятый канал».

С 2000-го Куркова работала директором петербургской дирекции канала «Культура», позже была заместителем главного редактора по работе с Санкт-Петербургом главной редакции телеканала «Культура» (входит в ВГТРК).

Куркова награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени за вклад в развитие средств массовой информации, заслуги в развитии отечественного телерадиовещания и «многолетнюю плодотворную деятельность». В 1985 году была удостоена звания Заслуженного работника культуры РСФСР.

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Мир Ландау
ВГТРК смерть журналист
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