Пять лет санкций против России. Главное

Пять лет Россия находится под серьезными санкциями США и Евросоюза. Кто и за что попадал в списки, когда вводились санкции, как на это реагировали рубль и нефть, что происходило в это время в стране — в спецпроекте РБК
За что вводили санкции против России
Физические лица Юридические лица
Присоединения Крыма и события на востоке Украины* 268 i 479 i
Гибель Сергея Магнитского, коррупция и нарушение прав человека 50 i i
Санкции по закону «О противодействии противникам Америки» (CAATSA)* 26 i 42 i
Кибератаки против США* 23 i 7 i
Оказание поддержки правительству Сирии 12 i 6 i
Сделки с властями КНДР 6 i 6 i
Какие санкции действуют в отношении России
- Масштабные санкции против России начали вводиться в апреле 2013 года из-за смерти российского аудитора Сергея Магнитского. На Западе считают, что его гибель в 2009 году связана с разоблачением коррупционных схем по возврату налогов, к которым могли бы быть причастны российские чиновники и силовики. «Закон Магнитского», изначально направленный против лиц, которые, по мнению американских властей, могли бы быть причастны к смерти аудитора, позднее стал действовать в отношении ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права как в России, так и во всем мире.
- Наиболее масштабные санкции связаны с присоединением Крыма к России и событиями на востоке Украины. В «крымских» санкциях фигуранты списка обязательно как-то связаны с «аннексией и/или интеграцией Крыма». В случае с «восточно-украинскими» санкциями никакой связи с событиями в Донецке/Луганске может не быть — госкомпании наказываются просто потому, что они госкомпании, «олигархи» — за самую отдаленную связь с режимом.
- Санкции за кибератаки были введены предшественником Трампа — Бараком Обамой — 1 апреля 2015 года. Они позволяют министерству финансов США блокировать любые активы на территории страны лиц, подозреваемых в совершении кибератак.
- 2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал федеральный закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Он накладывает дополнительные ограничения на Иран, КНДР и Россию.
- Самые малые группы санкций в отношении России — это санкции за оказание поддержки правительству Сирии и сделки с властями КНДР.
- 27 августа 2018 года вступили в силу санкции, которые напрямую не затрагивают физических или юридических лиц. Они связаны с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Был запрещен экспорт в Россию товаров и технологий, которые контролируются американскими регуляторами по критерию «Национальная безопасность» (это, например, авионика, подводные аппараты, некоторые газовые турбины, калибровочное оборудование и т.д.). Под исключение попали товары и технологии, необходимые для обеспечения безопасности гражданской пассажирской авиации.
Против кого вводили санкции
Данные в списках могут дублироваться
368 человек
90 i Ополчение и чиновники ДНР, ЛНР и Новороссии 75 i Силовики/военные 54 i Политики
51 i Бизнесмены 51 i Чиновники 12 i «Фабрика троллей»
19 i Менеджеры* 9 i Подозреваемые в преступлениях и нарушении прав человека** 7 i Общественные деятели
90 i Ополчение и чиновники ДНР, ЛНР и Новороссии 75 i Силовики/военные 54 i Политики 51 i Бизнесмены 51 i Чиновники 12 i «Фабрика троллей» 19 i Менеджеры* 9 i Подозреваемые в преступлениях и нарушении прав человека** 7 i Общественные деятели
507 организаций
135 i ТЭК 116 i Банки 98 i Другие компании
54 i Оборонные компании 34 i Транспорт 12 i Инвестиции и страхование
25 i Строительство 28 i Общественные организации 5 i Госорганы
135 i ТЭК 116 i Банки 98 i Другие компании 54 i Оборонные компании 34 i Транспорт 12 i Инвестиции и страхование 25 i Строительство 28 i Общественные организации 5 i Госорганы
Кто попал под санкции США. Полные списки*
Под какие ограничения попадают компании и физические лица из санкционных списков
- Санкции можно разделить на блокирующие (в США это список SDN — Specially Designated Nationals) и секторальные (в США это список SSI — Sectoral Sanctions Identifications).
- При попадании под блокирующие санкции активы физических лиц и компаний, как в США, так и в ЕС, блокируются. Запрещается вести какие-либо дела и сделки с ними. Физическим лицам, попавшим под санкции, запрещается въезд на территорию США и/или ЕС.
