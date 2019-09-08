В России проходит единый день голосования. Главное на 11 утра

В России проходит единый день голосования. Главное на 11 утра

Во всех 85 регионах России проходят выборы разных уровней. Что нужно знать о проходящем голосовании — в материале РБК

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Главное к 11 утра

Региональные избиркомы уже дают первые данные по явке. На Сахалине и в Забайкальском крае голосование близится к завершению (участки закроются соответственно в 12:00 мск и 14:00 мск).

В единый день голосования выборы разного уровня проходят во всех 85 регионах. В 8 часов утра по московскому времени началось голосование в регионах центральной России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Где и кого выбирают

В 16 субъектах выбирают губернаторов прямым голосованием. В Ингушетии главу выберут члены народного собрания.

В прошлом году в Хабаровском крае, Приморье, Владимирской области и Хакасии на выборах губернаторов ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы в первом туре 50% голосов. После второго тура в Приморском крае Центризбирком отменил там результаты выборов из-за выявленных фальсификаций. По результатам повторных выборов регион возглавил Олег Кожемяко.

В 13 регионах состоятся выборы в заксобрания и областные думы — это Алтай, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Марий Эл, Татарстан, Крым, Севастополь, Тыва, Хабаровский край, Брянская, Волгоградская, Тульская области и Москва.

На выборах в Мосгордуму нет кандидатов от «Единой России», они пошли на выборы самовыдвиженцами. Президент Владимир Путин около 10:00 приехал на участок 37-м округе, чтобы проголосовать на московских выборах. На его участке зарегистрированы только представители парламентской оппозиции.

На выборы 2019 года Мосгоризбирком зарегистрировал 225 кандидатов. В ходе прошлой кампании в 2014 году было зарегистрировано 258 кандидатов. Отказ в 2019 году получили 57 человек, в том числе основные кандидаты непарламентской оппозиции. Оспорить отказ удалось одному из кандидатов. Кандидаты от парламентских партий освобождены от сбора подписей. В рамках прошлой кампании отказали в регистрации 107 претендентам.

В Москве в нескольких экспериментальных округах впервые проведут эксперимент по электронному голосованию через сайт mos.ru.

В Новгородской, Свердловской и Орловской областях, а также в Хабаровском крае проходят довыборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

В Новосибирске, Улан-Уде и Анадыре выбирают мэров, в столицах 22 регионов избирают гордумы.

Претенденты в губернаторы Астраханская область . Депутат Госдумы Николай Арефьев — КПРФ, врио главы региона Игорь Бабушкин — самовыдвиженец, пенсионер Сергей Сычев — Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, депутат облдумы Тимофей Щербаков — ЛДПР.

. Депутат Госдумы Николай Арефьев — КПРФ, врио главы региона Игорь Бабушкин — самовыдвиженец, пенсионер Сергей Сычев — Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, депутат облдумы Тимофей Щербаков — ЛДПР. Республика Алтай . Депутат регионального Госсобрания Виктор Ромашкин — КПРФ, депутат горсовета Горно-Алтайска Дмитрий Софронов — ЛДПР, врио главы региона Олег Хорохордин — «Единая Россия».

. Депутат регионального Госсобрания Виктор Ромашкин — КПРФ, депутат горсовета Горно-Алтайска Дмитрий Софронов — ЛДПР, врио главы региона Олег Хорохордин — «Единая Россия». Башкирия . Директор Фонда развития городских проектов Владимир Барабаш — «Гражданская сила», председатель правления жилищно-строительного кооператива Зульфия Гайсина — «Яблоко», депутат Курултая Юрий Игнатьев — «Справедливая Россия», президент ПАО «ДжиТиЭл» Рафис Кадыров — «Патриоты России», директор «БАШФОТО.РУ» Владимир Кобзев — Партия пенсионеров, депутат Курултая Юнир Кутлугужин — КПРФ, депутат Госдумы Иван Сухарев — ЛДПР, врио главы республики Радий Хабиров — «Единая Россия».

