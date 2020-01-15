Отставка правительства России. Главное

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку в полном составе. Днем Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором анонсировал изменения в Конституции. Главное — в обзоре РБК

Владимир Путин и Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

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