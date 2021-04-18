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Дело Навального ,  
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В США заявили о «последствиях» для России в случае смерти Навального

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Если осужденный оппозиционер Алексей Навальный умрет, для России будут «последствия», заявил в эфире CNN советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы сообщили российским властям о том, что они ответственны за то, что происходит с Навальным во время заключения, и они будут привлечены к ответственности международным сообществом», — сказал он.

По словам Салливана, США рассматривают множество различных мер, которые примут в отношении России в случае смерти оппозиционера. Однако публично раскрывать их он отказался.

«Но мы сообщили [России], что в случае смерти Навального будут последствия», — добавил советник.

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Фото:Артем Любимов / РБК

Навальный находится в колонии во Владимирской области. В феврале суд по требованию ФСИН заменил оппозиционеру условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. В колонии Навальный проведет 2,5 года.

Задержание и суд над оппозиционером прошли сразу после его возвращения в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления. Власти ФРГ со ссылкой на заключение экспертов утверждали, что Навального отравили боевым ядом «Новичок». Российские власти опровергали причастность к случившемуся с оппозиционером и указывали, что в стране нет запасов химического оружия.

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Будучи в колонии, Навальный пожаловался на боли в спине и потерю чувствительности у нескольких участков ног. Оппозиционер заявил, что ему не дают необходимые лекарства и не позволяют пригласить врача, и в связи с этим объявил голодовку. В свою очередь в УФСИН по Владимирской области сообщили, что Навальному оказывается вся необходимая медицинская помощь «в соответствии с его текущими медицинскими показаниями».

Алексей Навальный Джейк Салливан США
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