- Действие секторальных санкций распространяется на конкретных лиц, ведущих деятельность в определенных секторах экономики, а также на компании, находящихся в собственности или под контролем таких лиц.
- Активы компаний, включенных в секторальный список санкций, не замораживаются, в отличие от списка SDN. В банковском секторе попадание в такой список не предполагает изоляции этих компаний от финансовой системы — речь идет только об ограничениях на предоставление нового финансирования компаниями США и ЕС. На практике это означает, что, например, попавшие под секторальные санкции банки не смогут привлекать займы у банков и инвесторов, будь то облигации или кредиты. При этом запрет не распространяется на долг сроком менее 90 дней, то есть доступ к межбанковскому рынку краткосрочных займов им открыт.
- В оборонном секторе для лиц и компаний, попавших под санкции США, введен запрет импорта и экспорта вооружений и сопутствующих материалов, товаров и услуг двойного назначения из/в Россию. Для включенных в санкционные списки ЕС установлен запрет на покупку, продажу, трансфер, экспорт оружия и боеприпасов в Россию лицами ЕС, а также запрет на экспорт товаров двойного назначения (товары, которые могут быть применены как в мирных целях, так и при создании оружия массового уничтожения) и технологий для военного использования.
- В энергетическом секторе для лиц и компаний, попавших под санкции США, введен запрет экспорта в Россию товаров, услуг или технологий, связанных с разведкой и добычей нефти на Арктическом шельфе, глубоководной добычей, со сланцевыми проектами (энергетический сектор). Для включенных в санкционные списки ЕС введена процедура лицензирования сделок с Россией в отношении товаров и технологий, предназначенных для добычи и разведки нефти и других полезных ископаемых.
- Отдельными правовыми актами могут быть предусмотрены исключения в виде ограничения действия санкций при осуществлении конкретных операций.
Как изменилось состояние богатейших людей России после попадания в санкционные списки
Крупные бизнесмены попали в санкционные списки в связи присоединением Крыма и событиями на востоке Украины. В списках 12 членов рейтинга Forbes. Семь из них попали туда только в марте 2018 года. Посчитать, насколько изменилось их состояние после попадания в списки невозможно до составления следующего рейтинга в 2019 году
Геннадий Тимченко
$15,3 млрд март 2014 $16 млрд (+4,6%) март 2018
Петр Колбин
$5,5 млрд март 2014 $5 млрд (-9,1%) март 2018
Аркадий Ротенберг
$4 млрд март 2014 $3 млрд (-25%) март 2018
Юрий Ковальчук
$1,4 млрд март 2014 $1,4 млрд март 2018
Борис Ротенберг
$1,7 млрд март 2014 $1,2 млрд (-29,4%) март 2018
Как менялись курсы валют и рейтинг Путина после ввода санкций
12 апреля 2013 года — 20 ноября 2018 года
Первые санкции связаны с введением «закона Магнитского»
Курс валют, руб. $ ₽66 +113,73% 2013 2018 Курс валют, руб. евро ₽75,32 +86,62% 2013 2018 Цена на нефть марки Brent, $ $66,85 -36,69% 2013 2018 Рейтинг доверия россиян Владимиру Путину 66% +3 п.п. 2013 2018
Санкции в контексте
Что происходило в России, какими были курсы валют, и как менялся рейтинг Путина в 2013 – 2018 годы
События
12 апр Первая публикация «списка Магнитского»
USD 30,88
EUR 40,36
BRENT 101,82
Рейтинг Путина 63%
2014
+6,25 п.п. i Рейтинг Путина
6 мар Евросоюз приостанавливает двусторонние переговоры по визовым вопросам и новому соглашению
USD 36,08
EUR 49,54
BRENT 108,1
Рейтинг Путина 80%
17 мар ЕС и США принимают первые пакеты санкций в отношении российских и украинских чиновников
USD 36,63
EUR 50,76
BRENT 106,2
Рейтинг Путина 80%
20 мар ЕС и США расширяют списки лиц, въезд которым на территории стран запрещен, а активы заморожены
USD 36,20
EUR 50,41
BRENT 106,5
Рейтинг Путина 80%
11 апр США вводят новые санкции против крымских чиновников
USD 35,55
