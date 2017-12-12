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В Москве убит Борис Немцов: В Москве на Большом Москворецком мосту 27 февраля был убит оппозиционный политик Борис Немцов
Госдеп призвал убедиться в наказании всех причастных к убийству Немцова 27 фев, 01:46
В Москве в марше памяти Бориса Немцова приняли участие 4,5 тыс. человек 25 фев, 15:21
Осужденному за убийство Немцова увеличили срок за неуважение к суду Темирлан Эскерханов, признанный виновным в убийстве политика Бориса Немцова, приговорен к месяцу колонии за оскорбление следователя в суде. Ранее суд назначил ему 14 лет за убийство оппозиционера 22 фев, 12:18
Власти Москвы рассказали о получении заявки на проведение марша Немцова 12 фев, 17:16
Двух осужденных за убийство Немцова этапировали в колонии 18 янв, 18:48
Адвокат сообщила о переводе убийцы Немцова в колонию для бывших силовиков 12 янв, 11:11
Яшин анонсировал проведение в Москве марша памяти Немцова 09 янв, 14:17
Осужденный за убийство Немцова Дадаев этапирован в колонию 12 дек 2017, 14:34
В Раде рассказали о планах назвать сквер в Киеве в честь Немцова 09 дек 2017, 12:27
Против осужденного за убийство Немцова завели новое уголовное дело Темирлан Эскерханов, осужденный за убийство Бориса Немцова на 14 лет, стал фигурантом нового уголовного дела. Следствие считает, что во время процесса по делу Немцова Эскерханов оскорбил одного из следователей 11 окт 2017, 19:17
«Интерфакс» узнал о совете мэрии спрятать доску в память о Немцове 13 сен 2017, 12:04
Суд признал Бориса Немцова отцом ребенка москвички Ифтоди Москвичка Екатерина Ифтоди, которая просила признать отцом ее ребенка убитого политика Бориса Немцова, выиграла суд против других его родственников. Заседание проходило в закрытом режиме, подробности неизвестны 01 сен 2017, 20:09
Около трети россиян следили за процессом по «делу Немцова» 26 июл 2017, 10:30
ЕСПЧ присудил €6 тыс. компенсации осужденному по делу об убийстве Немцова ЕСПЧ присудил приговоренному к 14 годам заключения Темирлану Эскерханову компенсацию в €6 тыс. за нарушения при этапировании и содержании в СИЗО. Жалобы других фигурантов дела, братьев Губашевых, суд отклонил 25 июл 2017, 11:31
Кадыров счел «странным» приговор по делу об убийстве Немцова Рамзан Кадыров сообщил, что считает «странным» приговор убийце Бориса Немцова Зауру Дадаеву и остальным фигурантам этого дела. «Я убежден, что против Чечни ведется информационная война», — также заявил он 14 июл 2017, 01:52
Осужденные за убийство Немцова не поняли приговор 13 июл 2017, 12:13
Убийцу Немцова Заура Дадаева приговорили к 20 годам колонии Суд огласил решение по делу об убийстве Бориса Немцова. Киллер Заур Дадаев приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Обвинение просило для него пожизненное заключение. Остальные фигуранты получили от 11 до 19 лет 13 июл 2017, 11:23
Приговор по делу об убийстве Немцова огласят 13 июля 12 июл 2017, 15:44
Обвинение запросило пожизненное лишение свободы для убийцы Немцова Прокурор попросила для киллера Заура Дадаева пожизненное заключение по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Остальных фигурантов обвинение потребовало приговорить к срокам от 17 до 23 лет лишения свободы 12 июл 2017, 13:48
СМИ узнали о проверке СК фигуранта дела Немцова за неуважение к суду 04 июл 2017, 16:24
Адвокат семьи Немцова призвал признать Геремеева обвиняемым 29 июн 2017, 19:42
Адвокат Дадаева заявил о фальсификации вердикта присяжных по делу Немцова 29 июн 2017, 18:36
Кремль прокомментировал вердикт присяжных по делу об убийстве Немцова 29 июн 2017, 16:55
Присяжные признали всех фигурантов дела виновными в убийстве Немцова Коллегия огласила вердикт по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Все подсудимые признаны виновными, ни один из них не заслуживает снисхождения, считают присяжные 29 июн 2017, 16:08
Кремль заявил о «занимающих годы» поисках заказчиков убийства Немцова 28 июн 2017, 14:22
Суд исключил двух присяжных по делу об убийстве Немцова 27 июн 2017, 13:57
Суд перенес на пять дней вынесение вердикта по делу об убийстве Немцова 22 июн 2017, 15:18
Прокурор попросила признать виновными предполагаемых убийц Немцова Гособвинение считает доказанным, что Заур Дадаев и остальные фигуранты дела убили оппозиционного политика Бориса Немцова. Окончательный вердикт должны будут вынести присяжные 01 июн 2017, 15:15
Обвиняемый в убийстве Немцова Дадаев отказался признать вину в суде 18 апр 2017, 14:35
Фигурант «дела Немцова» раскрыл детали о выборе места убийства политика Место убийства политика Бориса Немцова — Большой Москворецкий мост — не было определено заранее, а возникло спонтанно, заявил во время дачи показаний подозреваемый в совершении преступления Анзор Губашев. Свою вину он не признает 11 апр 2017, 15:30
Четверть россиян поддержала установку мемориала на месте гибели Немцова 14 мар 2017, 12:34
Cуд исключил одну из присяжных из коллегии по делу об убийстве Немцова 01 мар 2017, 14:58
Американский сенатор предложил назвать улицу в Вашингтоне в честь Немцова Улицу напротив посольства России в Вашингтоне могут назвать в честь Бориса Немцова. С таким предложением выступил сенатор Марко Рубио 28 фев 2017, 07:46
«Гормост» объяснил зачистку мемориала Немцова от цветов 27 фев 2017, 17:52
Кремль прокомментировал зачистку мемориала Немцова от цветов после марша 27 фев 2017, 15:36
После марша памяти в Москве зачистили мемориал на месте убийства Немцова 27 фев 2017, 12:58
Власти разрешили на марше памяти возложить цветы у места гибели Немцова 21 фев 2017, 14:11
Организаторы марша памяти Немцова согласились на маршрут мэрии Москвы 17 фев 2017, 17:25
После кражи из машины адвоката по «делу Немцова» возбудили уголовное дело 15 фев 2017, 15:40
ЕСПЧ присудил обвиняемым в убийстве Немцова €13 тыс. компенсации 30 янв 2017, 18:17
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