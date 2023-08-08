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Умер переводчик фильмов Леонид Володарский

Переводчик фильмов Леонид Володарский умер после продолжительной болезни
Он умер после продолжительной болезни на 74-м году жизни. Прощание состоится 11 августа в ЦКБ N1 Управления делами президента
Леонид Володарский
Леонид Володарский (Фото: Максим Шеметов / ТАСС)

Ведущий радиостанции «Говорит Москва» и известный автор переводов фильмов Леонид Володарский умер после продолжительной болезни. Об этом сообщила радиостанция со ссылкой на его родственников.

Ему было 73 года.

Володарский приобрел известность также благодаря переводу кино. В конце 1970-х, с приходом на рынок VHS-кассет с видеофильмами, к его услугам начали обращаться видеопираты.

Он стал известен за счет специфического произношения. Как говорил сам Володарский, у него «не было прищепки на носу» — он просто сломал нос в юности. Он озвучил множество зарубежных фильмов и телесериалов, в том числе, фильмы «Терминатор» и «Джанго освобожденный».

Володарский перевел на русский язык произведения таких авторов, как Стивен Кинг и Джером Селинджер.

«Прощание пройдет 11 августа в 11:00 в зале для прощания ЦКБ N1 Управления делами президента по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25», — уточняет «Говорит Москва».

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