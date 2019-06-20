«Прямая линия с Владимиром Путиным». Главное

О доходах населения

«Нами принято впервые решение, мы довели МРОТ до прожиточного минимума, и я не понимаю, откуда взялись 10 тыс. руб. (в обращениях из некоторых регионов говорилось о зарплате бюджетников на уровне 10 тыс. руб., хотя МРОТ сейчас выше 11 тыс. руб. — РБК), это предмет для разбирательства соответствующих инстанций. В МЧС сложилась ситуация не самая лучшая. Мы с [главой МЧС Евгением] Зиничевым много раз об этом говорили, МЧС будет выделено 4,3 млрд руб., чтобы поднять зарплаты, в следующем году — 8 млрд руб. за год».

О здравоохранении

«Мы должны обратить особое внимание на дефицит специалистов по направлениям, лекарственный дефицит и доступность первичного звена здравоохранения. В некоторых регионах, например, в Краснодарском крае, Чеченской республике, всего 18 регионов, мы наблюдаем снижение количества амбулаторных отделений, хотя в целом по стране оно выросло на 26%. Прошу министра здравоохранения обратить на это внимание. ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты. — РБК) очень важны, планируется строительство 390 новых ФАПов и ремонт 1200 имеющихся. В малых населенных пунктах развивается мобильная помощь. Действительно существует дефицит специалистов. Одна из ключевых задач в этом смысле — повышение уровня заработной платы. В целом по стране они растут, средняя по стране выросла и составляет у врачей около 77 тыс. руб.».

О проблемах с лекарствами в регионах

«Мы видим, что во многих субъектах не вовремя организуются соответствующие процедуры по закупке, нет налаженной системы информации даже в рамках одного региона. Склады завалены лекарствами, а потребителям не поступают, потому что в распределительной сети нет этой информации. Нужно переходить к современным способам работы с людьми, например, бережливая поликлиника существенно повышает качество обслуживания людей. Руководители регионов должны понимать, в чем и где находятся приоритеты. Одно дело строить что-то, но другое дело, когда речь идет о здоровье и жизни людей».

О нацпроектах

«Это то, вокруг чего строится вся наша работа сегодня. Основная цель — поставить экономику на новые рельсы, повысить производительность труда и повысить уровень жизни на длительную историческую перспективу. Мы разделили направления по степени распределения ресурсов. Где источники финансирования тех мероприятий, которые должно обеспечить государство? Правительство пошло на повышение НДС. Принимали решение, считали, сколько нужно, чтобы обеспечить толчок в той или иной отрасли. В целом пока, во всяком случае то, на что мы рассчитывали и как мы планировали организовать работу, это действует».

О персональной ответственности министров за невыполнение нацпроектов

«Все знают, что персональная ответственность в данной работе необходима и она на плечах каждого коллеги, который отвечает за данное направление».

О мусорной реформе

«Никто раньше не считал, сколько стоит вывоз мусора. Сегодня никто не хочет, чтобы рядом с домом были свалки, а значит мусор приходится увозить подальше, а это тоже деньги. У нас есть долгосрочная программа по переработке мусора, она предусматривает строительство 200 комплексов по переработке мусора, общий объем финансирования около 300 млрд руб.».

О помощи многодетным семьям

«Есть мое поручение — для семей с детьми, у которых появился второй и третий ребенок, должна быть обеспечена ипотека под 6%. Людям трудно решить проблему с банками: на 6% не переходят в отношении кредитов, которые были раньше выданы. Это реальная ошибка правительства, соответствующих структур — Минфин не выделил достаточных средств банкам. Эта проблема должна быть решена по линии Минфина и через организацию «ДОМ.РФ». Но не там, не там проблема не решалась. Еще до линии мы переговорили с членами правительства, в принципе эта проблема уже решена. Минфин выделил необходимые ресурсы. Надеюсь, скоро это все будет видно на практике».

О поддержке семей с детьми

«Повышение уровня поддержки семей с детьми до трех лет: совсем недавно ввели новую меру поддержки, начали выплачивать деньги семьям, где появился первый ребенок, и она достаточно существенная, в объеме прожиточного минимума ребенка в регионе. В среднем это сегодня 10,5 [тыс. руб.], уже около 11 тыс. руб., получают семьи, как говорят, по нуждаемости. Сейчас практически приняли решение, что мы будем увеличивать количество семей, которые получают это пособие. С 1 января 2020 года распространим на те семьи, где два прожиточных минимума на человека.

От полутора лет до трех категория семей получала 50 руб., и даже звучало мнение, не освободить ли бюджет от этих выплат. Но с 1994 года эти 50 руб. обязали платить работодателей. Мы искали решение, я считаю, оно найдено: мы будем выплачивать деньги семьям по нуждаемости тоже в размере прожиточного минимума ребенка. Не решен только один вопрос — каким семьям, с каким доходом, полтора или два прожиточных минимума на человека, а это 70% семей».

О санкциях

«Россия за эти годы недополучила около $50 млрд, а Евросоюз потерял $240 млрд, США — $17 млрд, Япония — $27 млрд, это все отражается на рабочих местах в этих странах, они теряют наш рынок. Но кое-что мы и получили. Нам надо было включить мозги, и мы это сделали, по поводу того, что и как делать в высокотехнологичных секторах экономики, 667 млрд руб. программа импортозамещения. Если бы десять лет назад кто-то сказал, что будем экспортировать сельхозпродукции на $25,7 млрд, мы бы рассмеялись ему в лицо.

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Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные фундаментальные интересы, может быть, внешние сигналы и будут, но ничего не изменится. Вот Китай не имеет отношения к Крыму, а тарифы на его товары — считай, те же санкции — растут. То же самое происходит в отношении России и будет происходить дальше. Лучше жить в нормальных экономических условиях и руководствоваться общепринятыми правилами».

О том, «куда нас ведет банда патриотов из «Единой России»

«Я считаю, когда люди берут на себя ответственность, в том числе за принятие решений (не очень популярных, но чрезвычайно нужных стране) — это значит, что это зрелые люди, которые ставят своей целью, целью своей жизни, целью своей политической карьеры — укрепление страны и улучшение жизни людей в конечном итоге».

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