. Директор Фонда развития городских проектов Владимир Барабаш — «Гражданская сила», председатель правления жилищно-строительного кооператива Зульфия Гайсина — «Яблоко», депутат Курултая Юрий Игнатьев — «Справедливая Россия», президент ПАО «ДжиТиЭл» Рафис Кадыров — «Патриоты России», директор «БАШФОТО.РУ» Владимир Кобзев — Партия пенсионеров, депутат Курултая Юнир Кутлугужин — КПРФ, депутат Госдумы Иван Сухарев — ЛДПР, врио главы республики Радий Хабиров — «Единая Россия». Волгоградская область . Депутат облдумы Алексей Буров — КПРФ, председатель областной организации горно-металлургического профсоюза Сергей Полещук — «Справедливая Россия», депутат Котовской районной думы от ЛДПР Владимир Рублев, действующий губернатор Андрей Бочаров — от «Единой России».

. Депутат облдумы Алексей Буров — КПРФ, председатель областной организации горно-металлургического профсоюза Сергей Полещук — «Справедливая Россия», депутат Котовской районной думы от ЛДПР Владимир Рублев, действующий губернатор Андрей Бочаров — от «Единой России». Вологодская область . Председатель Центрального комитета партии «Народный альянс» Вадим Петриенко, помощник депутата Госдумы Алексей Рылеев — «Родина», экс-депутат заксобрания, пенсионерка Маргарита Савоськина — от «Справедливой России», член заксобрания от ЛДПР Ольга Ширикова, губернатор Олег Кувшинников — самовыдвиженец.

. Председатель Центрального комитета партии «Народный альянс» Вадим Петриенко, помощник депутата Госдумы Алексей Рылеев — «Родина», экс-депутат заксобрания, пенсионерка Маргарита Савоськина — от «Справедливой России», член заксобрания от ЛДПР Ольга Ширикова, губернатор Олег Кувшинников — самовыдвиженец. Забайкальский край . Председатель регионального филиала Всероссийского общества инвалидов Елена Краузе — Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, охотничий инспектор компании «Лось» Вячеслав Ушаков от «Патриотов России», представитель Партии роста, директор по развитию бизнеса «Зеленый мир плюс», Яна Шпак, врио губернатора Александр Осипов — самовыдвиженец.

. Председатель регионального филиала Всероссийского общества инвалидов Елена Краузе — Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, охотничий инспектор компании «Лось» Вячеслав Ушаков от «Патриотов России», представитель Партии роста, директор по развитию бизнеса «Зеленый мир плюс», Яна Шпак, врио губернатора Александр Осипов — самовыдвиженец. Калмыкия . Депутат народного Хурала от «Справедливой России» Наталья Манжикова, координатор регионального отделения ЛДПР Петр Вышкварок, глава регионального отделения «Патриотов России» Батыр Мучаев, врио главы Калмыкии, шестикратный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков — «Единая Россия».

. Депутат народного Хурала от «Справедливой России» Наталья Манжикова, координатор регионального отделения ЛДПР Петр Вышкварок, глава регионального отделения «Патриотов России» Батыр Мучаев, врио главы Калмыкии, шестикратный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков — «Единая Россия». Курганская область . Адвокат Яков Сидоров — КПРФ, депутат облдумы от ЛДПР Юрий Ярушин, представитель «Справедливой России», директор Института экономики и права облуниверситета Татьяна Майборода, самовыдвиженец, врио губернатора Зауралья Вадим Шумков.

. Адвокат Яков Сидоров — КПРФ, депутат облдумы от ЛДПР Юрий Ярушин, представитель «Справедливой России», директор Института экономики и права облуниверситета Татьяна Майборода, самовыдвиженец, врио губернатора Зауралья Вадим Шумков. Курская область . Правозащитник, кандидат от «Справедливой России» Николай Карцев, депутат облдумы Владимир Федоров — ЛДПР, уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов — КПРФ, кандидат от партии «Зеленые», директор турагентства Татьяна Черникова, кандидат от «Единой России», врио губернатора Роман Старовойт.

. Правозащитник, кандидат от «Справедливой России» Николай Карцев, депутат облдумы Владимир Федоров — ЛДПР, уполномоченный по правам человека в Курской области Владимир Фирсов — КПРФ, кандидат от партии «Зеленые», директор турагентства Татьяна Черникова, кандидат от «Единой России», врио губернатора Роман Старовойт. Липецкая область . Кандидат от «Патриотов России», начальник технической школы ДОСААФ Андрей Григорьев, представитель «Коммунистов России», гендиректор ООО «Топаз» Андрей Плотников, депутат заксобрания от «Справедливой России» Лариса Ксенофонтова, член заксобрания от КПРФ Сергей Токарев, врио главы области Игорь Артамонов — «Единая Россия».

