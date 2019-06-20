«Прямая линия с Владимиром Путиным». Главное

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,19 -0,60 EUR Бирж. 71,49 -0,10 Brent 63,53 +2,22% USD Нал. 63,81 62,99 EUR Нал. 72,03 71,12 USD ЦБ 63,39 -0,59 EUR ЦБ 71,55 -0,09 EUR/USD 1,1311 +0,0085 BTC/USD Бирж. 9 269,60 -36,30 IMOEX 2 775,72 +0,60% RTSI 1 383,45 +1,64% DJIA 26 504,00 +0,15% Nasdaq 7 987,32 +0,42%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Harley-Davidson $41 (+17,71%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,51%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Allergan $153 (+18,79%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,63%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
Harley-Davidson $41 (+17,71%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,51%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Allergan $153 (+18,79%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Comcast $50 (+15,63%) прогноз Deutsche Bank к 29.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 63,39 (-0,59) Quote, 12:32
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 71,55 (-0,09) Quote, 12:32
Неудобные вопросы в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным». Фотогалерея Общество, 14:25  Путин рассказал о «засаде» с повышенными зарплатами чиновников Политика, 14:24 Следовавший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок Общество, 14:20 Путин назвал Кудрина дрейфующим в сторону Глазьева «экономистом из 90-х» Экономика, 14:13 Минстрой ответил на сообщения о пересчете цен на отопление Общество, 14:12 Путин заявил о дефиците закупок жизненно важных лекарств Политика, 14:12 В России запретят вылов косаток и белух в просветительских целях Общество, 14:11 «Ювентус» провел презентацию нового главного тренера Маурицио Сарри Спорт, 14:11 Шеф-повар Иппеи Уемура – «РБК Стиль»: «Важно чувствовать себя самураем» Стиль, 14:10 Открытие новых станций Сокольнической линии метро. Фоторепортаж Общество, 14:03  Снято смартфоном: как довести предметную съемку до совершенства РБК Стиль и HUAWEI, 14:01 Ведущая в момент прямой линии с Путиным сообщила о DDoS-атаке Политика, 13:57 Обвиненный в шпионаже американец Уилан обратился к Трампу из Мосгорсуда Политика, 13:56 Путин возьмет под личный контроль ход мусорной реформы Политика, 13:55
Политика ,  
0 
«Прямая линия с Владимиром Путиным». Главное
Президент России Владимир Путин в 17-й раз отвечает на вопросы россиян в прямом эфире. Его главные заявления — в материале РБК
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Когда станет легче жить

«Реальные доходы россиян несколько лет падали. Сейчас начали постепенно восстанавливаться. Реальные располагаемые доходы состоят из доходов и расходов. Один из показателей расходов сегодня — выплаты по кредитам. Банки сегодня предоставляют кредиты под залог 40% платы. ЦБ должен обратить на это внимание, нам не нужно допускать этих пузырей. Это влияет на реальные доходы населения.

Что касается заработных плат — рост есть. Я хочу, чтобы люди, которые сейчас у телевизора, не сердились. Я говорю о средних цифрах. Ими приходится пользоваться, потому что у нас большая разница между регионами и отраслями. Они все-таки показывают тенденцию: было 33 тыс. руб. сейчас почти 40 тыс. руб. [начисленная заработная плата].

Мы повысили МРОТ (минимальный размер оплаты труда. — РБК) до прожиточного минимума. Это коснулось 3,7 млн человек. В этом году мы проиндексируем денежное довольствие военнослужащим. С 1 апреля мы повысили на 2% государственные и социальные пенсии, затем с 1 октября будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3%. Генеральный способ решения проблемы — повышение производительности труда и развитие экономики и на этой базе улучшение уровня жизни граждан. Все остальное — сопровождающие вещи».

О доходах населения

«Нами принято впервые решение, мы довели МРОТ до прожиточного минимума, и я не понимаю, откуда взялись 10 тыс. руб. (в обращениях из некоторых регионов говорилось о зарплате бюджетников на уровне 10 тыс. руб., хотя МРОТ сейчас выше 11 тыс. руб. — РБК), это предмет для разбирательства соответствующих инстанций. В МЧС сложилась ситуация не самая лучшая. Мы с [главой МЧС Евгением] Зиничевым много раз об этом говорили, МЧС будет выделено 4,3 млрд руб., чтобы поднять зарплаты, в следующем году — 8 млрд руб. за год».

О здравоохранении

«Мы должны обратить особое внимание на дефицит специалистов по направлениям, лекарственный дефицит и доступность первичного звена здравоохранения. В некоторых регионах, например, в Краснодарском крае, Чеченской республике, всего 18 регионов, мы наблюдаем снижение количества амбулаторных отделений, хотя в целом по стране оно выросло на 26%. Прошу министра здравоохранения обратить на это внимание. ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты. — РБК) очень важны, планируется строительство 390 новых ФАПов и ремонт 1200 имеющихся. В малых населенных пунктах развивается мобильная помощь. Действительно существует дефицит специалистов. Одна из ключевых задач в этом смысле — повышение уровня заработной платы. В целом по стране они растут, средняя по стране выросла и составляет у врачей около 77 тыс. руб.».

