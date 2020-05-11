Путин объявил о новых мерах поддержки и завершил нерабочие дни. Главное

Сотрудникам социальных учреждений обеспечат федеральную доплату с 15 апреля по 15 июля. Так, врачи в таких учреждениях за двухнедельную смену получат 40 тыс. руб., а при работе с больными коронавирусом — 60 тыс. руб. Социальные работники и педагоги, средней медицинский и административный персонал — 25 тысяч рублей, в случае работы с заболевшими — 35 тысяч рублей. Младший персонал — 15 и 20 тысяч рублей, техперсонала — 10 и 15 тысяч рублей.