В США заявили о «последствиях» для России в случае смерти Навального

Алексей Навальный (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Если осужденный оппозиционер Алексей Навальный умрет, для России будут «последствия», заявил в эфире CNN советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы сообщили российским властям о том, что они ответственны за то, что происходит с Навальным во время заключения, и они будут привлечены к ответственности международным сообществом», — сказал он.

По словам Салливана, США рассматривают множество различных мер, которые примут в отношении России в случае смерти оппозиционера. Однако публично раскрывать их он отказался.

«Но мы сообщили [России], что в случае смерти Навального будут последствия», — добавил советник.