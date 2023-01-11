Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов

Рахимов был президентом Башкирии с 1993 по 2010 год. Он скончался после «тяжелой продолжительной болезни», уточнили в республиканском парламенте

Муртаза Рахимов (Фото: Максим Шеметов / ТАСС)

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов умер в возрасте 88 лет, сообщил нынешний глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

«Муртазы Губайдулловича не стало. Мы склоняем головы перед великим сыном башкирского народа, всего себя посвятившим служению республике и России», — написал он.

Как уточнил ТАСС зампредседателя курултая (парламента) Башкирии Рустем Ахмадинуров, Рахимов скончался после «тяжелой продолжительной болезни».

В конце июля о том, что Рахимов находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщал источник телеканала «Вся Уфа». Позже «Комсомольской правде» уточнили в республиканском минздраве, что состояние здоровья политика оценивалось как удовлетворительное.

Рахимов родился в 1934 году в селе Таваканово Башкирской АССР. После окончания Уфимского нефтяного техникума начал работать на Уфимском НПЗ им. XXII съезда КПСС, позже перешел работать на Ново-Уфимский НПЗ, а в 1986 году был назначен директором предприятия. В 1989-м Рахимов был избран народным депутатом СССР и в том же году назначен председателем Верховного Совета Республики Башкортостан.

В декабре 1993 года Рахимов избран первым президентом Республики Башкортостан, набрав 63% голосов избирателей. В 1998 году переизбран на второй срок, с 70,2% голосов. Тогда же он стал одним из учредителей и сопредседателей всероссийской партии «Отечество — Вся Россия», вошедшей в декабре 2001 года в партию «Единая Россия». В декабре 2003 года был переизбран на третий срок, набрав во втором туре 78,01% голосов.

О намерении досрочно оставить должность Рахимов объявил в июле 2010 года, Дмитрий Медведев, являвшийся на тот момент президентом России, его отставку поддержал. В общей сложности первый президент Башкирии пробыл у власти более 16 лет.

После ухода с должности он несколько лет входил в совет директоров «Башнефти», а также являлся бессменным председателем благотворительного фонда «Урал».