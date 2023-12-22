Умер основатель театра «Шалом» и ведущий «Радионяни» Александр Левенбук

Бывший худрук и основатель московского еврейского театра «Шалом», ведущий советской передачи «Радионяня» Александр Левенбук умер в ночь на 22 декабря. Ему было 90 лет

Александр Левенбук (Фото: Wikimedia Commons)

Основатель и бывший художественный руководитель московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук умер на 91-м году жизни. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя театра.

Александр Левенбук родился 20 июля 1933 года в Москве. Он учился в 1-м Московском медицинском институте, где участвовал в художественной самодеятельности и где сложился его дуэт с Александром Лившицем. После окончания института в 1957 году стал артистом Мосэстрады.

В разные годы в программу выступлений Левенбука и Лившица входили произведения Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Сергея Михалкова, Эдуарда Успенского, Бориса Заходера и других.

С 1970 года Левенбук, Лившиц и Николай Литвинов были ведущими популярной детской передачи «Радионяня», где объяснялись правила грамматики, математики, хорошего поведения.

«Радионяня» выходила на Всесоюзном радио с 1972 года Программа просуществовала почти 20 лет. Текст для заставки передачи («Мы рады вас приветствовать, товарищи ребята!») написал Эдуард Успенский, а музыку — Владимир Шаинский. Из-за большой популярности программы ее не только передавали в эфир, но и выпускали в виде записей на грампластинках и аудиокассетах.

Он возглавлял московский еврейский театр «Шалом» с 1988 по декабрь 2021 года и был не только режиссером, но и актером в спектаклях «Заколдованный театр», «Янкель, Таке и Кадыр», «Новеллы Севелы», «Национальность? Да!»