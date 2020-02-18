Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Россия закрывает свои границы для граждан КНР. Въезд в Россию будет с 20 февраля запрещен всем приезжающим из Китая: туристам, студентам, предпринимателям

Фото: Aly Song / Reuters

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое запрещает гражданам Китая въезд в Россию. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Запрет на поездки в Россию вводится для граждан Китая, посещающих страну как с туристическими, так и с деловыми, учебными и частными целями. Граница для них будет закрыта с 20 февраля. Решение принято «в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции».

Также власти России временно приостанавливают оформление документов для въезда граждан Китая в Россию, в том числе прием документов на визу, выдачу приглашений на въезд, разрешений на привлечение иностранных работников. Прием любых документов прекращается с 19 февраля.

«Ограничение не коснется транзитных пассажиров», — уточнили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой

В 2019 году в Россию прибыли 2,3 млн граждан Китайской народной республики, следует из статистики Пограничной службы ФСБ по показателю «Въезд иностранных граждан в РФ». Из них 1,5 млн китайцев прибыло в туристических целях, 321 тыс. — в деловых.