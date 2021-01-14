Палата представителей утвердила второй импичмент Трампу. Что важно знать

За отстранение президента от власти высказались более 200 конгрессменов. Ранее демократам не удалось убедить вице-президента сместить Трампа до импичмента. Какие еще варианты есть у оппонентов президента — разбирался РБК

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В палате представителей прошло голосование по вопросу объявления импичмента президенту Дональду Трампу. В итоге резолюция об отстранении его от власти набрала 232 голоса конгрессменов, в том числе 10 республиканцев. Еще 197 членов нижней палаты высказались против смещения Трампа.

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