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График снятия ограничений в Москве. Главное

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о снятии основных ограничений в Москве в течение ближайших недель. С 9 июня будет отменен пропускной режим. Как город будет возвращаться к обычной жизни — в материале РБК
Фото: Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

Отмена пропусков

  • С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропусков.
  • Все жители города, включая людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, смогут выходить на улицу и совершать поездки без ограничений.
  • Требование носить маски и перчатки в общественных местах сохранится.
  • Социальные карты снова начнут работать.
  • Можно будет посещать городские кладбища.
  • Будут сняты ограничения в каршеринге (работу каршеринга разрешили 25 мая, но арендовать машину можно было минимум на пять дней).
  • С 12 июня можно будет восстановить срок действия неиспользованных транспортных билетов.
  • Спортивные и детские площадки откроют 23 июня, тогда же разрешат пользоваться лавочками и беседками.

Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за COVID-19
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Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Открытие предприятий

  • С 9 июня могут вернуться к работе парикмахерские и салоны красоты, ветклиники, фотоателье, агентства по трудоустройству.
  • К работе вернутся научные институты, общественные организации, студии звукозаписи и киностудии.
  • Театры, цирки и концертные организации возобновят репетиции.
  • С 16 июня стоматологические клиники вернутся к оказанию плановой помощи.
  • Откроются библиотеки (по предварительной записи) и службы проката.
  • Попасть в музеи и зоопарки можно будет по электронным билетам.
  • Трибуны на спортивных мероприятиях должны быть заполнены не более чем на 10%.

Рестораны и кафе

  • С 16 июня откроются летние веранды.
  • С 23 июня к работе вернутся стационарные заведения.

Спорт и образование

  • С 23 июня планируется снять ограничения на работу фитнес-центров и бассейнов.
  • К работе вернутся детские сады, в том числе негосударственные.

Режим самоизоляции в Москве действовал с 30 марта, пропуска для передвижения по городу на общественном и личном транспорте стали обязательны с 15 апреля.

Первые шаги по снятию ограничений московские власти сделали еще в мае. С 12 мая открылись строительные и промышленные предприятия. 25 мая разрешили каршеринг. С 1 июня разрешили прогулки по графику, не больше трех раз в неделю, открыли непродовольственную розницу и предприятия, оказывающие бытовые услуги. Медучреждения возобновили оказание плановой помощи.

По словам Сергея Собянина, все еще необходимо соблюдать «режим самосохранения и бережного отношения к окружающим».

Автор: Анастасия Антипова
Теги: самоизоляция, карантин, коронавирус, COVID-19, Сергей Собянин, Москва
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