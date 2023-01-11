Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 74,14 (-0,41) Инвестиции, 19:48
Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 69,02 (-0,59) Инвестиции, 19:48
Зеленский предложил лишать гражданства украинцев с российским паспортом Политика, 22:52
Конституционный суд Казахстана лишил Назарбаева титула елбасы Политика, 22:51
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 22:39
На Кубани в столкновении автобуса с грузовиком погиб один человек Общество, 22:23
Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов Политика, 22:07
Зеленский ответил на заявления об открытых для Украины дверях НАТО Политика, 22:01
Медведев исключил «спасение Украины» после поставок танков Leopard Политика, 21:53
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Купить со скидкой
В Госдуме объяснили смену руководства военной операцией на Украине Политика, 21:48
Экс-третья ракетка мира снялся с Australian Open из-за травмы Спорт, 21:41
ЕСПЧ присудил журналистам €15 тыс. за проигранные в России дела Политика, 21:38
В Чечне отказались лишить Меладзе звания народного артиста республики Общество, 21:36
Ярославский «Локомотив» продлил безвыигрышную серию в КХЛ до пяти матчей Спорт, 21:23
Пригожин исключил создание гуманитарного коридора в Соледаре Политика, 21:18
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:09
Политика ,  
0 

Умер первый президент Башкирии Муртаза Рахимов

Рахимов был президентом Башкирии с 1993 по 2010 год. Он скончался после «тяжелой продолжительной болезни», уточнили в республиканском парламенте
Муртаза Рахимов
Муртаза Рахимов (Фото: Максим Шеметов / ТАСС)

Первый президент Башкирии Муртаза Рахимов умер в возрасте 88 лет, сообщил нынешний глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

«Муртазы Губайдулловича не стало. Мы склоняем головы перед великим сыном башкирского народа, всего себя посвятившим служению республике и России», — написал он.

Как уточнил ТАСС зампредседателя курултая (парламента) Башкирии Рустем Ахмадинуров, Рахимов скончался после «тяжелой продолжительной болезни».

В конце июля о том, что Рахимов находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщал источник телеканала «Вся Уфа». Позже «Комсомольской правде» уточнили в республиканском минздраве, что состояние здоровья политика оценивалось как удовлетворительное.

Рахимов родился в 1934 году в селе Таваканово Башкирской АССР. После окончания Уфимского нефтяного техникума начал работать на Уфимском НПЗ им. XXII съезда КПСС, позже перешел работать на Ново-Уфимский НПЗ, а в 1986 году был назначен директором предприятия. В 1989-м Рахимов был избран народным депутатом СССР и в том же году назначен председателем Верховного Совета Республики Башкортостан.

В декабре 1993 года Рахимов избран первым президентом Республики Башкортостан, набрав 63% голосов избирателей. В 1998 году переизбран на второй срок, с 70,2% голосов. Тогда же он стал одним из учредителей и сопредседателей всероссийской партии «Отечество — Вся Россия», вошедшей в декабре 2001 года в партию «Единая Россия». В декабре 2003 года был переизбран на третий срок, набрав во втором туре 78,01% голосов.

О намерении досрочно оставить должность Рахимов объявил в июле 2010 года, Дмитрий Медведев, являвшийся на тот момент президентом России, его отставку поддержал. В общей сложности первый президент Башкирии пробыл у власти более 16 лет.

Читайте на РБК Pro
«1С» для управленца: пять сложностей самостоятельной настройки
Москвичам безразличны скидки: как компаниям надо «захватывать» столицу
Что значат изменения в списках «черных» и «белых» стран-юрисдикций
Релокация бизнеса в Великобританию: к каким неожиданностям готовиться

После ухода с должности он несколько лет входил в совет директоров «Башнефти», а также являлся бессменным председателем благотворительного фонда «Урал».

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Муртаза Рахимов Башкирия смерть президент республики
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter