Умер переводчик фильмов Леонид Володарский
Ведущий радиостанции «Говорит Москва» и известный автор переводов фильмов Леонид Володарский умер после продолжительной болезни. Об этом сообщила радиостанция со ссылкой на его родственников.
Ему было 73 года.
Володарский приобрел известность также благодаря переводу кино. В конце 1970-х, с приходом на рынок VHS-кассет с видеофильмами, к его услугам начали обращаться видеопираты.
Он стал известен за счет специфического произношения. Как говорил сам Володарский, у него «не было прищепки на носу» — он просто сломал нос в юности. Он озвучил множество зарубежных фильмов и телесериалов, в том числе, фильмы «Терминатор» и «Джанго освобожденный».
Володарский перевел на русский язык произведения таких авторов, как Стивен Кинг и Джером Селинджер.
«Прощание пройдет 11 августа в 11:00 в зале для прощания ЦКБ N1 Управления делами президента по адресу ул. Маршала Тимошенко, 25», — уточняет «Говорит Москва».
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