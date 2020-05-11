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Путин объявил о новых мерах поддержки и завершил нерабочие дни. Главное

Владимир Путин снова обратился к гражданам. Он объявил об окончании периода нерабочих дней, который продлился больше месяца, и о новых мерах поддержки экономики. Главное — в материале РБК
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Меры по борьбе с коронавирусом

  • Период нерабочих дней завершен, но это не означает окончания борьбы с эпидемией. Режим действовал с 30 марта и предполагал сохранение за сотрудниками заработной платы.
  • За это время власти нарастили число специализированных коек для лечения больных с осложнениями с 29 до 130 тыс. и создали резерв аппаратов ИВЛ. По словам президента, пришлось задействовать лишь его незначительную часть.

Обращение Путина к населению по ситуации с вирусом. Полное видео
Политика

  • Главы регионов сохраняют право ограничивать и приостанавливать работу предприятий, если там нельзя соблюсти все санитарные требования. При этом сотрудники должны получать зарплату.
  • Режим повышенной безопасности сохраняется для людей старше 65 лет.
  • Массовые мероприятия запрещены.

  • Общие санитарные требования и региональные профилактические меры сохраняются.

  • Дальнейшее снятие ограничений, введенных из-за пандемии, будет поэтапным. Путин призвал регионы «не руководствоваться общей калькой» при смягчении требований, так как эпидемиологическая ситуация везде разная.
  • Планируется к середине мая удвоить число проводимых тестирований на COVID-19 (до 300 тыс. в сутки).

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Поддержка граждан

  • Минимальный размер пособия по уходу за ребенком повысят с 3,4 тыс. руб. до 6,7 тыс. руб.
  • Все семьи с детьми до трех лет смогут получить ежемесячную выплату в 5000 рублей на ребенка. Выплата за апрель будет предоставлена задним числом
  • Семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовые выплаты в размере 10 тыс. руб на каждого ребенка. Подать электронное заявление на получение такой помощи можно будет до 1 октября. По оценке Путина, такую поддержку смогут получить 27 миллионов детей.

  • Сотрудникам социальных учреждений обеспечат федеральную доплату с 15 апреля по 15 июля. Так, врачи в таких учреждениях за двухнедельную смену получат 40 тыс. руб., а при работе с больными коронавирусом — 60 тыс. руб. Социальные работники и педагоги, средней медицинский и административный персонал — 25 тысяч рублей, в случае работы с заболевшими — 35 тысяч рублей. Младший персонал — 15 и 20 тысяч рублей, техперсонала — 10 и 15 тысяч рублей.

  • Главам регионов поручено до 15 мая выплатить апрельские надбавки всем медицинским работникам

Поддержка бизнеса

  • С 1 июня запустят специальную кредитную программу поддержи занятости для всех предприятий в пострадавших отраслях и социально ориентированных НКО. Кредит будет рассчитываться исходя из одного МРОТ на одного сотрудника на шесть месяцев. Срок погашения — 1 апреля 2021 года. Конечная ставка — 2% (государство субсидирует эти кредиты). Если на протяжении всей кредитной программы занятость на предприятии будет сохраняться на уровне 90% и выше, сам кредит и проценты по нему после истечения срока кредита будут списаны.
  • Индивидуальным предпринимателям, малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей и социально ориентированным НКО спишут все налоговые и страховые платежи за второй квартал, кроме НДС.
  • Самозанятым вернут налог на доход, уплаченный в 2019 году. Также им дадут «налоговый капитал» в размере одного МРОТ для проведения налоговых платежей.
  • ИП в наиболее пострадавших отраслях предоставят налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов.
  • Будет проведена докапитализация госструктур, оказывающих микрофинансовую поддержку ИП и малому бизнесу. На это направят 12 млрд руб.
Автор: Анастасия Антипова
Теги: коронавирус, Владимир Путин, карантин, самоизоляция, COVID-19
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