. Кандидат от «Патриотов России», начальник технической школы ДОСААФ Андрей Григорьев, представитель «Коммунистов России», гендиректор ООО «Топаз» Андрей Плотников, депутат заксобрания от «Справедливой России» Лариса Ксенофонтова, член заксобрания от КПРФ Сергей Токарев, врио главы области Игорь Артамонов — «Единая Россия». Мурманская область . Пенсионер Геннадий Тупикин от Партии пенсионеров за справедливость, замдиректора филиала АО «Управление отходами» Виталий Измайлов от «Гражданской платформы», депутат облдумы от КПРФ Михаил Антропов, депутат облдумы от ЛДПР Максим Белов, директор ООО «Авангард» Василий Буров от «Справедливой России», врио главы области Андрей Чибис — «Единая Россия».

. Пенсионер Геннадий Тупикин от Партии пенсионеров за справедливость, замдиректора филиала АО «Управление отходами» Виталий Измайлов от «Гражданской платформы», депутат облдумы от КПРФ Михаил Антропов, депутат облдумы от ЛДПР Максим Белов, директор ООО «Авангард» Василий Буров от «Справедливой России», врио главы области Андрей Чибис — «Единая Россия». Оренбургская область . Депутат заксобрания области от КПРФ Максим Амелин, представитель Демократической партии России, менеджер ИП Константин Горячев, пенсионер, представитель КПСС Анатолий Кобзев, глава регионального отделения «Справедливой России» Сергей Яцына, врио губернатора Денис Паслер — «Единая Россия».

. Депутат заксобрания области от КПРФ Максим Амелин, представитель Демократической партии России, менеджер ИП Константин Горячев, пенсионер, представитель КПСС Анатолий Кобзев, глава регионального отделения «Справедливой России» Сергей Яцына, врио губернатора Денис Паслер — «Единая Россия». Санкт-Петербург . Депутаты петербургского заксобрания Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), врио губернатора Александр Беглов — самовыдвиженец.

. Депутаты петербургского заксобрания Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов («Гражданская платформа»), врио губернатора Александр Беглов — самовыдвиженец. Сахалинская область . Член «Коммунистов России» Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы от КПРФ Алексей Корниенко, глава регионального отделения Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин, помощник депутата Госдумы Дмитрий Флеер — ЛДПР, врио главы области Василий Лимаренко — самовыдвиженец.

. Член «Коммунистов России» Дмитрий Зенкин, депутат Госдумы от КПРФ Алексей Корниенко, глава регионального отделения Коммунистической партии социальной справедливости Дмитрий Кочергин, помощник депутата Госдумы Дмитрий Флеер — ЛДПР, врио главы области Василий Лимаренко — самовыдвиженец. Ставропольский край . Бывший командующий 58-й армией Виктор Соболев — от КПРФ, экс-депутат Ставропольской краевой думы Геннадий Ефимов, заместитель председателя краевой думы Александр Кузьмин, экс-замначальника управления МВД по Ставропольскому краю Николай Кряжев, действующий губернатор Владимир Владимиров — «Единая Россия».

. Бывший командующий 58-й армией Виктор Соболев — от КПРФ, экс-депутат Ставропольской краевой думы Геннадий Ефимов, заместитель председателя краевой думы Александр Кузьмин, экс-замначальника управления МВД по Ставропольскому краю Николай Кряжев, действующий губернатор Владимир Владимиров — «Единая Россия». Челябинская область. Адвокат Константин Нациевский от КПРФ, депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин, предприниматель Алексей Севастьянов от «Гражданской силы», бизнесмен Сергей Смышляев от «Родины», врио губернатора Алексей Текслер — самовыдвиженец.

Нарушения и протесты во время кампании

В столице состоялось несколько крупных митингов после недопуска некоторых оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за высокого процента брака в собранных подписях. В ходе несанкционированных акций 27 июля и 3 августа полиция задержала в общей сложности более 1,6 тыс. человек. По результатам акций было возбуждено несколько дел, в частности о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти. В Санкт-Петербурге, кроме губернатора, выбирают депутатов муниципальных советов, муниципальная кампания сопровождалась многочисленными сообщениями о нарушениях. Часть из них Центризбирком называл вопиющими, глава ЦИК Элла Памфилова допускала отмену муниципальных выборов в Петербурге как «худший вариант» развития событий, но от этого сценария отказались.

Выборы после трех реформ