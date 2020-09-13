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В России завершился день выборов. Что важно знать

В России 13 сентября завершился единый день голосования. По предварительным данным, второй тур не ожидается ни в одном из 18 регионов, где избирали губернаторов
Избирательный участок в деревне Лупполово, Ленинградская область
Избирательный участок в деревне Лупполово, Ленинградская область (Фото: Дмитрий Ловецкий / AP)

Предварительные результаты выборов

В воскресенье, 13 сентября, в России завершился единый день голосования. Окончательные итоги Центризбирком подведет на следующий день. РБК изучил обнародованные вечером в воскресенье предварительные итоги голосования.

Из 18 регионов, где проходили прямые выборы губернаторов, к 20:00 мск предварительные результаты были обнародованы по четырем — по Иркутской области, Камчатскому и Пермскому краям и Еврейской автономной области. Во всех четырех по количеству голосов лидировали кандидаты от власти — врио губернаторов.

Еще в 11 регионах проходили выборы в законодательные собрания. К 20:00 мск были известны предварительные результаты по четырем регионам. В заксобраниях Курганской, Челябинской, Магаданской и Новосибирской областей лидировала «Единая Россия», сообщил корреспондент РБК из пресс-центра ЦИК.

Годом ранее губернаторские выборы также обошлись без вторых туров. Однако в одном из регионов, где проходили выборы в местный парламент, а именно в Хабаровском крае, «Единая Россия» не получила большинства — оно досталось ЛДПР.

На нынешних губернаторских выборах самая высокая явка зафиксирована в Татарстане (на 20:00 мск — 73,66%), самая низкая — в Смоленской области (22,38%).

Особенности и «проблемные» регионы

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Этот единый день голосования принципиально отличался от предыдущих: впервые Центризбирком, согласно недавно принятому закону, разрешил трехдневное голосование. В Москве, в Курской и Ярославской областях, кроме того, использовалось дистанционное электронное голосование. В результате в некоторых регионах данные по явке выросли по сравнению с прошлыми годами.

Как считает политолог Александр Пожалов, это связано именно с переходом на трехдневный формат голосования. «Власть умеет отлично проводить мобилизационные кампании, и в этом случае переход на трехдневное голосование, как и прогнозировалось, оказался удобным для власти — он расширил возможности мобилизации лояльного и административно зависимого избирателя, — пояснил он РБК. — Поэтому на губернаторских выборах после резкого расширения возможностей для голосования (досрочное голосование, дворовые участки, три дня голосования) явка подросла по сравнению с аналогичными прошлыми выборами в среднем на 5–7%».

Наиболее «проблемными» для кандидата от власти стали выборы главы Иркутской области, сказал РБК политолог Евгений Минченко. До декабря 2019 года регион возглавлял коммунист Сергей Левченко, и даже после его ухода в области сильны позиции КПРФ, отмечали в разговоре с РБК эксперты. Однако, согласно предварительным результатам, врио главы Игорю Кобзеву все же удалось победить в первом туре — к 20:00 мск его результат составлял 60,31%. Его оппонент, коммунист Михаил Щапов, набрал 26,95%. «Щапов на последней неделе фактически свернул кампанию, и по опросам у него была понижающаяся динамика, — пояснил Минченко. — А Кобзев активизировался и был на видео-конференц-связи [по поводу экологической ситуации в Иркутской области] с Владимиром Путиным».

Жалобы на нарушения и позиция ЦИК

О жалобах на проведение голосования говорили кандидаты, наблюдатели и журналисты. Так, после закрытия участков в Иркутской области кандидат от КПРФ Михаил Щапов на брифинге отчитался о подаче 80 жалоб, 14 из которых признаны удовлетворительными. Большинство из них касались сейф-пакетов для голосования. В субботу КПРФ заявила о раздаче штампов с сейф-пакетов на УИК в Усолье-Сибирском. В Челябинской области сообщалось о том, что в одной из кабинок на участке был обнаружен образец бюллетеня с уже поставленной галочкой. Комментируя инцидент, председатель региональной избирательной комиссии Сергей Обертас назвал ситуацию инсценировкой.

Также о нарушениях заявляли представители движения «Голос». По данным «Карты нарушений», их было несколько тысяч. В нескольких регионах наблюдатели заявляли о том, что члены избиркомов мешают их работе. В ЯНАО, Краснодарском крае, Владимирской, Рязанской и Челябинской областях, Москве и других субъектах журналисты также сообщали о запрете производить фото- и видеосъемку.

ЦИК прокомментировала часть этих жалоб. Глава Центризбиркома Элла Памфилова подчеркнула, что серьезных инцидентов не было. Памфилова также упомянула о случаях создания журналистами «фейков» о нарушениях. По ее словам, представители избирательных комиссий научились «гораздо лучше отражать разного рода провокации». О том, что нарушений, которые могут привести к отмене результатов на участках, выявлено не было, говорил журналистам и замглавы ЦИК Николай Булаев.

Ряд независимых кандидатов и представителей штабов Алексея Навального жаловались на провокации и нарушения еще до начала выборов. 9 сентября представители штаба Навального в Челябинске сообщили, что их координатор Алексей Барабошкин был избит неизвестными, а в Липецке избили независимого кандидата в депутаты горсовета Александра Наумова. Представитель оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» Сергей Бойко заявлял, что у них в штабе обнаружили прослушивающую аппаратуру. В столице Республики Коми Сыктывкаре кандидату в депутаты госсовета от КПРФ Виктору Кокареву неизвестные распылили в лицо перцовый газ.

По словам сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца, в ходе выборов были получены сообщения о 1451 нарушении. «Фактически это репетиция перед выборами в Госдуму, — сказал он. — И кандидаты, и власти испытывают различные технологии, замеряют общественные настроения, возможности в том числе тех, кто выявляет нарушения».

По его словам, раньше ЦИК достаточно активно боролась с досрочным голосованием, которое может быть инструментом для махинаций при попытках обеспечить результат на досрочном голосовании с легализацией этих результатов в основной день. «Однако далеко не все партии могут обеспечить участки наблюдателями в течение всех трех дней выборов», — заметил Мелконьянц.

Значительное количество жалоб касалось системы дистанционного электронного голосования, сказал Мельконьянц, по словам которого, сейчас «оно не поддается контролю, а значит, может быть платформой для подтасовок».

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: выборы, ЦИК, регионы, голосование
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