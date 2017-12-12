Осужденному за убийство Немцова увеличили срок за неуважение к суду

Темирлан Эскерханов, признанный виновным в убийстве политика Бориса Немцова, приговорен к месяцу колонии за оскорбление следователя в суде. Ранее суд назначил ему 14 лет за убийство оппозиционера