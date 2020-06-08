Пандемия коронавируса , 08 июн, 15:18
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График снятия ограничений в Москве. Главное
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о снятии основных ограничений в Москве в течение ближайших недель. С 9 июня будет отменен пропускной режим. Как город будет возвращаться к обычной жизни — в материале РБК
Отмена пропусков
- С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропусков.
- Все жители города, включая людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, смогут выходить на улицу и совершать поездки без ограничений.
- Требование носить маски и перчатки в общественных местах сохранится.
- Социальные карты снова начнут работать.
- Можно будет посещать городские кладбища.
- Будут сняты ограничения в каршеринге (работу каршеринга разрешили 25 мая, но арендовать машину можно было минимум на пять дней).
- С 12 июня можно будет восстановить срок действия неиспользованных транспортных билетов.
- Спортивные и детские площадки откроют 23 июня, тогда же разрешат пользоваться лавочками и беседками.
Открытие предприятий
- С 9 июня могут вернуться к работе парикмахерские и салоны красоты, ветклиники, фотоателье, агентства по трудоустройству.
- К работе вернутся научные институты, общественные организации, студии звукозаписи и киностудии.
- Театры, цирки и концертные организации возобновят репетиции.
- С 16 июня стоматологические клиники вернутся к оказанию плановой помощи.
- Откроются библиотеки (по предварительной записи) и службы проката.
- Попасть в музеи и зоопарки можно будет по электронным билетам.
- Трибуны на спортивных мероприятиях должны быть заполнены не более чем на 10%.