EUR 49,22
BRENT 107,3
Рейтинг Путина 82%
28 апр ЕС запрещает въезд и замороживает активы людей, которых считает виновными в дестабилизации ситуации на Украине. США расширяет санкции из-за отсутствия шагов России по деэскалации кризиса на Восточной Украине
USD 35,92
EUR 49,69
BRENT 108,1
Рейтинг Путина 82%
8 мая США ввели ограничения для Темпбанка, который заподозрили в доставке наличными денег для Центрального банка Сирии
USD 35,49
EUR 49,41
BRENT 108,04
Рейтинг Путина 83%
12 мая В ЕС запрещен въезд и заморожены активы еще 13 человек, виновных в дестабилизации ситуации на Украине. В списки ЕС впервые попали две конфискованные властями Крыма компании — их активы были заморожены
USD 35,03
EUR 48,76
BRENT 108,41
Рейтинг Путина 83%
20 мая Расширение «списка Магнитского»
USD 34,73
EUR 47,64
BRENT 109,69
Рейтинг Путина 83%
20 июн Под санкции США попали лидеры самопровозглашенных ЛНР и ДНР
USD 34,30
EUR 46,69
BRENT 114,81
Рейтинг Путина 86%
12 июл ЕС вводит санкции против лидеров ДНР и ЛНР
USD 34,05
EUR 46,33
BRENT 106,66
Рейтинг Путина 85%
16 июл Первые секторальные санкции США против российских компаний
USD 34,37
EUR 46,79
BRENT 105,85
Рейтинг Путина 85%
25 июл ЕС расширила санкции против лиц, виновных в дестабилизации ситуации на Украине, и компаний, конфискованных в Крыму в нарушение российского законодательства
USD 35,07
EUR 47,17
BRENT 108,39
Рейтинг Путина 85%
29 июл США расширили санкции
USD 35,34
EUR 47,47
BRENT 107,72
Рейтинг Путина 85%
30 июл ЕС вводит санкции против Крыма и Севастополя. Запрет на импорт товаров, инвестиции, поставку оборудования для нефтегазового сектора (ограничения для российских госбанков, эмбарго на импорт и экспорт оружия, экспорт товаров двойного назначения, запрет на поставки высокотехнологичного оборудования для добычи нефти на шельфе, в Арктике и сланцевой нефти)
USD 35,63
EUR 47,86
BRENT 106,51
Рейтинг Путина 85%
12 сент Евросоюз накладыает санкции на три топливно-энергетические компании и ужесточает санкции против госбанков, оборонных концернов и 24 человек. «Украинский» санкционный список США расширяется
USD 37,37
EUR 48,24
BRENT 97,11
Рейтинг Путина 86%
29 ноя Санкции ЕС против 13 ополченцев и пяти организаций Донбасса
USD 49,32
EUR 61,41
BRENT 70,15
Рейтинг Путина 85%
19 дек Расширение санкций США
USD 59,60
EUR 73,34
BRENT 61,38
Рейтинг Путина 85%
20 дек ЕС ввел полный запрет инвестиций в Крым
USD 60,68
EUR 74,57
BRENT 61,38
Рейтинг Путина 85%
29 дек Расширение «списка Магнитского»
USD 52,03
EUR 63,51
BRENT 57,88
Рейтинг Путина 85%
16 фев ЕС ввел санкции против 19 лиц и девяти ополченских организаций
USD 65,08
EUR 74,36
BRENT 61,4
Рейтинг Путина 86%
11 мар Расширение санкций США
USD 60,66
EUR 65,52
BRENT 57,54
Рейтинг Путина 85%
30 июл Расширение санкций США
USD 59,76
EUR 65,98
BRENT 53,31
Рейтинг Путина 87%
25 ноя В «сирийский список» США включены Кирсан Илюмжинов и компания, которую связывали с главой ФИДЕ
USD 65,62
EUR 69,80
BRENT 46,17
Рейтинг Путина 85%
22 дек В списки попадающих под санкции физических и юридических лиц в США попали люди и компании, которые ранее были включены в «европейский» санкционный список
USD 71,25
EUR 77,48
BRENT 36,11
Рейтинг Путина 85%
2016
+2,40 п.п. i Рейтинг Путина
1 фев Расширение «списка Магнитского»
USD 75,17
EUR 81,90
BRENT 34,24
Рейтинг Путина 81%
1 сен Расширение секторальных санкций США против России
USD 65,25
EUR 72,68
BRENT 45,45
Рейтинг Путина 82%
9 ноя Санкции ЕС против шестерых избранных от Крыма депутатов Госдумы
USD 63,73
EUR 70,45
BRENT 46,36
Рейтинг Путина 86%
14 ноя Санкции США против шестерых избранных от Крыма депутатов Госдумы
USD 65,21
EUR 71,12
BRENT 44,43
Рейтинг Путина 86%
20 дек Расширение санкций США. В список попали несколько бизнесменов, в том числе Евгений Пригожин, обладающий, по данным Минфина США, «обширными деловыми связями с Минобороны»
