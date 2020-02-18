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Мишустин запретил гражданам Китая въезд в Россию

Россия закрывает свои границы для граждан КНР. Въезд в Россию будет с 20 февраля запрещен всем приезжающим из Китая: туристам, студентам, предпринимателям
Фото: Aly Song / Reuters

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое запрещает гражданам Китая въезд в Россию. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Запрет на поездки в Россию вводится для граждан Китая, посещающих страну как с туристическими, так и с деловыми, учебными и частными целями. Граница для них будет закрыта с 20 февраля. Решение принято «в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции».

Также власти России временно приостанавливают оформление документов для въезда граждан Китая в Россию, в том числе прием документов на визу, выдачу приглашений на въезд, разрешений на привлечение иностранных работников. Прием любых документов прекращается с 19 февраля.

«Ограничение не коснется транзитных пассажиров», — уточнили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой

В 2019 году в Россию прибыли 2,3 млн граждан Китайской народной республики, следует из статистики Пограничной службы ФСБ по показателю «Въезд иностранных граждан в РФ». Из них 1,5 млн китайцев прибыло в туристических целях, 321 тыс. — в деловых.

Россия ранее уже ограничила авиасообщение с Китаем. Совершать рейсы в Китай и обратно Москва разрешила только «Аэрофлоту» и четырем китайским авиакомпаниям. Все пассажиры из Китая проходят через Шереметьево, терминал F. С 14 февраля вступил в силу и временный запрет на чартерные полеты в Китай. До 14 февраля чартерные рейсы выполнялись для возвращения оказавшихся в КНР россиян.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 18 февраля
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Новый коронавирус 2019-nCoV начал распространяться в Китае в декабре 2019 года. Вызываемая им вирусная пневмония, получившая название COVID-2019, оказалась смертельно опасна, очаг заражения пришелся на провинцию Хубэй и ее столицу — город Ухань. В ряде крупных городов в этом регионе, в том числе и в 11-миллионном Ухане власти Китая ввели карантин. Несмотря на это, заболевание начало распространяться по другим странам. По последним данным, общее число зараженных превысило 73 тыс. человек, 1873 человека погибли.

Авторы: Георгий Тадтаев, Юлия Старостина, Егор Губернаторов
Теги: Михаил Мишустин
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