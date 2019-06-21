Владимир Путин запретил полеты в Грузию. Что важно знать

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что протесты в стране выгодны только для России, назвав ее «врагом и оккупантом».

Вечером 20 июня в Тбилиси прошла акция протеста. Она была вызвана тем, что депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера. Оппозиционные грузинские партии — «Единое национальное движение» и «Европейская Грузии» посчитали, депутат из России — страны, которую считают оккупировавшей грузинские Абхазию и Южную Осетию и с которой у Грузии нет дипломатических отношений, — не может находиться в грузинском парламенте, а тем более сидеть на месте председателя. Протестующие требовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и проведения внеочередных парламентских выборов. Кобахидзе выполнил их требования , уйдя в отставку с 21 июня. Полиция разогнала митинг с помощью резиновых пуль и слезоточивого газа. В беспорядках пострадали более 200 человек.

С кем Россия ограничивала авиасообщение и почему

Украина

В октябре 2015 года Россия запретила украинским авиакомпаниям пользоваться российским воздушным пространством. Это было сделано в качестве ответа на запрет Украиной полетов для российских самолетов, в том числе для транзита, после того, как в июле 2014 года над Донбассом был сбит Boeing «Малазийских авиалиний». Весной 2019 года Украина запретила и нерегулярные рейсы в Россию. Тогда же Росавиация предложила перейти к переговорам и восстановить авиасообщение. Полеты между Россией и Украиной до сих пор запрещены.

Египет

Авиасообщение с Египтом было запрещено после теракта на борту российского самолета А321, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Условием возобновления авиасообщения было обеспечение безопасности со стороны египетских властей при содействии российской стороны. Полеты в Египет разрешили в 2018 году — только в столицу страны Каир. Авиасообщения с курортами до сих пор нет.

Турция

Запрет на чартерные перевозки в Турцию был введен в конце 2015 года после того, как в Сирии турецким истребителем был сбит российский военный самолет Су-24. Мораторий был снят в августе 2016 года.