USD 61,79
EUR 64,67
BRENT 55,35
Рейтинг Путина 84%
23 дек Новые санкции США против руководства российского Темпбанка из-за Сирии
USD 60,86
EUR 63,56
BRENT 55,16
Рейтинг Путина 84%
29 дек Белый дом обвинил Россию в хакерских атаках и включил в санкционный список ФСБ, ГРУ, нескольких киберпреступников и компании, специализирующиеся на защите информации
USD 60,66
EUR 63,48
BRENT 56,14
Рейтинг Путина 84%
2017
-3,50 п.п. i Рейтинг Путина
9 янв В «список Магнитского» включили генерального прокурора России Александра Бастрыкина и депутата Госдумы Андрея Лугового
USD 60,65
EUR 63,81
BRENT 54,94
Рейтинг Путина 85%
1 июн Санкции США в отношении российских граждан и компаний в связи с ядерной программой Северной Кореи
USD 56,68
EUR 63,41
BRENT 50,63
Рейтинг Путина 81%
20 июн Новые санкции США против людей и организаций, причастных к «действиям России на Украине»
USD 57,95
EUR 64,86
BRENT 46,02
Рейтинг Путина 81%
4 авг ЕС ужесточил санкции против компаний и граждан России из-за поставки турбин Siemens в Крым
USD 60,75
EUR 71,95
BRENT 52,42
Рейтинг Путина 83%
22 авг В санкционные списки США, направленные против КНДР, попали россияне
USD 59,14
EUR 69,43
BRENT 51,87
Рейтинг Путина 83%
21 ноя Санкции Евросоюза против губернатора Севастополя
USD 59,27
EUR 69,66
BRENT 62,57
Рейтинг Путина 81%
20 дек Под санкции США по «закону Магнитского» попал глава Чечни Рамзан Кадыров
USD 58,61
EUR 69,17
BRENT 64,56
Рейтинг Путина 82%
21 дек В глобальный «список Магнитского» включили сына генпрокурора России Артема Чайку. В Минфине США пояснили, что фигурантов нового списка подозревают в «нарушении прав человека и коррупции»
USD 58,71
EUR 69,50
BRENT 64,9
Рейтинг Путина 82%
2018
-17,50 п.п. i Рейтинг Путина
26 янв Расширение санкций США
USD 55,92
EUR 69,45
BRENT 70,52
Рейтинг Путина 80%
15 мар Россиян из «списка Мюллера», подозреваемых во вмешательстве в выборы в США, внесли в санкционный список
USD 56,93
EUR 70,53
BRENT 65,12
Рейтинг Путина 80%
6 апр В санкционные списки включили крупных российских бизнесменов и топ-менеджеров компаний с участием государства, а также чиновников
USD 57,57
EUR 70,59
BRENT 67,11
Рейтинг Путина 82%
30 апр В отношении нескольких российских оборонных структур введены санкции США в связи с нарушением режима нераспространения оружия массового уничтожения
USD 61,99
EUR 75,20
BRENT 75,17
Рейтинг Путина 82%
14 мая Европейские санкции против лиц, принимавших участие в организации выборов президента на территории Крыма
USD 61,73
EUR 73,51
BRENT 78,23
Рейтинг Путина 79%
31 июл Европейские санкции против компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста
USD 62,78
EUR 73,20
BRENT 74,25
Рейтинг Путина 67%
15 авг Российская фирма и ее директор попали под санкции США за «содействие незаконным морским поставкам в Северную Корею»
USD 66,75
EUR 76,23
BRENT 70,76
Рейтинг Путина 70%
13 сен Российская компания попала под санкции США за дела с КНДР
USD 69,57
EUR 80,64
BRENT 78,18
Рейтинг Путина 67%
20 сен В список CAATSA попали граждане и компании, которых власти США считают связанными с оборонно-промышленным комплексом или разведслужбами России
USD 67,00
EUR 78,36
BRENT 78,7
Рейтинг Путина 67%
8 ноя Расширение санкций США
USD 66,09
EUR 75,67
BRENT 71,93
20 ноя Минфин США расширил санкционный список, добавив в него две компании и руководителя одной из них за сделки с властями Сирии
USD 66,00
EUR 75,32
BRENT 66,85
Могут ли санкции быть отменены
- Санкции США, введенные президентскими указами, отменяются также президентскими указами. Президент Дональд Трамп почти за два года на посту отменил не один указ своего предшественника, однако именно указы о санкциях не тронул. Барак Обама принял шесть указов о санкциях, в том числе президентскими указами были введены санкции, связанные с событиями на Украине и российской киберактивностью.
