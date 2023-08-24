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От элитных ресторанов до ЧВК: Евгений Пригожин в 15 фотографиях

Сюжет
Катастрофа самолета Пригожина
Сюжет
Дело о мятеже Пригожина

В Тверской области 23 августа разбился частный самолет, на боту которого, по данным Росавиации, был Евгений Пригожин. Бизнесмен начинал деловую активность в общепите, а позднее стал известен как основатель ЧВК «Вагнер». Как развивалась карьера Евгения Пригожина — в фотогалерее РБК.

Подробную биографию Пригожина читайте по этой ссылке
Ленинградец Евгений Пригожин стал заниматься бизнесом в 1990 году. Он начинал с продажи хот-догов, а позже начал открывать &laquo;элитные&raquo; заведения. В 1996 году он основал компанию &laquo;Конкорд кейтеринг&raquo;, а в 1997-м открыл ресторан на теплоходе под названием New Island&nbsp;&mdash; на тот момент самое дорогое заведение Санкт-Петербурга. В мае 2002 года там обедали президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш-младший. Их меню включало паштет из утиной печени и имбирного пряника, сервированного черносливом и карамелью, черную икру на льду, жареное филе говядины с черными трюфелями, сервированное свежими сморчками и молодой морковью, варенной в бульоне из рябины. На фото&nbsp;&mdash; еще одна трапеза Путина и Буша: неформальный ужин в Стрельне 14 июля 2006 года
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

Ленинградец Евгений Пригожин стал заниматься бизнесом в 1990 году. Он начинал с продажи хот-догов, а позже начал открывать «элитные» заведения. В 1996 году он основал компанию «Конкорд кейтеринг», а в 1997-м открыл ресторан на теплоходе под названием New Island — на тот момент самое дорогое заведение Санкт-Петербурга. В мае 2002 года там обедали президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш-младший. Их меню включало паштет из утиной печени и имбирного пряника, сервированного черносливом и карамелью, черную икру на льду, жареное филе говядины с черными трюфелями, сервированное свежими сморчками и молодой морковью, варенной в бульоне из рябины. На фото — еще одна трапеза Путина и Буша: неформальный ужин в Стрельне 14 июля 2006 года

Пригожин на приеме &laquo;Бренды России&raquo; в честь основателей лучших российских брендов 9 июля 2007 года. Прием прошел в ГМИИ им. Пушкина в Москве и был организован компанией &laquo;Конкорд&raquo;
Фото: Антон Тушин / ТАСС

Пригожин на приеме «Бренды России» в честь основателей лучших российских брендов 9 июля 2007 года. Прием прошел в ГМИИ им. Пушкина в Москве и был организован компанией «Конкорд»

В 2003 году Пригожин вместе с детьми Полиной и Павлом написал и издал книгу &laquo;Индрагузик&raquo; про сказочную страну Индрагузию. Большую часть тиража он раздарил, указывало издание &laquo;Деловой Петербург&raquo;. Среди получателей назывались директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, Мстислав Ростропович и первая леди Киргизии
Фото: livelib.ru

В 2003 году Пригожин вместе с детьми Полиной и Павлом написал и издал книгу «Индрагузик» про сказочную страну Индрагузию. Большую часть тиража он раздарил, указывало издание «Деловой Петербург». Среди получателей назывались директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, Мстислав Ростропович и первая леди Киргизии

Владимир Путин (в центре, на тот момент премьер-министр) на комбинате питания &laquo;Конкорд&raquo; в деревне Янино 20 сентября 2010 года. Справа&nbsp;&mdash; Евгений Пригожин
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Владимир Путин (в центре, на тот момент премьер-министр) на комбинате питания «Конкорд» в деревне Янино 20 сентября 2010 года. Справа — Евгений Пригожин

Евгений Пригожин (справа) и основатель компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с представителями бизнеса в сфере торговли и услуг 27 июля 2011 года
Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Евгений Пригожин (справа) и основатель компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович на встрече мэра Москвы Сергея Собянина с представителями бизнеса в сфере торговли и услуг 27 июля 2011 года

Пригожин (справа) и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев перед началом послания президента Федеральному Собранию в Георгиевском зале Кремля 3 декабря 2015 года
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Пригожин (справа) и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев перед началом послания президента Федеральному Собранию в Георгиевском зале Кремля 3 декабря 2015 года

