Возможные санкции Запада после ареста Навального. Что важно знать

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 января
USD ЦБ: 73,97 (+0,43) Инвестиции, 12:44
Курс евро на 19 января
EUR ЦБ: 89,33 (+0,08) Инвестиции, 12:44
«Авито» объяснило причину сбоя Технологии и медиа, 20:20 Навального арестовали, лавина на курорте в Домбае. Главные новости РБК Общество, 20:11 Суд по отмене условного срока Навального перенесли на февраль Политика, 20:10 Что есть, когда хочется сладкого РБК, Перекрёсток и Almette, 19:59 Сборная России одержала вторую победу на чемпионате мира по гандболу Спорт, 19:41 ФСИН сообщила о зарубежной DDoS-атаке на свой сайт Общество, 19:41 В FIFA не стали наказывать футболиста ЦСКА за отказ играть за Белоруссию Спорт, 19:38 Накопитель или транжира: какой ваш финансовый психотип. Тест РБК и Сбер, 19:30 На рынке криптовалют появились первые токены на виски Крипто, 19:29 Прокуратура сообщила о проигнорированных Германией вопросах по Навальному Политика, 19:27 Netflix, Morgan Stanley и Intel: за чьими отчетами следить на этой неделе Инвестиции, 19:22 В США обнаружили заброшенную коллекцию автомобилей Авто, 19:21 Возможные санкции Запада после ареста Навального. Что важно знать Экономика, 19:13 СМИ сообщили об отсутствии у Трампа намерений помиловать Ассанжа Политика, 19:07
Отравление Навального ,  
0 

Возможные санкции Запада после ареста Навального. Что важно знать

ЕС и советники Джо Байдена заявили о возможных новых санкциях, если Алексей Навальный не будет освобожден. Какие механизмы может задействовать Запад и почему санкции останутся на уровне персональных — разбирался РБК
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

После задержания и ареста Алексея Навального по прилете в Москву из Берлина представители Евросоюза и будущей администрации избранного президента США Джо Байдена дали понять, что против России могут последовать новые санкции, если Навальный не будет освобожден:

  • «Мы требуем от российских властей его незамедлительного освобождения. Евросоюз должен реагировать быстро; если он не будет освобожден, то надо рассмотреть введение санкций против России в связи с этой акцией», — призвали министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии в совместном заявлении.
  • Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек сообщил, что поднимет вопрос о возможных санкциях из-за дела Навального на встрече европейских министров; премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости «быстрой и однозначной реакции на уровне ЕС».
  • Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудили задержание Навального и призвали его немедленно освободить.
  • В США советник по национальной безопасности Байдена Джейк Салливан написал в Twitter, что Навальный «должен быть немедленно освобожден, а виновники возмутительного покушения на его жизнь должны быть привлечены к ответственности».
  • В ответ глава МИД России Сергей Лавров назвал компетенцией правоохранителей и выполнением законов. «Мы видели, как вчера ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они таким образом смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Video

Санкционный режим имени Магнитского

Читайте на РБК Pro
Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой Бум налоговых проверок и опасное наследство: юридические тренды 2021 года Семь правил делегирования: как отдать задачу и не пожалеть об этом Американское чудо: как глава Zappos попытался упразднить иерархию

Дело Навального — шанс для Евросоюза и США проявить единство и ввести скоординированные санкции за нарушения прав человека по мандату имени Магнитского, считает эксперт по санкциям в Университете Цюриха Мария Шагина.

Экс-координатор санкционной политики в Госдепартаменте США при президенте Бараке Обаме Дэниел Фрид согласен, что администрация Байдена может применить Глобальный акт имени Магнитского (GloMag) для таргетированных санкций против «лиц из ближнего круга президента России Владимира Путина». США потребуется координация с ЕС и Великобританией, считает Фрид.

Евросоюз в декабре 2020 года ввел в действие новый санкционный механизм, который предусматривает персональные санкции против физических лиц, организаций и государственных ведомств за нарушения прав человека по всему миру. Санкции предполагают запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку активов в европейской юрисдикции. В октябре 2020 года ЕС ввел аналогичные санкции в связи с отравлением Навального боевым ядом против шести российских чиновников.

