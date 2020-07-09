Хабаровский губернатор задержан по делу об организации убийств. Главное

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств. Речь идет об ОПГ, причастной к организации и совершению ряда преступлений против бизнесменов в 2004–2005 годах

Сергей Фургал (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Что произошло

Ночью 9 июля Следственный комитет сообщил о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Его подозревают в организации убийств предпринимателей на территории Амурской области в 2004–2005 годах. О каких именно бизнесменах идет речь, пока не уточнялось.

Источник РБК, знакомый с материалами расследования, рассказал, что речь идет об убийстве бывшего делового партнера Фургала Олега Булатова и другого бизнесмена — Евгения Зори. Эту информацию подтвердил РБК другой источник, близкий к следствию. Показания на губернатора дал другой его деловой партнер, Николай Мистрюков, арестованный в 2019 году.

Дело, по которому задержали Фургала, касается организованной преступной группы (ОПГ), причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Ранее были задержаны четверо других фигурантов этого дела. Их показания легли в основу уголовного дела против Фургала, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фургалу инкриминируются ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 33 (соучастие в преступлении) и п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство). Если он будет признан виновным, ему грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.

СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям.

Чем известен Сергей Фургал