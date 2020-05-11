Пандемия коронавируса , 11 мая, 18:30
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Путин объявил о новых мерах поддержки и завершил нерабочие дни. Главное
Владимир Путин снова обратился к гражданам. Он объявил об окончании периода нерабочих дней, который продлился больше месяца, и о новых мерах поддержки экономики. Главное — в материале РБК
Владимир Путин
Меры по борьбе с коронавирусом
- Период нерабочих дней завершен, но это не означает окончания борьбы с эпидемией. Режим действовал с 30 марта и предполагал сохранение за сотрудниками заработной платы.
- За это время власти нарастили число специализированных коек для лечения больных с осложнениями с 29 до 130 тыс. и создали резерв аппаратов ИВЛ. По словам президента, пришлось задействовать лишь его незначительную часть.
- Главы регионов сохраняют право ограничивать и приостанавливать работу предприятий, если там нельзя соблюсти все санитарные требования. При этом сотрудники должны получать зарплату.
- Режим повышенной безопасности сохраняется для людей старше 65 лет.
- Массовые мероприятия запрещены.
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Общие санитарные требования и региональные профилактические меры сохраняются.
- Дальнейшее снятие ограничений, введенных из-за пандемии, будет поэтапным. Путин призвал регионы «не руководствоваться общей калькой» при смягчении требований, так как эпидемиологическая ситуация везде разная.
- Планируется к середине мая удвоить число проводимых тестирований на COVID-19 (до 300 тыс. в сутки).