Европейские санкции, скорее всего, останутся на уровне персональных — запрет въезда и заморозка счетов в отношении исполнителей приказа о задержании Навального на уровне ФСИН и МВД, говорит Шагина. «Сомневаюсь, что на уровне ЕС есть аппетит к введению экономических санкций [в отношении России]», — констатирует она.

Со стороны ЕС возможно принятие точечных санкций против высокопоставленных сотрудников ФСИН и других правоохранительных структур, а также судей, причастных к рассмотрению дела Навального, согласен директор французского отделения британской консалтинговой компании Aperio Intelligence Джордж Волошин. Наиболее вероятным будет использование нового механизма глобальных санкций за нарушение прав человека, подтверждает он.

Как во Внуково встречали Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

«Северный поток-2» за скобками

Инцидент с Навальным вряд ли повлияет на газопроводный проект «Северный поток-2», считает Шагина. В начале осени после отравления Навального европейские политики обсуждали возможные меры против «Северного потока-2», но затем стало ясно, что какие-либо санкции в отношении проекта на уровне Германии или всего ЕС невозможны. Германия будет придерживаться политики четкого разграничения энергетической и санкционной политики, утверждает Шагина.

«Опыт прошлого года показал, что европейцы не готовы поставить судьбу крупных экономических проектов, таких как «Северный поток-2», в зависимость от судьбы отдельных, пусть даже и видных оппозиционеров. Тем более, что судьба самого проекта решается буквально на наших глазах», — сказал РБК Волошин.

Газопровод «Северный поток-2» завершен примерно на 94%, но оставшиеся 150 км в водах Дании и Германии не удается проложить из-за санкций США, которые уже привели к выходу из проекта как минимум четырех европейских компаний — Allseas, DNV GL, Ramboll и Zurich Insurance.

Возможный ответ США

Глобальный акт США имени Магнитского может быть использован для введения персональных санкций, например в отношении ФСИН и ее чиновников. В этом случае активы подсанкционных лиц и организаций, которые могут оказаться в юрисдикции США, блокируются, как это было недавно с Фондом имени Ахмата Кадырова и связанных с ним организаций и спортивных клубов. Американские социальные сети и интернет-сервисы, такие как YouTube, обычно блокируют аккаунты лиц, попавших в санкционный список GLOMAG. Однако такие санкции, скорее всего, не вызовут серьезного экономического эффекта.

У администрации Байдена есть другой инструмент — Закон о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года (CBW Act), который обязывает ввести санкции против страны, которая применила химическое оружие против собственных граждан. Уходящая администрация Дональда Трампа использовала этот закон после атаки на Сергея и Юлию Скрипалей в британском Солсбери, в частности введя санкции против валютного госдолга России.

CBW Act дает президенту США полномочия по введению экономических санкций против России, таких как:

  • дальнейшие ограничения для американских инвесторов на вложения в российский суверенный долг;
  • запрет на импорт в США российских нефтепродуктов;
  • отказ принимать рейсы российских государственных авиаперевозчиков, таких как «Аэрофлот».

У США больше опций, чем у Евросоюза, поскольку Вашингтон не вводил санкции за отравление Навального по CBW Act, указывает Шагина. «С другой стороны, Джейк Салливан сослался на нарушение прав человека. Учитывая особый фокус новой администрации на защиту прав человека, США скорее ответят через санкции по Глобальному закону имени Магнитского», — считает она.

Для новой администрации Байдена, которая приступит к исполнению обязанностей 20 января, ответ на задержание Навального будет важным тестом, говорит Шагина. «Советник Байдена Джейк Салливан выступил с весьма стандартным заявлением, однако не стоит забывать, что Байден пообещал ответить на последний хакерский скандал, связанный с Россией, и должен будет, хочет он того или нет, сформулировать четкую позицию по «Северному потоку-2», — добавляет Волошин.

Авторы
Иван Ткачёв, Евгений Пудовкин
Алексей Навальный санкции США Евросоюз химическое оружие Джо Байден
Материалы по теме
МВД объяснило проведение суда по Навальному в отделении полиции
Политика
Возвращение, задержание и арест Алексея Навального. Главное
Политика
Страны Прибалтики пригрозили России санкциями ЕС за задержание Навального
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter