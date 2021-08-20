Переговоры Путина и Меркель в Москве продлились три часа

Ангела Меркель и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, они продолжались три часа, сообщает корреспондент РБК.

Меркель прибыла в Москву днем 20 августа. Представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт говорил, что в ходе этой встречи Путин и Меркель должны обсудить важные проблемы международного характера — вооруженный конфликт в Донбассе и ситуацию в Белоруссии и Афганистане.

Это был последний визит Меркель в Москву в качестве канцлера Германии. В сентябре в ФРГ пройдут выборы в парламент, участвовать в них канцлер отказалась и сообщила, что уйдет из политики.

До этого, в июле, Меркель и президент США Джо Байден заключили соглашение, которое должно позволить России достроить газопровод «Северный поток-2» (предполагается, что он соединит Россию и Германию через Балтийское море). Согласно этому договору, Берлин должен будет выступить за введение санкций против России, если Москва станет использовать транзит газа в качестве инструмента давления на другие страны.