Политика , 15 янв, 17:06
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Отставка правительства России. Главное
Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку в полном составе. Днем Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором анонсировал изменения в Конституции. Главное — в обзоре РБК
Владимир Путин и Дмитрий Медведев
Что произошло
- Об уходе правительства в отставку в полном составе Дмитрий Медведев объявил спустя три часа после послания президента Путина Федеральному собранию.
- Владимир Путин принял отставку правительства.
- Дмитрию Медведеву предложена должность заместителя главы Совета безопасности, которая пока не создана.
- Кто займет должность главы правительства — пока неизвестно.
- Правительство будет исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.
- Текущий состав правительства был сформирован в мае 2018-го. Таким образом срок исполнения полномочий этого кабинета министров стал самым коротким за последние 20 лет.