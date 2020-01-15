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Отставка правительства России. Главное

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку в полном составе. Днем Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором анонсировал изменения в Конституции. Главное — в обзоре РБК
Владимир Путин и Дмитрий Медведев  (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Что произошло

  • Об уходе правительства в отставку в полном составе Дмитрий Медведев объявил спустя три часа после послания президента Путина Федеральному собранию.
  • Владимир Путин принял отставку правительства.
  • Дмитрию Медведеву предложена должность заместителя главы Совета безопасности, которая пока не создана.
  • Кто займет должность главы правительства — пока неизвестно.
  • Правительство будет исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.
  • Текущий состав правительства был сформирован в мае 2018-го. Таким образом срок исполнения полномочий этого кабинета министров стал самым коротким за последние 20 лет.

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Фотогалерея 

Реакция

  • Дмитрий Медведев назвал решение уйти в отставку правильным на фоне озвученных Путиным предложений об изменении Конституции.
  • Курс рубля снизился после заявления премьер-министра. Фондовые индексы начали падать — к 16:55 они составили 1593,7 и 3117,6 пункта соответственно.
  • Вице-премьер Виталий Мутко в рамках Гайдаровского форума прокомментировал отставку, заявив, что «сегодня-завтра все разрешится»: «Мы посчитали, что такой большой вызов, спрос на изменения, надо выходить с новым забралом, с новыми подходами, и сейчас, в общем-то, правительство приняло решение подать в отставку. Но президент нас попросил исполнять обязанности, поэтому я и приехал — исполняю обязанности <...> конечно, завтра правительство будет, поэтому сегодня-завтра все разрешится».

Как Владимир Путин предложил изменить Конституцию

  • 15 января по время послания Федеральному собранию Владимир Путин внес несколько предложений об изменении Конституции.
  • Некоторые из них касаются изменения роли премьера. Президент предложил дать Госдуме право утверждать председателя правительства, чью кандидатуру предлагает глава государства.
  • В случае принятия поправок Госдума также сможет по представлению премьера утверждать всех вице-премьеров и министров. Президент после этого лишится права отклонять утвержденных Госдумой глав министерств и будет обязан их утвердить.

Владимир Путин предложил изменить Конституцию. Главное
Политика

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Россия, правительство, Дмитрий Медведев
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