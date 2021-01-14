Палата представителей утвердила второй импичмент Трампу. Что важно знать
В палате представителей прошло голосование по вопросу объявления импичмента президенту Дональду Трампу. В итоге резолюция об отстранении его от власти набрала 232 голоса конгрессменов, в том числе 10 республиканцев. Еще 197 членов нижней палаты высказались против смещения Трампа.
Попытка демократов убедить Пенса отстранить Трампа до импичмента
-
13 января Палата представителей конгресса США приняла резолюцию с призывом к вице-президенту Майку Пенсу отстранить действующего президента Дональда Трампа еще до окончания его срока 20 января. Конгрессмены предложили применить 25-ю поправку к Конституции. Согласно ей, действующий президент может быть отстранен от должности по решению вице-президента и большинства ключевых должностей в администрации. Они должны в этом случае постановить, что Трамп не может продолжать выполнять свои обязанности.
-
Пенс заранее отказался от предложения применить 25-ю поправку к Конституции. По его словам, эта поправка — не средство наказания и узурпации. Применение ее таким образом «создало бы ужасный прецедент», отметил вице-президент. Пенс призвал конгресс избежать действий, которые способны еще больше разделить общество или привести к росту напряженности.
-
Сам Трамп заявил, что «фальсификация импичмента» — это продолжение величайшей и самой злобной охоты на ведьм в истории США.