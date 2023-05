Умерла Тина Тёрнер

Исполнительница хитов Private Dancer и The Best Тина Тёрнер умерла в Швейцарии, где проживала последние десятилетия

Обладательница восьми «Грэмми» певица Тина Тёрнер умерла в возрасте 83 лет. Ее представитель сообщил Sky News, что она ушла из жизни в городе Кюснахт близ Цюриха после продолжительной болезни.

Тина Тёрнер начала свою музыкальную карьеру в 1958 году. Славу ей принесли композиции, записанные с бывшим супругом, музыкантом Айком Тёрнером, в числе которых River Deep, Mountain High. В 1978 году Тёрнер выпустила свой первый сольный альбом Rough, который не имел особого успеха, но вышедший в 1984 году Private Dancer разошелся тиражом 11 миллионами копий по всему миру. Спустя год Тёрнер отправилась в свое первое сольное мировое турне.

В 1980-е певица также выпустила хиты Typical Male, Two People, Back Where You Started и What You Get Is What You See, а также кавер на песню Бонни Тaйлер The Best. Всего она записала девять студийных альбомов. В 1995 Тёрнер исполнила заглавную песню для 17-го фильма о Джеймсе Бонде Golden Eye.

Тёрнер написала биографию «Я, Тина», по которой позднее сняли фильм «На что способна любовь» о жизни с Айком Тёрнером. Он умер в 2007 году, тогда представитель певицы выпустил короткое сообщение, что они не общались 35 лет. В 2013 году певица отказалась от американского гражданства, поскольку уже два десятка лет жила в Швейцарии и не планировала возвращаться в Америку.

Журнал Rolling Stone назвал Тёрнер одной из величайших певиц современности. Она впервые вошла в зал славы рок-н-ролла в 1991 году в составе дуэта с Айком Тёрнером, а в 2021 году была включена туда лично.