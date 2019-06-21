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Microsoft $147,5 (+7,8%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,94%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Политика ,  
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Владимир Путин запретил полеты в Грузию. Что важно знать
Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские авиакомпании должны прекратить полеты в Грузию с 8 июля 2019 года, а правительству поручено «обеспечить возвращение» в Россию находящихся в Грузии россиян и их багажа
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

О чем говорится в указе

  • 21 июня президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».
  • Согласно тексту документа, с 8 июля 2019 года вводится запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
  • Туроператорам рекомендуется «воздержаться» от продажи туров в Грузию.
  • Правительство России должно «принять меры по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа».

Общество
Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина

  • Указ вступает в действие с 21 июня.
  • Комментируя указ президента, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что он будет действовать до тех пор, пока ситуация в Грузии не нормализуется, а «любые угрозы для безопасности наших граждан» не исчезнут.

Что произошло в Грузии

Вечером 20 июня в Тбилиси прошла акция протеста. Она была вызвана тем, что депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера. Оппозиционные грузинские партии — «Единое национальное движение» и «Европейская Грузии» посчитали, депутат из России — страны, которую считают оккупировавшей грузинские Абхазию и Южную Осетию и с которой у Грузии нет дипломатических отношений, — не может находиться в грузинском парламенте, а тем более сидеть на месте председателя. Протестующие требовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и проведения внеочередных парламентских выборов. Кобахидзе выполнил их требования, уйдя в отставку с 21 июня. Полиция разогнала митинг с помощью резиновых пуль и слезоточивого газа. В беспорядках пострадали более 200 человек.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что протесты в стране выгодны только для России, назвав ее «врагом и оккупантом».

Политика
Россия прекратит авиасообщение с Грузией

Сколько в Грузии туристов из России

  • Как рассказала директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе, в Грузии сейчас находятся несколько тысяч российских туристов, основная их часть — самостоятельные туристы. Их «раза в 2-2,5 больше, чем клиентов туроператоров», заявила она. Тем, у кого поездка выходит за рамки 8 июля, авиакомпании будут предлагать вывозные рейсы. По экспертным оценкам, в Грузию до конца года забронировали туры около 10 тыс. человек, и некоторые их уже оплатили, указывает Тюрина.
  • По данным Национальной ассоциации туризма Грузии, в 2018 году страну посетили 1,4 млн россиян. Из 7,2 млн международных туристов на долю России пришлось чуть более 1,4 млн (рост почти на 24% по сравнению с 2017 годом).
  • Что касается 2019 года, как заявила РБК пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, за первые пять месяцев года в Грузии побывали более 500 тыс. человек. «Россия лидирует по въезду в Грузию. Она входит в 15 самых популярных стран для посещения российскими туристами», — сообщила Тюрина.
  • Tez Tour приостановил продажи туров в Грузию, сообщил РБК коммерческий директор компании Александр Буртин. По его словам, около 300 находящихся в Грузии организованных туристов — это клиенты Tez Tour. «Учитывая, что полеты запрещаются с 8 июля, они успеют вернуться», — заявил он. Всего у Tez Tour забронировано на лето около 3 тыс. туров в Грузию, компания будет предлагать туристам компенсацию или альтернативные направления, добавил Буртин.
  • TUI в соответствии с рекомендацией Ростуризма приостановил продажу туров в Грузию, сообщила представитель туроператора Лариса Аханова. Сейчас в стране находятся около 54 туристов TUI, рассказала она. Всего на лето у туроператора забронировано более 260 туров на этом направлении. Клиентам будут предлагать их перебронировать, например, в Абхазию, российские курорты, Турцию и частично на Кипр.
  • По данным Банка России, импорт услуг из Грузии в Россию в 2018 году составил $471 млн, значительная часть этого показателя — скорее всего, туристский импорт, то есть поездки россиян в Грузию. Российские туристы в среднем проводят в Грузии 6,3 ночей, следует из статистики грузинской администрации. Средний турист из России тратит в Грузии 1326 лари, или порядка 30 тыс. руб. (по текущему курсу).