- Санкции, введенные по каждой из глав закона CAATSA, могут быть отменены, если президент решит, что для этого есть основания. То есть находящаяся под санкциями персона больше не участвует в признанных незаконными действиях и у президента есть данные, что этот человек не собирается в будущем вернуться к таким действиям. Однако по каждому своему решению президент должен будет направить соответствующее представление в профильные комитеты сената американского конгресса. Если там решение поддержат, санкции будут сняты.
- Из всех санкционных пакетов могут быть исключения, если президент считает их необходимыми для национальной безопасности США. Это положение позволило в начале 2018 года посетить США находящимся в санкционном списке главе Службы внешней разведки Сергею Нарышкину, руководителю Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игорю Коробову. В ближайшее время в США должен приехать глава «Роскомоса» Дмитрий Рогозин, также находящийся под американскими санкциями.
*Почему имена людей дублируются в разных списках
Один и тот же человек может находиться сразу в нескольких санкционных списках. 82 физических лица одновременно попадают под ограничения ЕС и США. Кроме того, Соединенные Штаты также могут вносить одного и того же человека в список SDN на разных основаниях. Всего таких людей 17, и каждый из них включен по двум причинам. Чаще всего это сочетание CYBER2 (кибератаки против США) и CAATSA.
*Почему одни и те же фамилии в списках написаны по-разному
Фигурантов санкционных списков могут перепутать с другими людьми из-за проблем с транслитерацией имен, так как проверка клиентов осуществляется компаниями и банками в автоматическом режиме. США во избежание подобных трудностей вносят в список SDN сразу несколько вариантов написания иноязычной фамилии, например Timchenko и Timtchenko.
*Исключают ли умерших из списков
ЕС удалил из своих санкционных списков 11 человек в связи с их кончиной. К примеру, это депутат Госдумы VI созыва Людмила Швецова (умерла в 2014 году), сенатор от Курской области Олег Пантелеев (умер в 2016-м) и экс-глава ЛНР Валерий Болотов (умер в 2017 году). При этом, продлевая антироссийские ограничения в сентябре текущего года, ЕС оставил в списке умершего 30 августа депутата Госдумы Иосифа Кобзона и убитого 31 августа главу ДНР Александра Захарченко. Их могут исключить из перечня позже, когда ЕС убедится в том, что их активы, заблокированные на территории Евросоюза, не будут кому-либо переданы.
*Подпадает ли компания под санкции, если долей в ней владеет человек из санкционного списка
Американские санкции автоматически распространяются на все компании, в которых физическим и юридическим лицам из санкционного списка принадлежит хотя бы 50%. Активы всех таких фирм подлежат заморозке в американской юрисдикции, гражданам и компаниям США запрещено совершать с ними какие-либо сделки. Обязанность проверять, не попадает ли контрагент автоматом под санкции, лежит на самом бизнесе. Поэтому после введения санкций «олигархи» часто сокращают доли в компаниях до уровня чуть ниже 50%. Если лицо А находится в списке SDN и владеет 30% в компании X и лицо B находится в списке SDN и владеет 20% в компании X, то компания X автоматически попадает под санкции, даже если не числится в списке SDN.
*Могут ли санкции коснуться людей, которых ни в чем не обвиняют
От действующих в отношении России санкций могут пострадать не только люди и компании, внесенные в списки. В 2014 году был заблокирован денежный перевод россиянина Николая Кузнецова на сумму $616 тыс. Он хотел отправить деньги с личного вклада в Транскапиталбанке на счет своего отца в Мособлбанке, который был внесен в санкционный список США. Так как это была долларовая операция, она проводилась через американский банк Standard Chartered, который и заблокировал перевод. Деньги были разморожены лишь в 2017 году.