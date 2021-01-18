Возможные санкции Запада после ареста Навального. Что важно знать

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Санкционный режим имени Магнитского

Дело Навального — шанс для Евросоюза и США проявить единство и ввести скоординированные санкции за нарушения прав человека по мандату имени Магнитского, считает эксперт по санкциям в Университете Цюриха Мария Шагина.

Экс-координатор санкционной политики в Госдепартаменте США при президенте Бараке Обаме Дэниел Фрид согласен, что администрация Байдена может применить Глобальный акт имени Магнитского (GloMag) для таргетированных санкций против «лиц из ближнего круга президента России Владимира Путина». США потребуется координация с ЕС и Великобританией, считает Фрид.

Евросоюз в декабре 2020 года ввел в действие новый санкционный механизм, который предусматривает персональные санкции против физических лиц, организаций и государственных ведомств за нарушения прав человека по всему миру. Санкции предполагают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов в европейской юрисдикции. В октябре 2020 года ЕС ввел аналогичные санкции в связи с отравлением Навального боевым ядом против шести российских чиновников.

Европейские санкции, скорее всего, останутся на уровне персональных — запрет въезда и заморозка счетов в отношении исполнителей приказа о задержании Навального на уровне ФСИН и МВД, говорит Шагина. «Сомневаюсь, что на уровне ЕС есть аппетит к введению экономических санкций [в отношении России]», — констатирует она.

Со стороны ЕС возможно принятие точечных санкций против высокопоставленных сотрудников ФСИН и других правоохранительных структур, а также судей, причастных к рассмотрению дела Навального, согласен директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин. Наиболее вероятным будет использование нового механизма глобальных санкций за нарушение прав человека, подтверждает он.

«Северный поток-2» за скобками

Инцидент с Навальным вряд ли повлияет на газопроводный проект «Северный поток-2», считает Шагина. В начале осени после отравления Навального европейские политики обсуждали возможные меры против «Северного потока-2», но затем стало ясно, что какие-либо санкции в отношении проекта на уровне Германии или всего ЕС невозможны. Германия будет придерживаться политики четкого разграничения энергетической и санкционной политики, утверждает Шагина.

«Опыт прошлого года показал, что европейцы не готовы поставить судьбу крупных экономических проектов, таких как «Северный поток-2», в зависимость от судьбы отдельных, пусть даже и видных оппозиционеров. Тем более, что судьба самого проекта решается буквально на наших глазах», — сказал РБК Волошин.

Газопровод «Северный поток-2» завершен примерно на 94%, но оставшиеся 150 км в водах Дании и Германии не удается проложить из-за санкций США, которые уже привели к выходу из проекта как минимум четырех европейских компаний — Allseas, DNV GL, Ramboll и Zurich Insurance.

Возможный ответ США

Глобальный акт США имени Магнитского может быть использован для введения персональных санкций, например в отношении ФСИН и ее чиновников. В этом случае активы подсанкционных лиц и организаций, которые могут оказаться в юрисдикции США, блокируются, как это было недавно с Фондом имени Ахмата Кадырова и связанных с ним организаций и спортивных клубов. Американские социальные сети и интернет-сервисы, такие как YouTube, обычно блокируют аккаунты лиц, попавших в санкционный список GLOMAG. Однако такие санкции, скорее всего, не вызовут серьезного экономического эффекта.

У администрации Байдена есть другой инструмент — Закон о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года (CBW Act), который обязывает ввести санкции против страны, которая применила химическое оружие против собственных граждан. Уходящая администрация Дональда Трампа использовала этот закон после атаки на Сергея и Юлию Скрипалей в британском Солсбери, в частности введя санкции против валютного госдолга России.

CBW Act дает президенту США полномочия по введению экономических санкций против России, таких как:

дальнейшие ограничения для американских инвесторов на вложения в российский суверенный долг;

запрет на импорт в США российских нефтепродуктов;

отказ принимать рейсы российских государственных авиаперевозчиков, таких как «Аэрофлот».

У США больше опций, чем у Евросоюза, поскольку Вашингтон не вводил санкции за отравление Навального по CBW Act, указывает Шагина. «С другой стороны, Джейк Салливан сослался на нарушение прав человека. Учитывая особый фокус новой администрации на защиту прав человека, США скорее ответят через санкции по Глобальному закону имени Магнитского», — считает она.

Для новой администрации Байдена, которая приступит к исполнению обязанностей 20 января, ответ на задержание Навального будет важным тестом, говорит Шагина. «Советник Байдена Джейк Салливан выступил с весьма стандартным заявлением, однако не стоит забывать, что Байден пообещал ответить на последний хакерский скандал, связанный с Россией, и должен будет, хочет он того или нет, сформулировать четкую позицию по «Северному потоку-2», — добавляет Волошин.