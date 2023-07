Умерла певица Шинейд О'Коннор

О'Коннор получила всемирную известность за песню Nothing Compares 2 U, а в 1991-м отказалась от премии Grammy. В 2017-м она приняла ислам и сменила имя. В прошлом году ее сын совершил суицид

Шинейд О'Коннор (Фото: Jason Kempin / Getty Images)

В возрасте 56 лет умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор, пишут Irish Times и Irish Examiner. Причина смерти не уточняется.

Певица прославилась в конце 1980-х со своим дебютным альбомом The Lion and the Cobra и получила всемирный успех в 1990-м с новой аранжировкой песни Nothing Compares 2 U, трек был признан синглом номер один в мире по версии Billboard Music Awards.

О'Коннор рассказывала, что подвергалась домашнему насилию, о чем пела в Fire on Babylon. В 15 лет из-за краж в магазинах ее перевели в приют Магдалины на полтора года, там она познакомилась с барабанщиком ирландской группы Tua Nua и стала соавтором их песни Take My Hand. В 1985-м она уехала в Лондон и подписала контракт с Ensign Records.

В 1991 году О'Коннор присудили премию Грэмми за лучшее исполнение альтернативной музыки, она отказалась принять награду. «Они создали большое уважение среди артистов к материальной выгоде — почитая нас и превознося, когда мы достигаем ее, игнорируя по большей части тех из нас, кто этого не достиг», — объясняла она. Тогда же Rolling Stone назвал ее артисткой года.

Артистка рассказывала, что страдает от биполярного расстройства. В 2018 году она приняла ислам и сменила имя на Шухада Садакат. Свое решение она назвала «естественным завершением пути» любого теолога.

В 2022 году ее сын Шейн покончил с собой, ему было 17 лет. В своем последнем посте в Twitter певица опубликовала его снимок и написала: «С тех пор живу, как ночной живой мертвец. Он был любовью всей моей жизни, светилом моей души».