Какие российские авиакомпании летают в Грузию и что они будут делать

  • В Грузию летают шесть российских авиакомпаний — Аэрофлот, S7, «Уральские авиалинии», «Победа», Red Wings и «Нордавиа», сообщил РБК представитель Росавиации.
  • Представитель S7 сообщил РБК, что компания ждет официальных распоряжений Росавиации и Минтранса.
  • В пресс службе Red Wings сообщили РБК, что закрывают продажу билетов в Грузию. «У нас только один маршрут Москва-Батуми-Москва. Всем, купившим билеты на рейсы с 8 июля, будем возвращать полную стоимость, применив правило «вынужденного возврата», — рассказали в компании.
  • По словам гендиректора авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Скуратова, компания понесет существенные потери при закрытии перелетов в Грузию. «До 8 июля будем вывозить [пассажиров], [по приостановке продаж] завтра разберемся, пока решение не принято. [При закрытии грузинского направления] потери будут достаточно большие», — сказал он ТАСС.
  • Как сообщили РБК в авиакомпании «Победа», до 8 июля все рейсы в Грузию будут выполнятся по расписанию. Клиентам отмененных рейсов после 8 июля будут возращены деньги в полном объеме.
  • Представитель поисковика авиабилетов Aviasales Янис Дзенис, рассказал РБК, что «пока все рейсы есть в системах бронирования».
  • Генеральный директор портала Biletix.ru Игорь Константинов заявил РБК, что на Грузию «приходится 2,5% бронирований от всех бронирований за рубеж в июне-августе». «Мы ожидаем, что для пассажиров, ранее забронировавших авиабилеты в Грузию, будут оформляться вынужденные возвраты, то есть с пассажиров не будут взыматься штрафы или пени и денежные средства за авиабилеты будут возвращены в полном объеме», — рассказал он.

Реакция

  • В Росавиации РБК заявили, что будут ждать указаний от кабинета министров, отказавшись от дальнейших комментариев.
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в социальной сети вспомнила слова президента Грузии, назвавшей Россию оккупантом. «Ну, что, доигрались? «Оккупант» отступает, выводя своих туристов из Вашей экономики?», — написала она, — «Фантастические же в Грузии политики: сами решили проводить у себя парламентский форум, сами же этому ужаснулись, сами друг друга постреляли, сами как и 30 лет назад не удосужились вспомнить про законы и политические институты, а на следующий день вся страна в плакатах «Россия виновата».

С кем Россия ограничивала авиасообщение и почему

Украина

В октябре 2015 года Россия запретила украинским авиакомпаниям пользоваться российским воздушным пространством. Это было сделано в качестве ответа на запрет Украиной полетов для российских самолетов, в том числе для транзита, после того, как в июле 2014 года над Донбассом был сбит Boeing «Малазийских авиалиний». Весной 2019 года Украина запретила и нерегулярные рейсы в Россию. Тогда же Росавиация предложила перейти к переговорам и восстановить авиасообщение. Полеты между Россией и Украиной до сих пор запрещены.

Египет

Авиасообщение с Египтом было запрещено после теракта на борту российского самолета А321, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. Условием возобновления авиасообщения было обеспечение безопасности со стороны египетских властей при содействии российской стороны. Полеты в Египет разрешили в 2018 году — только в столицу страны Каир. Авиасообщения с курортами до сих пор нет.

Турция

Запрет на чартерные перевозки в Турцию был введен в конце 2015 года после того, как в Сирии турецким истребителем был сбит российский военный самолет Су-24. Мораторий был снят в августе 2016 года.

Авторы: Юлия Сапронова, Мария Кокорева, Тимофей Дзядко, Полина Химшиашвили, Анастасия Антипова, Елена Сухорукова, Иван Ткачев
Теги: Грузия, Владимир Путин
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