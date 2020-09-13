В России завершился день выборов. Что важно знать

На нынешних губернаторских выборах самая высокая явка зафиксирована в Татарстане (на 20:00 мск — 73,66%), самая низкая — в Смоленской области (22,38%).

Особенности и «проблемные» регионы

Этот единый день голосования принципиально отличался от предыдущих: впервые Центризбирком, согласно недавно принятому закону, разрешил трехдневное голосование. В Москве, в Курской и Ярославской областях, кроме того, использовалось дистанционное электронное голосование. В результате в некоторых регионах данные по явке выросли по сравнению с прошлыми годами.

Как считает политолог Александр Пожалов, это связано именно с переходом на трехдневный формат голосования. «Власть умеет отлично проводить мобилизационные кампании, и в этом случае переход на трехдневное голосование, как и прогнозировалось, оказался удобным для власти — он расширил возможности мобилизации лояльного и административно зависимого избирателя, — пояснил он РБК. — Поэтому на губернаторских выборах после резкого расширения возможностей для голосования (досрочное голосование, дворовые участки, три дня голосования) явка подросла по сравнению с аналогичными прошлыми выборами в среднем на 5–7%».

Наиболее «проблемными» для кандидата от власти стали выборы главы Иркутской области, сказал РБК политолог Евгений Минченко. До декабря 2019 года регион возглавлял коммунист Сергей Левченко, и даже после его ухода в области сильны позиции КПРФ, отмечали в разговоре с РБК эксперты. Однако, согласно предварительным результатам, врио главы Игорю Кобзеву все же удалось победить в первом туре — к 20:00 мск его результат составлял 60,31%. Его оппонент, коммунист Михаил Щапов, набрал 26,95%. «Щапов на последней неделе фактически свернул кампанию, и по опросам у него была понижающаяся динамика, — пояснил Минченко. — А Кобзев активизировался и был на видео-конференц-связи [по поводу экологической ситуации в Иркутской области] с Владимиром Путиным».

Жалобы на нарушения и позиция ЦИК

О жалобах на проведение голосования говорили кандидаты, наблюдатели и журналисты. Так, после закрытия участков в Иркутской области кандидат от КПРФ Михаил Щапов на брифинге отчитался о подаче 80 жалоб, 14 из которых признаны удовлетворительными. Большинство из них касались сейф-пакетов для голосования. В субботу КПРФ заявила о раздаче штампов с сейф-пакетов на УИК в Усолье-Сибирском. В Челябинской области сообщалось о том, что в одной из кабинок на участке был обнаружен образец бюллетеня с уже поставленной галочкой. Комментируя инцидент, председатель региональной избирательной комиссии Сергей Обертас назвал ситуацию инсценировкой.

Также о нарушениях заявляли представители движения «Голос». По данным «Карты нарушений», их было несколько тысяч. В нескольких регионах наблюдатели заявляли о том, что члены избиркомов мешают их работе. В ЯНАО, Краснодарском крае, Владимирской, Рязанской и Челябинской областях, Москве и других субъектах журналисты также сообщали о запрете производить фото- и видеосъемку.

ЦИК прокомментировала часть этих жалоб. Глава Центризбиркома Элла Памфилова подчеркнула, что серьезных инцидентов не было. Памфилова также упомянула о случаях создания журналистами «фейков» о нарушениях. По ее словам, представители избирательных комиссий научились «гораздо лучше отражать разного рода провокации». О том, что нарушений, которые могут привести к отмене результатов на участках, выявлено не было, говорил журналистам и замглавы ЦИК Николай Булаев.

Ряд независимых кандидатов и представителей штабов Алексея Навального жаловались на провокации и нарушения еще до начала выборов. 9 сентября представители штаба Навального в Челябинске сообщили, что их координатор Алексей Барабошкин был избит неизвестными, а в Липецке избили независимого кандидата в депутаты горсовета Александра Наумова. Представитель оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Бойко заявлял, что у них в штабе обнаружили прослушивающую аппаратуру. В столице Республики Коми Сыктывкаре кандидату в депутаты госсовета от КПРФ Виктору Кокареву неизвестные распылили в лицо перцовый газ.

По словам сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца, в ходе выборов были получены сообщения о 1451 нарушении. «Фактически это репетиция перед выборами в Госдуму, — сказал он. — И кандидаты, и власти испытывают различные технологии, замеряют общественные настроения, возможности в том числе тех, кто выявляет нарушения».

По его словам, раньше ЦИК достаточно активно боролась с досрочным голосованием, которое может быть инструментом для махинаций при попытках обеспечить результат на досрочном голосовании с легализацией этих результатов в основной день. «Однако далеко не все партии могут обеспечить участки наблюдателями в течение всех трех дней выборов», — заметил Мелконьянц.

Значительное количество жалоб касалось системы дистанционного электронного голосования, сказал Мельконьянц, по словам которого, сейчас «оно не поддается контролю, а значит, может быть платформой для подтасовок».