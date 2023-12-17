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Умер Отар Иоселиани

Умер режиссер и поэт Отар Иоселиани на 90-м году жизни
Отар Иоселиани эмигрировал из СССР во Францию из-за разногласий с советскими цензорами, его картины получали награды Берлинского и Венецианского фестивалей. В 2006-м он был удостоен ордена Почетного легиона
Отар Иоселиани
Отар Иоселиани (Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images)

Умер режиссер и поэт Отар Иоселиани, сообщил РБК близкий друг режиссера Юрий Рост.

«Это произошло сегодня ночью», — уточнил Рост.

Иоселиани родился в Тбилиси в 1934 году. Там он окончил музыкальное училище по классу скрипки и дирижирования, затем учился на механико-математическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, но обучение не завершил. Иоселиани поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК), и в 1965 году выпустился с отличием. Его дипломной работой стал документальный фильм «Чугун» о работе металлургического завода.

Еще с 1956 по 1961 год он работал ассистентом режиссера и монтажером на киностудии «Грузия-фильм» в Тбилиси, а также режиссером на Тбилисской студии хроникально-документальных фильмов. Затем он стал режиссером и сценаристом этой же киностудии и снял художественный фильм «Апрель» о жизни молодой семьи. Режиссер планировал представить ленту во ВГИКе в качестве дипломной работы, но студия охарактеризовала ее как «творчески несостоятельную», защита не состоялась, фильм ограничился ограниченным прокатом в Грузинской ССР.

Известность пришла к Иоселиани с выходом драмы «Листопад» в 1966 году, сюжет которой повествовал о выступлении сотрудника винодельческого завода против нарушений, которые происходят с согласия руководства предприятия. Ленту запретили показывать в Грузии, но в 1968-м фильм получил приз Международной федерации кинопрессы на Каннском фестивале и премии им. Жоржа Садуля Фонда культуры Франции.

Следующий фильм, «Жил певчий дрозд» (1970), два года не выходил из-за претензий властей к личности главного героя, а картина «Пастораль» (1976) затрагивал нехарактерные для советского кино темы, среди которых были противоречия между крестьянами и творческой интеллигенцией. Иоселиани рассказывал, что в Госкино ему пообещали: больше он «не будет снимать кино»

В 1980-м конфликт с кинематографическими регуляторами обострился и Иоселиани эмигрировал во Францию, КГБ этому мешать не стал. Там он снял фильмы «И стал свет» и «Фавориты луны», получившие специальные призы жюри Венецианского кинофестиваля, и другие удостоенные наград картины: «Охота на бабочек» (1992), трехсерийный телепроект «Грузия одна» (1994), «Разбойники. Глава VII» (1996), «Истина в вине!» (1999), «Утро понедельника» (2002), «Сады осенью» (2006), «Шантрапа» (2010). Последняя лента режиссера вышла в 2015 году — «Зимняя песня».

Иоселиани в 1979 году присвоили звание заслуженного деятеля искусств Грузинской ССР, спустя пять лет — народного артиста республики. В 1995-м он получил главный приз Берлинской академии, в 1996-м — специальный приз Венецианского международного кинофестиваля за лучшую режиссуру, спустя два года был удостоен государственной премии Грузии имени Шота Руставели, а в 1999 году — Золотой медали Французской академии. В 2006 году он получил орден Почетного легиона Франции.

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