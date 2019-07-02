Гибель подводников , 17:14
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Гибель 14 подводников ВМФ России. Главное
Минобороны сообщило, что при пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских подводников. ЧП произошло на спускаемом аппарате подлодки «Лошарик», сообщил источник. Главное о случившемся — в материале РБК
Что произошло
- 1 июля 14 моряков, занимающихся батиметрическими измерениями при «изучении придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России», погибли после пожара, возникшего на глубоководном аппарате.
- Пожар был ликвидирован усилиями команды.
- Где именно произошла катастрофа — неизвестно. В сообщении Минобороны указано, что это были российские территориальные воды.
- На каком именно глубоководном аппарате погибли моряки, Минобороны не сообщает. Сейчас он находится на базе Североморск.
- ЧП произошло 1 июля около 20:30 на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12 (по более поздним сведениям — АС-31), известной как «Лошарик», погиб штатный экипаж этого спускаемого аппарата, сообщил источник РБК в силовых структурах.
«Лошарик» — это российская атомная глубоководная подводная лодка, глубина погружения может достигать 6 тыс. м, пишет портал «Военное обозрение». На ее борту нет никакого вооружения. Аппарат был создан в 1980-х годах конструкторами КБ «Малахит», входит в состав Главного управления глубоководных исследований Минобороны России.
Глубоководный спускаемый аппарат крепится к носителю снизу. Носителем выступает специально переделанная для этих целей атомная стратегическая подлодка проекта 667БДР «Кальмар» К-129. Подлодка К-129, по данным «Военного обозрения», числится в составе российского Северного флота и носит обозначение БС-136 «Оренбург».