Гендиректор &laquo;Конкорд Кейтеринг&raquo; Евгений Пригожин и председатель правления &laquo;Газпрома&raquo; Алексей Миллер во время встречи Владимира Путина с представителями деловых кругов Турции и России в Санкт-Петербурге 9 августа 2016 года. Помимо общепита, Пригожин в 2000-х также занялся строительным бизнесом. Также его имя связывали с Агентством интернет-исследований, которое прозвали &laquo;фабрикой троллей&raquo;. Пригожин долго это опровергал, а в феврале 2023 года заявил, что придумал это агентство и создал его &laquo;для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада&raquo;
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Гендиректор «Конкорд Кейтеринг» Евгений Пригожин и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер во время встречи Владимира Путина с представителями деловых кругов Турции и России в Санкт-Петербурге 9 августа 2016 года.

Помимо общепита, Пригожин в 2000-х также занялся строительным бизнесом. Также его имя связывали с Агентством интернет-исследований, которое прозвали «фабрикой троллей». Пригожин долго это опровергал, а в феврале 2023 года заявил, что придумал это агентство и создал его «для защиты российского информационного пространства от хамской агрессивной пропаганды антироссийских тезисов со стороны Запада»

Также длительное время Пригожин отвергал связь с частной военной компанией (ЧВК) &laquo;Вагнер&raquo;, которую западные страны обвиняли в нарушении прав человека на Ближнем Востоке и в Африке. Бизнесмен признался, что он создал эту ЧВК, в сентябре 2022 года, во время военной операции на Украине. Бойцы компании активно участвовали в боевых действиях, в частности, в Артемовске (Бахмуте) и Соледаре
Фото: concordgroup_official / Telegram

Также длительное время Пригожин отвергал связь с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер», которую западные страны обвиняли в нарушении прав человека на Ближнем Востоке и в Африке. Бизнесмен признался, что он создал эту ЧВК, в сентябре 2022 года, во время военной операции на Украине. Бойцы компании активно участвовали в боевых действиях, в частности, в Артемовске (Бахмуте) и Соледаре

Прощание с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) в Москве 8 апреля 2023 года. Осенью 2022 года с ЧВК стал ассоциироваться образ кувалды. В ноябре 2022 года телеграм-канал GREY ZONE, который в Совете по правам человека связали с ЧВК &laquo;Вагнер&raquo;, опубликовал видео убийства мужчины, которого назвали бывшим бойцом ЧВК Евгением Нужиным, участвовавшим в операции на Украине. Мужчина получает удары кувалдой по голове. Пригожин назвал видео &laquo;прекрасной режиссерской работой&raquo;. Вскоре Европарламент принял резолюцию, в которой назвал Россию страной&nbsp;&mdash; спонсором терроризма. После этого СМИ со ссылкой на пресс-службу Пригожина сообщили, что тот передал в Европарламент &laquo;брендированную кувалду&raquo;
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Прощание с военкором Владленом Татарским (Максимом Фоминым) в Москве 8 апреля 2023 года.

Осенью 2022 года с ЧВК стал ассоциироваться образ кувалды. В ноябре 2022 года телеграм-канал GREY ZONE, который в Совете по правам человека связали с ЧВК «Вагнер», опубликовал видео убийства мужчины, которого назвали бывшим бойцом ЧВК Евгением Нужиным, участвовавшим в операции на Украине. Мужчина получает удары кувалдой по голове. Пригожин назвал видео «прекрасной режиссерской работой». Вскоре Европарламент принял резолюцию, в которой назвал Россию страной — спонсором терроризма. После этого СМИ со ссылкой на пресс-службу Пригожина сообщили, что тот передал в Европарламент «брендированную кувалду»

В мае 2023 года Минобороны объявило о взятии Артемовска (Бахмута) в ДНР &laquo;в результате наступательных действий штурмовых отрядов &laquo;Вагнер&raquo; при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск&raquo;. Владимир Путин поздравил военных и бойцов ЧВК, сообщала пресс-служба Кремля.&nbsp; За день до Минобороны Пригожин говорил, что его бойцы полностью заняли город. &laquo;20 мая 2023 года, сегодня в 12 часов, полностью был взят Бахмут&raquo;, &mdash; заявил он. За время боев в Бахмуте Пригожин многократно выступал с критикой Минобороны и его руководства, в том числе министра обороны Сергея Шойгу.&nbsp;
Фото: concordgroup_official / Telegram

В мае 2023 года Минобороны объявило о взятии Артемовска (Бахмута) в ДНР «в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск». Владимир Путин поздравил военных и бойцов ЧВК, сообщала пресс-служба Кремля. 

