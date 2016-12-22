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Война санкций: В 2014 году ЕC и США начали вводить экономические санкции против России
Евросоюз продлил санкции против России Совет ЕС принял решение продлить срок действия заморозки активов 150 физических и 38 юридических лиц до 15 сентября 2018 года 12:45
Путин связал санкции США с желанием «остановить развитие России» Американские санкции против российских компаний и физических лиц не связаны с вмешательством в выборы в США со стороны России, считает Владимир Путин. Целью этих ограничений, по его мнению, является попытка сдержать Россию 10 мар, 11:39
Минфин США заявил о планах продолжить давление на Россию США нацелены на то, чтобы продолжать оказывать давление на Россию, заявила замглавы финансов страны Сигал Манделкер. В числе причин она назвала дестабилизацию ситуации на Украине, Крым и приписываемое Москве вмешательство в выборы 10 мар, 01:42
Шеф нацразведки США обозначил сроки введения новых санкций против России Вашингтон может ввести новые санкции против России на следующей неделе, считает глава Национальной разведки США. Глава Минфина говорит о ближайших «нескольких неделях» 06 мар, 21:22
Американский сенатор назвал условие для снятия антироссийских санкций 06 мар, 06:16
Трамп продлил на год санкции против России Речь идет об ограничениях, введенных США в 2014 году из-за ситуации на востоке Украины. Связанная с этим политика России, как считают в Вашингтоне, по-прежнему представляет собой «угрозу» для нацбезопасности Соединенных Штатов 02 мар, 22:33
«Роснефть» прокомментировала выход ExxonMobil из совместных проектов Выход ExxonMobil из совместных проектов с «Роснефтью» затронет проект по бурению на Черноморском шельфе, заявил РБК представитель «Роснефти». Но продолжить работу на шельфе «Роснефть» может и без своего партнера из США, уверил он 01 мар, 09:51
Торгпред России в США обвинил Вашингтон в создании преград своему бизнесу Комментируя решение ExxonMobil о выходе из общих с «Роснефтью» проектов по поиску месторождений нефти, он заявил, что создатели антироссийских санкций создают помехи бизнесу в США, применяя против него «диктаторские методы» 01 мар, 03:59
ExxonMobil выйдет из совместных с «Роснефтью» проектов из-за санкций Крупнейшая нефтегазовая корпорация США из-за антироссийских санкций намерена выйти из общих проектов с «Роснефтью» по поиску новых углеводородных месторождений. В ExxonMobil заявили, что это приведет к убыткам на сумму $0,2 млрд 01 мар, 02:57
МИД пообещал ответить на готовящиеся санкции США 28 фев, 12:01
Минфин США пообещал новые санкции против России «в ближайшие 30 дней» Власти США назвали более точные сроки введения новых санкций против России. По словам министра финансов Стивена Мнучина, их стоит ожидать в ближайшие 30 дней 27 фев, 05:02
Кадыров пригласил латышей в гости в Чечню 26 фев, 11:38
Рогозин назвал сроки действия антироссийских санкций Санкции, введенные западными странами против России, останутся навсегда, считает вице-премьер. По его мнению, действующие ограничения — это реакция на усиление страны и санкции будут сняты, только если Россия «снова станет слабой» 26 фев, 04:11
Минфин США анонсировал новые санкции в отношении России Глава Минфина США Стивен Мнучин объявил, что его ведомство совместно с ФБР обсуждает новые санкции против России на фоне расследования «российского дела». Он пообещал рассказать о них в течение «нескольких недель» 23 фев, 22:16
Евросоюз продлил на год оружейное эмбарго и санкции против Белоруссии 23 фев, 16:11
В администрации Трампа объяснили задержку с вводом санкций против России Высокопоставленный сотрудник администрации президента США пояснил Reuters, что введение санкций нельзя ускорить критикой, так как это сложный процесс 22 фев, 11:18
СМИ сообщили о решении послов ЕС продлить санкции против России 21 фев, 19:56
Песков ответил на заявления Госдепа о сорванных контрактах на $3 млрд Пресс-секретарь президента России заверил, что «все нормально». Москва, по его словам, «пытается хеджировать риски» и будет бороться с «проявлениями нечестной конкуренции со стороны США» 21 фев, 15:44
Россия сняла запрет на импорт мяса птицы и яиц из США и Канады 21 фев, 13:38
Госдеп отказался подтвердить поставку на Украину комплексов Javelin Официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт не смогла ответить на вопрос, отправлены ли на Украину американские противотанковые комплексы Javelin. Ранее Минобороны Украины заявило, что они будут поставлены в 2018 году 21 фев, 06:16
Госдеп не исключил введения санкций против 13 россиян из «списка Мюллера» 21 фев, 01:26
Роскомнадзор дал Facebook месяц на объяснение блокировки страниц Кадырова 20 фев, 13:21
Косачев назвал слова Тиллерсона о новых санкциях «внутренней игрой США» 19 фев, 12:06
Глава МИД Германии назвал условия снятия санкций с России 17 фев, 12:51
Госдеп заявил об удивлении в случае отказа США от санкций против России «Мы не прогнозируем [введение новых] санкций, но я буду очень удивлена, если в будущем такие ограничения не будут введены», — заявила представитель Госдепа. Ранее новые санкции на основе «кремлевского доклада» обещал Минфин США 16 фев, 04:24
Новак прокомментировал свое попадание в «кремлевский список» 15 фев, 22:12
Медведев ответил на вопрос о санкциях словами «пусть у них голова болит» 15 фев, 18:13
Главный экономист ВЭБа не увидел риска санкций в «кремлевском докладе» Андрей Клепач считает, что прямых рисков санкций от «кремлевского доклада» в настоящее время нет, однако документ Минфина США является предупреждением для значительной части российского бизнеса, особенно для нефтегазового 15 фев, 01:18
Посол Евросоюза в России заявил о периоде опаснее холодной войны Если политические лидеры Евросоюза и России не будут стараться минимизировать угрозы, то сложившаяся в настоящее время ситуация на мировой арене может стать «более опасной, чем холодная война», заявил он 15 фев, 01:02
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Россельхознадзор с 14 февраля ограничит ввоз груш из Сербии 13 фев, 16:29
Сенаторы потребовали от Трампа наказать фигурантов «кремлевского списка» Бен Кардин, Шеррод Браун и Роберт Менендес подготовили проект резолюции с требованием ввести новые санкции против фигурантов подготовленного Минфином доклада. Ранее администрация заявляла, что действующих санкций пока достаточно 13 фев, 07:55
Дворкович рассказал о последствиях после возможного отключения от SWIFT 12 фев, 20:15
Евтушенков напомнил об «удавке санкций» после доклада Минфина США Публикация «кремлевского списка» коснется всех российских бизнесменов, ведущих дела на Западе, считает глава АФК «Система» Владимир Евтушенков. «Шапкозакидательства здесь быть не должно», — считает он 09 фев, 16:44
Кудрин рассказал о последствиях «кремлевского списка» для бизнесменов Несмотря на то что публикация «кремлевского списка» Минфина США не означает автоматического применения санкций против его фигурантов, появление этого документа уже влияет на российских бизнесменов, заявил Алексей Кудрин 09 фев, 12:33
Oracle ограничила сотрудничество с «Газпромом» и «Роснефтью» Американская ИT-компания Oracle ужесточила условия предоставления своих продуктов и услуг российским клиентам из нефтегазовой отрасли, включенным в санкционный список. Под ограничения попал «Газпром», «Роснефть» и другие компании 08 фев, 10:08
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