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Общество ,  
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Умерла Тина Тёрнер

Королева рок-н-ролла Тина Тёрнер умерла в Швейцарии в возрасте 83 лет
Исполнительница хитов Private Dancer и The Best Тина Тёрнер умерла в Швейцарии, где проживала последние десятилетия

Тина Тернер выступает на сцене Hammersmith Odeon, Лондон, февраль 1978 года Тина Тернер выступает на O2 Arena в Лондоне 3 марта 2009 года Певицы Бейонсе Ноулз (слева) и Тина Тернер выступают на сцене во время 50-й ежегодной премии &laquo;Грэмми&raquo;,&nbsp;10 февраля 2008 года в Лос-Анджелесе, Калифорния Тина Тернер выступает на сцене Кремлевского Дворца съездов в Москве, Россия, 5 ноября 1996 года Тина Тернер, ведущий ток-шоу Терри Воган и певец и пианист Элтон Джон (справа) в телецентре Би-би-си, Лондон, 18 февраля 1985 года Тина Тернер&nbsp;на Неделе моды в Милане, Италия, 26 февраля 2011

Обладательница восьми «Грэмми» певица Тина Тёрнер умерла в возрасте 83 лет. Ее представитель сообщил Sky News, что она ушла из жизни в городе Кюснахт близ Цюриха после продолжительной болезни.

Тина Тёрнер начала свою музыкальную карьеру в 1958 году. Славу ей принесли композиции, записанные с бывшим супругом, музыкантом Айком Тёрнером, в числе которых River Deep, Mountain High. В 1978 году Тёрнер выпустила свой первый сольный альбом Rough, который не имел особого успеха, но вышедший в 1984 году Private Dancer разошелся тиражом 11 миллионами копий по всему миру. Спустя год Тёрнер отправилась в свое первое сольное мировое турне.

Умерла Тина Тёрнер
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В 1980-е певица также выпустила хиты Typical Male, Two People, Back Where You Started и What You Get Is What You See, а также кавер на песню Бонни Тaйлер The Best. Всего она записала девять студийных альбомов. В 1995 Тёрнер исполнила заглавную песню для 17-го фильма о Джеймсе Бонде Golden Eye.

Тёрнер написала биографию «Я, Тина», по которой позднее сняли фильм «На что способна любовь» о жизни с Айком Тёрнером. Он умер в 2007 году, тогда представитель певицы выпустил короткое сообщение, что они не общались 35 лет. В 2013 году певица отказалась от американского гражданства, поскольку уже два десятка лет жила в Швейцарии и не планировала возвращаться в Америку.

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Журнал Rolling Stone назвал Тёрнер одной из величайших певиц современности. Она впервые вошла в зал славы рок-н-ролла в 1991 году в составе дуэта с Айком Тёрнером, а в 2021 году была включена туда лично.

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Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
Тина Тёрнер певица музыка смерть

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