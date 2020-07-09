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Дело губернатора Фургала ,  
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Хабаровский губернатор задержан по делу об организации убийств. Главное

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан по подозрению в организации убийств. Речь идет об ОПГ, причастной к организации и совершению ряда преступлений против бизнесменов в 2004–2005 годах
Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Что произошло

  • Ночью 9 июля Следственный комитет сообщил о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
  • Его подозревают в организации убийств предпринимателей на территории Амурской области в 2004–2005 годах. О каких именно бизнесменах идет речь, пока не уточнялось.
  • Источник РБК, знакомый с материалами расследования, рассказал, что речь идет об убийстве бывшего делового партнера Фургала Олега Булатова и другого бизнесмена — Евгения Зори. Эту информацию подтвердил РБК другой источник, близкий к следствию. Показания на губернатора дал другой его деловой партнер, Николай Мистрюков, арестованный в 2019 году.
  • Дело, по которому задержали Фургала, касается организованной преступной группы (ОПГ), причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
  • Ранее были задержаны четверо других фигурантов этого дела. Их показания легли в основу уголовного дела против Фургала, сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
  • Фургалу инкриминируются ч. 3 ст. 30 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 33 (соучастие в преступлении) и п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство). Если он будет признан виновным, ему грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.
  • СК проверяет Фургала на причастность к другим тяжким преступлениям.

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Фотогалерея 

Чем известен Сергей Фургал

  • Фургалу 50 лет. Он стал губернатором Хабаровского края в сентябре 2018 года, победив во втором туре выборов кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта.
  • В ноябре 2019 года РБК рассказывал о прошедшем в Кремле семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, на котором, в частности, были названы лидеры и аутсайдеры среди губернаторов по уровню доверия президенту. Хабаровский край тогда оказался на последнем, 85-м месте, уточнили два собеседника РБК.
  • В 2005-м стал членом ЛДПР, в 2007 году — депутатом Госдумы.
  • В начале 2000-х занимался бизнесом: возглавлял фирму по торговле лесоматериалами ООО «Алькума», а затем компанию ООО «МИФ-Хабаровск», занимавшуюся сбором лома черных металлов.
  • В 2019 году по подозрению в причастности к заказным убийствам нескольких предпринимателей был арестован бывший бизнес-партнер Фургала Николай Мистрюков. Его подозревали в том числе в убийстве Олега Булатова, у которого были общие интересы с Фургалом при торговле металлоломом. Защита Мистрюкова указывала, что на него оказывается давление с целью дачи показаний на других лиц, в том числе и на губернатора Фургала.
Автор: Юлия Сапронова
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