Госдеп заявил об удивлении в случае отказа США от санкций против России

«Мы не прогнозируем [введение новых] санкций, но я буду очень удивлена, если в будущем такие ограничения не будут введены», — заявила представитель Госдепа. Ранее новые санкции на основе «кремлевского доклада» обещал Минфин США