Гибель 14 подводников ВМФ России. Главное

«Лошарик» — это российская атомная глубоководная подводная лодка, глубина погружения может достигать 6 тыс. м, пишет портал «Военное обозрение». На ее борту нет никакого вооружения. Аппарат был создан в 1980-х годах конструкторами КБ «Малахит», входит в состав Главного управления глубоководных исследований Минобороны России.



Глубоководный спускаемый аппарат крепится к носителю снизу. Носителем выступает специально переделанная для этих целей атомная стратегическая подлодка проекта 667БДР «Кальмар» К-129. Подлодка К-129, по данным «Военного обозрения», числится в составе российского Северного флота и носит обозначение БС-136 «Оренбург».