За день до Минобороны Пригожин говорил, что его бойцы полностью заняли город. «20 мая 2023 года, сегодня в 12 часов, полностью был взят Бахмут», — заявил он. За время боев в Бахмуте Пригожин многократно выступал с критикой Минобороны и его руководства, в том числе министра обороны Сергея Шойгу. 

В мае 2023-го Пригожин объявил о создании медиапроекта &laquo;ЧВК &laquo;Вагнер&raquo;. Второй фронт&raquo;. На фото: презентация проекта 31 мая во Владивостоке
Фото: Лев Бородин / ТАСС

В мае 2023-го Пригожин объявил о создании медиапроекта «ЧВК «Вагнер». Второй фронт». На фото: презентация проекта 31 мая во Владивостоке

В июне 2023 года Евгений Пригожин посетил Владимирскую область и завод &laquo;Муромтепловоз&raquo; вместе с Виктором Бутом, который вернулся в Россию в декабре 2022 года после обмена заключенными с США. В Соединенных Штатах он отбывал наказание по обвинению в незаконной торговле оружием
Фото: concordgroup_official / Telegram

В июне 2023 года Евгений Пригожин посетил Владимирскую область и завод «Муромтепловоз» вместе с Виктором Бутом, который вернулся в Россию в декабре 2022 года после обмена заключенными с США. В Соединенных Штатах он отбывал наказание по обвинению в незаконной торговле оружием

Евгений Пригожин покидает штаб Южного военного округа 24 июня 2023 года. Накануне он объявил о &laquo;марше справедливости&raquo; на Москву, бойцы ЧВК захватили штаб Южного военного округа, было возбуждено дело об организации вооруженного мятежа. Владимир Путин назвал происходящее предательством. Вечером президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и они договорились об остановке движения бойцов ЧВК &laquo;Вагнер&raquo; на Москву. Пригожин заявил, что разворачивает колонны и уходит в полевые лагеря &laquo;согласно плану&raquo;. Дело о мятеже было закрыто, Лукашенко заявил о переезде Пригожина и части бойцов &laquo;Вагнера&raquo; в Белоруссию.
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Евгений Пригожин покидает штаб Южного военного округа 24 июня 2023 года. Накануне он объявил о «марше справедливости» на Москву, бойцы ЧВК захватили штаб Южного военного округа, было возбуждено дело об организации вооруженного мятежа. Владимир Путин назвал происходящее предательством. Вечером президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и они договорились об остановке движения бойцов ЧВК «Вагнер» на Москву. Пригожин заявил, что разворачивает колонны и уходит в полевые лагеря «согласно плану». Дело о мятеже было закрыто, Лукашенко заявил о переезде Пригожина и части бойцов «Вагнера» в Белоруссию.

Здание &laquo;ЧВК Вагнер Центр&raquo; в Санкт-Петербурге 24 июня
Фото: Сергей Зимин / РБК

Здание «ЧВК Вагнер Центр» в Санкт-Петербурге 24 июня

После событий 24 июня в доме и офисе Пригожина прошли обыски. Кадры обысков показал телеканал &laquo;Россия-1&raquo;, по его данным, в доме бизнесмена нашли множество париков и паспорта на разные имена. Вскоре после этого в телеграм-каналах начали распространяться фотографии бизнесмена в разных образах. В августе одно из этих фото выложил телеграм-канал Wagner Group
Фото: wagnernew / Telegram

После событий 24 июня в доме и офисе Пригожина прошли обыски. Кадры обысков показал телеканал «Россия-1», по его данным, в доме бизнесмена нашли множество париков и паспорта на разные имена. Вскоре после этого в телеграм-каналах начали распространяться фотографии бизнесмена в разных образах. В августе одно из этих фото выложил телеграм-канал Wagner Group

21 августа телеграм-канал &laquo;Разгрузка Вагнера&raquo; опубликовал видео с Пригожиным, который, по его словам, находился в Африке. Это было первое видео с Пригожиным после мятежа.
Фото: PMC Wagner / Telegram / Reuters

21 августа телеграм-канал «Разгрузка Вагнера» опубликовал видео с Пригожиным, который, по его словам, находился в Африке. Это было первое видео с Пригожиным после мятежа.

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Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
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