О проблемах с лекарствами в регионах

«Мы видим, что во многих субъектах не вовремя организуются соответствующие процедуры по закупке, нет налаженной системы информации даже в рамках одного региона. Склады завалены лекарствами, а потребителям не поступают, потому что в распределительной сети нет этой информации. Нужно переходить к современным способам работы с людьми, например, бережливая поликлиника существенно повышает качество обслуживания людей. Руководители регионов должны понимать, в чем и где находятся приоритеты. Одно дело строить что-то, но другое дело, когда речь идет о здоровье и жизни людей».

О нацпроектах

«Это то, вокруг чего строится вся наша работа сегодня. Основная цель — поставить экономику на новые рельсы, повысить производительность труда и повысить уровень жизни на длительную историческую перспективу. Мы разделили направления по степени распределения ресурсов. Где источники финансирования тех мероприятий, которые должно обеспечить государство? Правительство пошло на повышение НДС. Принимали решение, считали, сколько нужно, чтобы обеспечить толчок в той или иной отрасли. В целом пока, во всяком случае то, на что мы рассчитывали и как мы планировали организовать работу, это действует».

Экономика
В правительстве предложили убрать промежуточные цели из нацпроектов

О персональной ответственности министров за невыполнение нацпроектов

«Все знают, что персональная ответственность в данной работе необходима и она на плечах каждого коллеги, который отвечает за данное направление».

О мусорной реформе

«Никто раньше не считал, сколько стоит вывоз мусора. Сегодня никто не хочет, чтобы рядом с домом были свалки, а значит мусор приходится увозить подальше, а это тоже деньги. У нас есть долгосрочная программа по переработке мусора, она предусматривает строительство 200 комплексов по переработке мусора, общий объем финансирования около 300 млрд руб.».

Общество
Масштаб загрязнений: как росли подмосковные свалки. Спецпроект РБК

О помощи многодетным семьям

«Есть мое поручение — для семей с детьми, у которых появился второй и третий ребенок, должна быть обеспечена ипотека под 6%. Людям трудно решить проблему с банками: на 6% не переходят в отношении кредитов, которые были раньше выданы. Это реальная ошибка правительства, соответствующих структур — Минфин не выделил достаточных средств банкам. Эта проблема должна быть решена по линии Минфина и через организацию «ДОМ.РФ». Но не там, не там проблема не решалась. Еще до линии мы переговорили с членами правительства, в принципе эта проблема уже решена. Минфин выделил необходимые ресурсы. Надеюсь, скоро это все будет видно на практике».

О поддержке семей с детьми

«Повышение уровня поддержки семей с детьми до трех лет: совсем недавно ввели новую меру поддержки, начали выплачивать деньги семьям, где появился первый ребенок, и она достаточно существенная, в объеме прожиточного минимума ребенка в регионе. В среднем это сегодня 10,5 [тыс. руб.], уже около 11 тыс. руб., получают семьи, как говорят, по нуждаемости. Сейчас практически приняли решение, что мы будем увеличивать количество семей, которые получают это пособие. С 1 января 2020 года распространим на те семьи, где два прожиточных минимума на человека.

От полутора лет до трех категория семей получала 50 руб., и даже звучало мнение, не освободить ли бюджет от этих выплат. Но с 1994 года эти 50 руб. обязали платить работодателей. Мы искали решение, я считаю, оно найдено: мы будем выплачивать деньги семьям по нуждаемости тоже в размере прожиточного минимума ребенка. Не решен только один вопрос — каким семьям, с каким доходом, полтора или два прожиточных минимума на человека, а это 70% семей».

О санкциях

«Россия за эти годы недополучила около $50 млрд, а Евросоюз потерял $240 млрд, США — $17 млрд, Япония — $27 млрд, это все отражается на рабочих местах в этих странах, они теряют наш рынок. Но кое-что мы и получили. Нам надо было включить мозги, и мы это сделали, по поводу того, что и как делать в высокотехнологичных секторах экономики, 667 млрд руб. программа импортозамещения. Если бы десять лет назад кто-то сказал, что будем экспортировать сельхозпродукции на $25,7 млрд, мы бы рассмеялись ему в лицо.

<…>

Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные фундаментальные интересы, может быть, внешние сигналы и будут, но ничего не изменится. Вот Китай не имеет отношения к Крыму, а тарифы на его товары — считай, те же санкции — растут. То же самое происходит в отношении России и будет происходить дальше. Лучше жить в нормальных экономических условиях и руководствоваться общепринятыми правилами».

Политика
Пять лет санкций против России. Главное

О том, «куда нас ведет банда патриотов из «Единой России»

«Я считаю, когда люди берут на себя ответственность, в том числе за принятие решений (не очень популярных, но чрезвычайно нужных стране) — это значит, что это зрелые люди, которые ставят своей целью, целью своей жизни, целью своей политической карьеры — укрепление страны и улучшение жизни людей в конечном итоге».

Материал дополняется

Авторы: Юлия Сапронова, Анастасия Антипова
Теги: Владимир Путин
Материалы по теме
Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter