От элитных ресторанов до ЧВК: Евгений Пригожин в 15 фотографиях
В Тверской области 23 августа разбился частный самолет, на боту которого, по данным Росавиации, был Евгений Пригожин. Бизнесмен начинал деловую активность в общепите, а позднее стал известен как основатель ЧВК «Вагнер». Как развивалась карьера Евгения Пригожина — в фотогалерее РБК.
Подробную биографию Пригожина читайте по этой ссылке
Ленинградец Евгений Пригожин стал заниматься бизнесом в 1990 году. Он начинал с продажи хот-догов, а позже начал открывать «элитные» заведения. В 1996 году он основал компанию «Конкорд кейтеринг», а в 1997-м открыл ресторан на теплоходе под названием New Island — на тот момент самое дорогое заведение Санкт-Петербурга. В мае 2002 года там обедали президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш-младший. Их меню включало паштет из утиной печени и имбирного пряника, сервированного черносливом и карамелью, черную икру на льду, жареное филе говядины с черными трюфелями, сервированное свежими сморчками и молодой морковью, варенной в бульоне из рябины. На фото — еще одна трапеза Путина и Буша: неформальный ужин в Стрельне 14 июля 2006 года
Пригожин на приеме «Бренды России» в честь основателей лучших российских брендов 9 июля 2007 года. Прием прошел в ГМИИ им. Пушкина в Москве и был организован компанией «Конкорд»
В 2003 году Пригожин вместе с детьми Полиной и Павлом написал и издал книгу «Индрагузик» про сказочную страну Индрагузию. Большую часть тиража он раздарил, указывало издание «Деловой Петербург». Среди получателей назывались директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, Мстислав Ростропович и первая леди Киргизии
Владимир Путин (в центре, на тот момент премьер-министр) на комбинате питания «Конкорд» в деревне Янино 20 сентября 2010 года. Справа — Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (справа) и основатель компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с представителями бизнеса в сфере торговли и услуг 27 июля 2011 года
Пригожин (справа) и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев перед началом послания президента Федеральному Собранию в Георгиевском зале Кремля 3 декабря 2015 года
Гендиректор «Конкорд Кейтеринг» Евгений Пригожин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер во время встречи Владимира Путина с представителями деловых кругов Турции и России в Санкт-Петербурге 9 августа 2016 года.
Помимо общепита, Пригожин в 2000-х также занялся строительным бизнесом. Также его имя связывали с Агентством интернет-исследований, которое прозвали «фабрикой троллей». Пригожин долго это опровергал, а в феврале 2023 года заявил, что придумал это агентство и создал его «для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада»
Также длительное время Пригожин отвергал связь с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер», которую западные страны обвиняли в нарушении прав человека на Ближнем Востоке и в Африке. Бизнесмен признался, что он создал эту ЧВК, в сентябре 2022 года, во время военной операции на Украине. Бойцы компании активно участвовали в боевых действиях, в частности, в Артемовске (Бахмуте) и Соледаре
Прощание с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) в Москве 8 апреля 2023 года.
Осенью 2022 года с ЧВК стал ассоциироваться образ кувалды. В ноябре 2022 года телеграм-канал GREY ZONE, который в Совете по правам человека связали с ЧВК «Вагнер», опубликовал видео убийства мужчины, которого назвали бывшим бойцом ЧВК Евгением Нужиным, участвовавшим в операции на Украине. Мужчина получает удары кувалдой по голове. Пригожин назвал видео «прекрасной режиссерской работой». Вскоре Европарламент принял резолюцию, в которой назвал Россию страной — спонсором терроризма. После этого СМИ со ссылкой на пресс-службу Пригожина сообщили, что тот передал в Европарламент «брендированную кувалду»
В мае 2023 года Минобороны объявило о взятии Артемовска (Бахмута) в ДНР «в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск». Владимир Путин поздравил военных и бойцов ЧВК, сообщала пресс-служба Кремля.
За день до Минобороны Пригожин говорил, что его бойцы полностью заняли город. «20 мая 2023 года, сегодня в 12 часов, полностью был взят Бахмут», — заявил он. За время боев в Бахмуте Пригожин многократно выступал с критикой Минобороны и его руководства, в том числе министра обороны Сергея Шойгу.
В мае 2023-го Пригожин объявил о создании медиапроекта «ЧВК «Вагнер». Второй фронт». На фото: презентация проекта 31 мая во Владивостоке
Евгений Пригожин покидает штаб Южного военного округа 24 июня 2023 года. Накануне он объявил о «марше справедливости» на Москву, бойцы ЧВК захватили штаб Южного военного округа, было возбуждено дело об организации вооруженного мятежа. Владимир Путин назвал происходящее предательством. Вечером президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и они договорились об остановке движения бойцов ЧВК «Вагнер» на Москву. Пригожин заявил, что разворачивает колонны и уходит в полевые лагеря «согласно плану». Дело о мятеже было закрыто, Лукашенко заявил о переезде Пригожина и части бойцов «Вагнера» в Белоруссию.
Здание «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге 24 июня
После событий 24 июня в доме и офисе Пригожина прошли обыски. Кадры обысков показал телеканал «Россия-1», по его данным, в доме бизнесмена нашли множество париков и паспорта на разные имена. Вскоре после этого в телеграм-каналах начали распространяться фотографии бизнесмена в разных образах. В августе одно из этих фото выложил телеграм-канал Wagner Group
21 августа телеграм-канал «Разгрузка Вагнера» опубликовал видео с Пригожиным, который, по его словам, находился в Африке. Это было первое видео с Пригожиным после мятежа.