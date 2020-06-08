График снятия ограничений в Москве. Главное

Режим самоизоляции в Москве действовал с 30 марта, пропуска для передвижения по городу на общественном и личном транспорте стали обязательны с 15 апреля.

Первые шаги по снятию ограничений московские власти сделали еще в мае. С 12 мая открылись строительные и промышленные предприятия. 25 мая разрешили каршеринг. С 1 июня разрешили прогулки по графику, не больше трех раз в неделю, открыли непродовольственную розницу и предприятия, оказывающие бытовые услуги. Медучреждения возобновили оказание плановой помощи.

По словам Сергея Собянина, все еще необходимо соблюдать «режим самосохранения и бережного отношения к окружающим».