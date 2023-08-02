Умер композитор Александр Колкер

Автор песен «Стоят девчонки», «Туман» и «Карелия» Александр Колкер умер в возрасте 90 лет

Колкер умер в Санкт-Петербурге в возрасте 90 лет. Он написал более 100 композиций, в том числе песни «Ночной трамвай», «Карелия» и «Стоят девчонки», а также музыку к фильмам «Свадьба Кречинского» и «Трое в лодке, не считая собаки»

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Композитор, автор более чем 100 песен и музыки к фильмам Александр Колкер умер в Санкт-Петербурге на 91-м году жизни. Об этом сообщил Союз композиторов города в социальной сети «ВКонтакте».

«С прискорбием сообщаем, что 1 августа 2023 года скончался советский и российский композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР Александр Наумович Колкер», — сказано в сообщении.

О дате и месте прощания с композитором в союзе пообещали сообщить дополнительно.

Александр Колкер родился 28 июля 1933 года в Ленинграде.

В 1950 году окончил музыкальную школу по классу скрипки, а в 1956 году — Ленинградский электротехнический институт (сегодня — Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет, СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). В период учебы в вузе посещал семинары для начинающих композиторов и писал музыку к студенческим спектаклям.

В 1958 года Колкер начал работать в качестве композитора. За всю свою жизнь он написал более 100 песен (большую часть из них — в соавторстве с поэтом-песенником Кимом Рыжовым). Многие исполняла жена композитора, певица и народная артистка России Мария Пахоменко. Сочиненные композитором песни вошли в репертуар Майи Кристалинской, Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона, Муслима Магомаева и других артистов.

Также Колкер был автором композиций для мюзиклов, оперетт, рок-опер, фильмов и театральных постановок.

Среди наиболее известных произведений Колкера песни «Карелия», «Ночной трамвай», «Стоят девчонки», а также музыка к кинофильмам «Хроника пикирующего бомбардировщика» (1967), «Свадьба Кречинского» (1974), «Труффальдино из Бергамо» (1976), «Трое в лодке, не считая собаки» (1979) и другим.

Был лауреатом премии Ленинградского комсомола (1968) и Национальной премии «Музыкальное сердце театра» в номинации «Лучшая музыка (композитор)» (2009). Также имел звания заслуженного деятеля искусств РСФСР (присвоено в 1981 году) и почетного гражданина Карелии.