От элитных ресторанов до ЧВК: Евгений Пригожин в 15 фотографиях

Гендиректор «Конкорд Кейтеринг» Евгений Пригожин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер во время встречи Владимира Путина с представителями деловых кругов Турции и России в Санкт-Петербурге 9 августа 2016 года.

Помимо общепита, Пригожин в 2000-х также занялся строительным бизнесом. Также его имя связывали с Агентством интернет-исследований, которое прозвали «фабрикой троллей». Пригожин долго это опровергал, а в феврале 2023 года заявил, что придумал это агентство и создал его «для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада»